El Ibex 35 ha hecho historia al superar por primera vez los 20.000 puntos, mientras Wall Street vuelve a acercarse a máximos históricos. El optimismo por un posible alivio de las tensiones en Oriente Medio, el renovado impulso de la inteligencia artificial y una temporada de resultados que sigue sorprendiendo explican un rally que, por ahora, no pierde fuerza.

Las conversaciones que miran hacia un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para la apertura del estrecho de Ormuz explican parte del impulso. Además, las negociaciones han provocado el desplome de los precios del crudo, llevando al barril de Brent por debajo de los 80 dólares.

En este sentido, el estrecho de Ormuz es clave porque las amenazas inflacionarias siguen persistiendo. De hecho, en una economía tan compleja, la realidad es que no sólo importan los precios, sino también la incertidumbre con respecto a ellos, y el conflicto se está enquistando lo suficiente como para que la prima de riesgo geopolítica se mantenga en niveles altos durante bastante tiempo después de que se llegue a un acuerdo.

La ‘era Trump’ llega a su fin

Aunque los precios de la gasolina en los estados republicanos son un 9% más bajos que en los estados demócratas, e incluso las previsiones para Trump en las elecciones de medio término de noviembre son de momento positivas, parece que el presidente de Estados Unidos tiene prisa por cerrar este capítulo de su mandato. En cualquier caso, los expertos de XTB señalan que el mercado vuelve a tomar estas declaraciones como positivas.

Por su parte, las empresas de chips tuvieron un fuerte repunte debido a que la demanda sigue siendo muy elevada y el mercado empieza a entender que la IA ha llegado para quedarse, aunque se siga viendo fuerte volatilidad.

La realidad es que, de momento, las complejas estructuras de financiación dentro del sector siguen en pie y el dinero fluye de los hiperescaladores a las empresas de semiconductores.

Con el sector de chips copando alrededor del 30% de la capitalización del Nasdaq 100, su desempeño será clave para el comportamiento del índice. En definitiva, hay semanas que se forma la tormenta perfecta, «pero en esta los mercados sólo ven noticias positivas», subrayan los analistas.

Presentación de resultados

Por otro lado, la temporada de resultados está superando con creces las expectativas del mercado. Todavía continúa y, desde luego, no está dejando a nadie indiferente. Recientemente, presentaron resultados tres grandes compañías con reportes mejores de lo esperado.

Las acciones de Palantir subieron casi un 30%. Los ingresos crecieron un 93% y fueron un 7% superiores a lo que se esperaba, mientras que este crecimiento vino tanto de la parte enfocada a empresas como de la que se centra en las ventas a estados. Con el gran crecimiento que está teniendo el segmento de empresas, es probable que supere al segmento gubernamental en los próximos trimestres.

«Recordemos que la dependencia de los ingresos de las ventas a estados era una de las preocupaciones de los inversores hace no mucho tiempo y ahora estamos hablando de un negocio que se divide 50%-50%», añaden desde XTB. Además, lo más destacable es que este crecimiento es rentable y el margen neto se ubica en el 55%.

SpaceX bate expectativas

En el caso de SpaceX, se trataba de los primeros resultados como cotizada. La compañía consiguió incrementar sus ingresos en un 92% interanual hasta los 7.800 millones de dólares, lo que es un 15% por encima de lo que se esperaba. Las pérdidas fueron inferiores a lo que descontaba el mercado y el segmento de IA experimentó un crecimiento de los ingresos del 247%.

Sin embargo, el capex sigue preocupando y la compañía multiplicó en más de 20 veces dicha partida en el segmento de IA. «De hecho, podemos decir que los inversores todavía tienen dudas sobre el modelo de negocio de SpaceX y si en esta ocasión Elon Musk será capaz de cumplir con unas promesas tan ambiciosas», señalan los analistas.

Con AMD pasa algo similar. Presentó unas cifras récord, con un crecimiento del 50% interanual en sus ingresos y batiendo en líneas generales las expectativas. Sin embargo, la exigencia del mercado es tal que ya no sólo vale con unas buenas cifras, sino que es necesario sorprender de manera amplia para que los inversores tomen el informe como bueno.

El Ibex toca techo

Al otro lado del Atlántico, el Ibex 35 consolida su racha y, después de traspasar la barrera de los 20.000 puntos, se mantiene en niveles máximos. Por suerte para el selectivo, las subidas de este 2026 no han venido tan sólo de la banca, lo que hace que la tendencia sea más sólida que si tan sólo se dependiera de este sector.

De hecho, el primer banco por desempeño en este 2026 aparece en la séptima posición y es Santander con una subida de algo más del 25%, mientras que Bankinter o Sabadell están teniendo un peor desempeño que el Ibex 35.

En un contexto en el que las reservas europeas continúan por debajo de su media histórica y Asia está absorbiendo una mayor parte del gas natural licuado, el mercado vuelve a poner el foco en empresas que puedan beneficiarse de este ciclo.

El sector siderúrgico, con ArcelorMittal (+65% en 2026) y Acerinox (+43% en 2026) a la cabeza, vive un 2026 especialmente favorable impulsado por la entrada en vigor del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) y el endurecimiento comercial aplicado desde el 1 de julio, cuando los aranceles al acero importado pasaron del 25% al 50% y la cuota libre de impuestos se recortó a la mitad, provocando que cerca del 60% del metal que entra a la UE quede sujeto a estos gravámenes.

Además, Repsol experimenta un notable impulso gracias a la coyuntura geopolítica internacional, donde la inestabilidad en Oriente Medio ha empujado por momentos el barril de Brent por encima de la franja de los 100 dólares.

Esta escalada favorece directamente el negocio de la compañía al permitirle comercializar a precios más elevados y ampliar sus márgenes de refino. Y en el ámbito de la construcción, ACS ha sabido capitalizar el auge de la inteligencia artificial, centrando sus esfuerzos en el desarrollo de centros de datos, categoría que ya representa el 22% de su cartera total de pedidos y se sitúa como su división principal.

La euforia podría agotarse

Sin embargo, aunque en el corto plazo la tendencia pueda continuar siendo positiva, el Ibex 35 sigue enfrentando riesgos importantes. Los PMIs industriales de la Eurozona del mes de julio se quedaron por debajo de lo esperado y la economía puede sufrir una ralentización importante por culpa de la inflación que podría arrastrar al sector industrial.

De hecho, el mercado está descontando que el ciclo del acero está entrando en fase alcista, lo que no tiene por qué cumplirse. Por otro lado, la demanda de crédito podría deteriorarse considerablemente si finalmente se elevan los tipos de interés de manera rápida para frenar la inflación.

Además, los expertos señalan que podríamos ver un frenazo en las inversiones en IA si los inversores se quedan sin paciencia y no se ven resultados reales en algunos de los hiperescaladores. En este sentido, aunque no hay grandes nubarrones en el horizonte, el Ibex 35 sigue teniendo baches por delante.