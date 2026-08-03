Cambio en los viajes del Imserso a partir de 2026: desaparecen las reservas en los ayuntamientos

La gestión de los viajes del Imserso dará un giro importante en la temporada 2026-2027. El Gobierno ha confirmado que las reservas dejarán de realizarse a través de los ayuntamientos y pasarán a gestionarse únicamente mediante las agencias de viajes. Con esta decisión se pone fin a un modelo de colaboración implantado en 1989, una medida que ha generado críticas por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Partido Popular y diversas asociaciones de personas mayores.

Hasta ahora, un total de 142 entidades locales de toda España, especialmente en municipios rurales con una elevada población de edad avanzada, colaboraban con el Imserso para tramitar alrededor de 13.000 plazas del programa de turismo social cada año. Este servicio presencial resultaba especialmente útil para quienes tenían dificultades para realizar gestiones por internet o carecían de acceso a herramientas digitales. De acuerdo con los datos facilitados por el Ejecutivo, cerca de 4.000 beneficiarios recurrieron a esta vía durante la última campaña.

Los viajes del Imserso ya no se podrán reservar en los ayuntamientos

Los usuarios del programa de viajes del Imserso ya no podrán gestionar sus reservas a través de los ayuntamientos. El Ministerio de Derechos Sociales ha decidido eliminar esta posibilidad a partir de la temporada 2026-2027, argumentando que los convenios históricos con las entidades locales han quedado extinguidos por la aplicación de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La medida pone fin a casi cuarenta años de colaboración y afecta especialmente a personas mayores, residentes en zonas rurales y otros colectivos con dificultades para acceder a los trámites por internet.

La decisión ha suscitado una rápida reacción política. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno explicaciones por una decisión que, según denuncia, se ha adoptado de forma unilateral y sin consenso con los ayuntamientos ni con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, solicita mantener este sistema de atención mientras se adapta al nuevo marco jurídico y abrir un proceso de diálogo con las entidades locales para buscar una solución.

«El Programa de Turismo Social del Imserso constituye una de las políticas públicas de envejecimiento activo, cohesión social y lucha contra la soledad no deseada más relevantes desarrolladas en España durante las últimas décadas. Desde finales de los años ochenta este programa ha facilitado el acceso de personas mayores, muchas con recursos limitados o situaciones de vulnerabilidad, a estancias turísticas y termales que contribuyen a mejorar su calidad de vida, prevenir situaciones de aislamiento y favorecer el mantenimiento de su autonomía personal.

La decisión del Gobierno supone, en la práctica, un recorte político encubierto para miles de personas mayores que accedían a estos programas mediante la intermediación de los servicios sociales municipales, especialmente personas con bajos ingresos, situaciones de soledad, escasa autonomía, dificultades administrativas o afectadas por la brecha digital», dice la proposición no de ley. Explican sus autores que no todos los mayores tienen acceso sencillo a internet, habilidades digitales o apoyo familiar suficiente para tramitar reservas y gestionar incidencias mediante canales telemáticos o comerciales ordinarios, motivo por el que «los ayuntamientos y sus servicios sociales desempeñaban un papel insustituible de acompañamiento, asesoramiento y detección de necesidades», señala el Grupo Popular.

Seis meses de plazo

Ante esta situación, el Partido Popular reclama que el actual sistema de reservas a través de los ayuntamientos se mantenga de manera provisional hasta que pueda adaptarse al marco jurídico vigente. Además, propone que, en un plazo máximo de seis meses, se actualice el convenio histórico entre el Imserso y las entidades locales, así como los mecanismos de adhesión de los municipios, para ajustarlos a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. También solicita la apertura inmediata de una mesa de diálogo con los ayuntamientos afectados y con la FEMP, junto con la puesta en marcha de medidas de apoyo para las personas perjudicadas por este cambio.

Fechas y plazos

Durante la segunda quincena de agosto de 2026, el Imserso enviará las cartas de acreditación a las personas beneficiarias. Posteriormente, en septiembre de 2026, se abrirá el periodo de reservas, que se podrá realizar a través de las agencias de viajes autorizadas o por internet. Los primeros desplazamientos comenzarán a mediados de octubre de 2026 y el programa se prolongará hasta junio de 2027.

Los precios varían según el destino, la duración de la estancia y si el viaje incluye transporte. En la costa peninsular, las tarifas oscilan entre 224,63 y 409,22 euros. En Baleares, los precios van desde 224,36 hasta 453,37 euros, mientras que en Canarias se sitúan entre 224,28 y 564,72 euros. Por su parte, las modalidades de turismo de escapada tienen un coste de entre 132,91 y 412,51 euros, dependiendo del tipo de viaje elegido. Asimismo, se ofertarán 7.447 plazas a un precio de 50 euros para pensionistas con ingresos iguales o inferiores a la pensión no contributiva.