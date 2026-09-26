De la Fuente: «Es muy difícil hacer lo que hace este equipo, pero queremos seguir mejorando»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España ante Inglaterra en Wembley. El combinado nacional superó a los ingleses para ganar por tercera vez en su historia en un escenario legendario y estrenar la segunda estrella como se merece. Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal hicieron los goles del combinado nacional.

Luis de la Fuente valoró la victoria de España ante Inglaterra en Wembley y destacó la reacción de sus jugadores después de los dos goles encajados antes del descanso. El seleccionador reconoció un breve tramo de desconexión, pero defendió el partido de España frente a «una superpotencia».

De la Fuente comenzó analizando el encuentro: «Quitaría seis o siete minutos del primer tiempo, cuando tuvimos una desconexión. En líneas generales, el partido estuvo controlado, sabiendo que enfrente había una superpotencia. Cada uno hace un trabajo del que luego se beneficia el compañero. Con el paso de los minutos decidimos jugar de otra manera y tuvimos más control. Hay muchos partidos dentro de un partido e Inglaterra tiene mucho talento».

El seleccionador analizó lo que sucedió en el descanso para reaccionar: «Hablamos de que estábamos bien. Habíamos tenido tres ocasiones clarísimas y podríamos haber llegado con más ventaja al descanso. Ellos también tuvieron su momento, especialmente tras nuestras pérdidas de balón. Tampoco nos sentimos incómodos defendiendo en bloque bajo. Estamos deseosos de tener oportunidades para demostrar que este equipo no deja de tener ambición».

Sobre la aportación de los suplentes, fue claro: «Tenemos la suerte de contar con este grupo de futbolistas. Cualquiera sale al campo y desempeña de manera extraordinaria la función que estaba haciendo su compañero. Todos entran y aportan. Lo hacen con naturalidad y con un talento descomunal».

El crecimiento del equipo. «Es mérito de los futbolistas, que se adaptan a este modelo. El margen de mejora es importante y hay jugadores que se irán incorporando y se integrarán con rapidez. Hay una relación de familia que invita a crecer, a sacrificarse y a ser solidario. Son valores vitales. Además, tenemos mucho talento futbolístico».

También comentó la espectacular racha de España: «Los datos ponen en valor lo que han hecho estos futbolistas. Son objetivos. Es muy difícil hacer lo que hace este equipo, pero lo más importante es que queremos mejorar. En el siguiente partido intentaremos dar otro paso. El mérito es de todos estos jugadores».

Sobre las molestias de Eric García, explicó lo siguiente: «Tuvo un pequeño problema en el calentamiento y no parece nada serio. Lo valoraremos a la vuelta, pero no correremos ningún riesgo. Todavía no sabemos si podrá seguir con nosotros y, cuando lo sepamos, valoraremos si se incorpora otro compañero a la convocatoria».

De la Fuente también habló de Lamine Yamal: «No sé qué le pedirán en Barcelona, pero intentamos sacarle rendimiento con nuestro estilo. Su rendimiento es excepcional y estamos muy contentos y felices. Es una suerte tener un futbolista de su nivel».