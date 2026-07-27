Colas en Decathlon desde hoy 27 de julio por estas zapatillas barefoot de marca que cuestan menos que una comida

Con la llegada del final de julio y miles de personas preparando sus vacaciones de verano, Decathlon vuelve a dar en el clavo para los que buscan renovar su equipamiento sin gastar demasiado. Desde este 27 de julio, uno de los productos que más interés está despertando entre los clientes son unos escarpines de la marca Cressi con diseño barefoot, rebajados casi un 30% y pensados para disfrutar de la playa, el snorkel, el paddle surf, el kayak o cualquier actividad que implique caminar sobre rocas o fondos irregulares.

La combinación de una marca reconocida dentro del mundo del buceo y un descuento del 28% está provocando que muchos compradores se acerquen a las tiendas o consulten la disponibilidad online antes de que se agoten las tallas más demandadas. El modelo pasa de costar 34,99 euros a quedarse en 24,99 euros, una rebaja vigente hasta el próximo 11 de agosto o hasta fin de existencias.

El atractivo de este modelo reside en su concepto barefoot, una filosofía que busca ofrecer una sensación de pisada mucho más natural que la de un calzado convencional. En este caso, la suela ha sido diseñada siguiendo la forma del pie para mejorar la sensibilidad sobre el terreno sin renunciar a la protección frente a piedras, conchas, arrecifes o superficies resbaladizas. Esto convierte a estos escarpines en una alternativa muy interesante para quienes quieren caminar prácticamente como si fueran descalzos, pero evitando cortes o golpes habituales en playas de roca o zonas con coral. Además, al tratarse de un producto firmado por Cressi, una de las marcas más conocidas en el sector del submarinismo y los deportes acuáticos, muchos usuarios ven en esta promoción una oportunidad para hacerse con un producto de calidad a un precio mucho más competitivo.

Entre sus principales características destaca una suela ergonómica con tacos que mejora la adherencia sobre superficies mojadas y proporciona una buena combinación entre tracción y sensibilidad. El empeine incorpora un sistema de cordones que permite ajustar el escarpín al pie para evitar movimientos durante la práctica deportiva, mientras que la suela perforada facilita la evacuación tanto del agua como del sudor, favoreciendo un secado más rápido y una mayor comodidad. Todo ello se completa con una construcción en neopreno que ayuda a mantener una temperatura agradable en el pie incluso cuando el agua está más fría.

Los escarpines barefoot Cressi rebajados en Decathlon

Otro de los aspectos que más valoran los compradores es que no solo sirven para entrar y salir del agua con mayor seguridad, sino también para caminar por playas de piedras, embarcaderos, ríos o zonas con guijarros donde hacerlo descalzo puede resultar incómodo o incluso peligroso. La propia marca indica que han sido diseñados para utilizarse sobre terrenos pedregosos, arena coralina y fondos rocosos, aunque recuerda que, como ocurre con cualquier calzado de este tipo, conviene extremar la precaución sobre rocas cubiertas de algas debido a que la adherencia puede disminuir.

El descuento también llega en un momento especialmente favorable, coincidiendo con el verano y un incremento notable en la práctica de deportes acuáticos. Además, el calzado barefoot está más de moda que nunca, un punto muy importante también. Por si fuera poco, la rebaja del 28% permite ahorrar 10 euros respecto a su precio habitual, situando este modelo entre las ofertas más interesantes dentro de la categoría de calzado para actividades acuáticas.