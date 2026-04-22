Nuevo día en la oficina y nuevo día de caos total en la red de Cercanías de Madrid gestionada por el Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. A primera hora de este miércoles, en plena hora punta, seis de las nueve líneas han registrado retrasos por una incidencia en la infraestructura en la estación de Atocha.

En concreto, la incidencia afecta a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid, según ha detallado Adif en un mensaje que ha publicado en la red social X.

⚠️Por una incidencia en la infraestructura en Atocha los trenes de las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid registran retrasos.

👷‍♂️Se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) April 22, 2026

Además, en otro mensaje, Adif ha detallado un poco más cuáles son los puntos más afectados por esta nueva avería en Atocha:

Los trenes de la línea C-4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto.

con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto. Los trenes de la línea C-4a que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín.

que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín. Los trenes de la línea C-4b que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías.

que empiezan en Colmenar Viejo llegan hasta Atocha Cercanías. Los trenes de la línea C-7 están circulando desviados por O’Donnell.

Debido a esta incidencia: -Los trenes de la línea C4 con origen Parla sólo están circulando hasta Villaverde Alto. -Los trenes de la línea C4a que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes sólo circulan hasta Chamartín. -Los trenes de la línea C4b que… — INFOAdif (@InfoAdif) April 22, 2026

Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias han señalado además que se está trabajando para solucionar la incidencia «a la mayor brevedad posible».