El relevo mixto impulsa a España con un bronce supersónico

Al fin, los relevos. La gran baza de España se sacó las espinitas de las eliminaciones, tanto masculinas como femeninas, con el bronce en el mixto. La unión hace la fuerza. Guillem Crespí (10.53), Maribel Pérez (10.33), Andoni Calbano (9.53) y Jaël-Sakura Bestué (10.03) volaron en el 4×100 metros mixto. Los cuatro se quedaron sin final en sus categorías, pero reinan juntos.

Detuvieron el reloj en 40.42, lo que supone un nuevo récord nacional. «Iba celebrando porque no era capaz de contar cuántos corredores había delante, pero veía que éramos terceros. Por eso iba celebrando. Veía que éramos terceros», dijo Calbano. «Los cambios han entrado muy bien. Acabar así el Europeo es una maravilla. Los hemos vivido muy bien», apuntó Crespí.

«Estoy muy feliz. Lo he disfrutado muchísimo. Salir los cuatro a pista ha sido espectacular. Antes de empezar nos hemos dicho que lo podíamos hacer. Ha sido un pedazo de relevo», siguió Maribel. «Ha sido genial. Iba corriendo y no veía a nadie. Al cruzar la meta no podía parar de sonreír. Lo hemos conseguido después de cómo ha sido el torneo. Hemos sabido cambiar el chip», concluyó Bestué.

Era el estreno de esta prueba en un Europeo tras su presentación en sociedad el pasado 2025 en el Mundial de Relevos. Tras el mixto llegó el turno del femenino, que finalizó cuarto en la prueba después de ir de menos a más con la última posta de Blanca Hervás. La remontada valió el cuarto puesto, que deja un sabor de boca agridulce. España cierra el Europeo con ocho medallas. Dos oros, ambos en marcha; dos platas y cuatro bronces.