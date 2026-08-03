Adif corta el AVE entre Madrid y Levante por un incidente en el túnel Atocha-Chamartin

El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Madrid y las principales ciudades de Levante ha quedado interrumpido este lunes por la mañana a causa de un incidente registrado en el entorno del túnel Atocha-Chamartín, la infraestructura subterránea que enlaza las dos grandes estaciones de la capital y por la que discurren los trenes de varios corredores. Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha comunicado la incidencia poco después de las 10:00 horas a través de su cuenta en la red social X.

Según ha explicado el propio gestor ferroviario, el origen del corte hay que buscarlo en «la presencia de una persona en las inmediaciones de la vía», una circunstancia que ha obligado a activar los protocolos de seguridad y a detener de forma inmediata todas las circulaciones que transitan por ese tramo neurálgico de la red de alta velocidad española.

La paralización, confirmada también por Renfe, no se limita a los trenes del operador público. Las tres compañías que actualmente prestan servicio de alta velocidad en España se han visto afectadas por el corte: la propia Renfe, la francesa Ouigo y la operadora Iryo. La incidencia ha dejado detenidos, a media mañana, a varios trenes con viajeros a bordo en distintos puntos del trayecto, sin que por el momento se haya facilitado una previsión sobre el tiempo necesario para restablecer la normalidad.

El túnel Atocha-Chamartín es una pieza clave de la red de alta velocidad en Madrid, ya que su función es precisamente dar continuidad a los tráficos que llegan y salen de la capital por los distintos corredores ferroviarios, evitando así que los trenes tengan que maniobrar entre ambas estaciones por otras vías. Un corte en este punto tiene, por tanto, un efecto inmediato sobre buena parte de la circulación de alta velocidad que conecta Madrid con el este y sureste peninsular.