Ya queda menos para que el director de la Oficina de Asuntos Económicos del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, comparecerán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional para informar de los últimos movimientos de la familia Escribano en Indra.

Esta comparecencia se celebrará el próximo martes 9 de junio aunque debería de haber sucedido ya el pasado 28 de abril, cuando tanto De la Rocha como Gualda fueron convocados en la misma comisión para rendir cuentas de la situación de Indra.

Sin embargo, y aún manteniéndose convocada la comisión, declinaron acudir alegando que no habían sido informados de la comparecencia con suficiente antelación.

El plantón provocó el enfado de la oposición y el PP usó su mayoría absoluta en el Senado para remitir un escrito al Gobierno y recordarle que las comparecencias ante el Parlamento son un deber inexcusable salvo caso de fuerza mayor, «sin perjuicio de que sea deseable que la fecha de celebración de tal comparecencia se fije de manera consensuada entre la Cámara y el Gobierno».

Esta vez se espera que asistan

Finalmente, la presidenta de la comisión, la diputada del PP Edurne Uriarte, y el secretario de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, pactaron que la comparecencia sea el 9 de junio, pues ninguno de los ponentes tenían problemas de agenda ni de otro tipo para comparecer ese día.

Así las cosas, los comparecientes hablarán, entre otros asuntos, de la salida de la familia Escribano del accionariado de Indra, que mantenía una posición del 14,3% mediante la empresa Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y cuya venta ha generado plusvalías superiores a los 950 millones de euros (de los que se calcula que unos 200 millones irían para los Escribano).

La salida de la firma de los Escribano se produjo un mes después de que Ángel Escribano renunciara a su puesto de presidente en Indra tras denunciar SEPI un conflicto de interés, dado que Indra negociaba la adquisición de EM&E.

Por ello, tanto la presidenta de SEPI como el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 tendrán que dar cuenta de estos movimientos.

El PP pone la lupa en Moncloa

En concreto, el PP pidió la comparecencia de Gualda para que informe sobre las instrucciones dadas a los miembros del consejo de administración de Indra nombrados a propuesta por la SEPI, que posee el 27,99% de las acciones, ante los ceses y nombramientos en la presidencia.

Los de Alberto Núñez Feijóo también quieren que Belén Gualda acuda al Parlamento para informar sobre la posición de SEPI ante las operaciones accionariales de EM&E en Indra con «consecuencias directas en la gobernanza» de la compañía de defensa y tecnología, teniendo en cuenta la posible existencia de un conflicto de interés.

El PP también pidió la comparecencia de la presidenta de la SEPI para informar del ejercicio de los derechos que corresponde al ente público en las sociedades mercantiles en las que su participación se justifica por el desarrollo de actividades relevantes para la seguridad y la defensa, especialmente en Indra y Telefónica.

El PP quiere que Manuel de la Rocha informe de las decisiones adoptadas en referencia a Indra y los Escribano, al considerar el partido que tiene una «responsabilidad» en el impulso de la toma de decisiones en materia de inversiones en su calidad de copresidente del Comité de Inversiones Estratégicas adscrito a la presidencia del Gobierno.

El partido preguntará al director de Moncloa sobre la posible existencia de un conflicto de interés en la operación, así como de su participación en la valoración de posibles movimientos corporativos entre Indra y EM&E.