Las nubes evolucionan a lo largo del día, dando paso a un ambiente cambiante en toda la provincia. Se esperan chubascos y tormentas que pueden ser intensos en el interior, mientras que las temperaturas descenderán. En buena parte de la provincia, el viento soplará flojo, especialmente en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de agosto

Barcelona: nubes y lluvia intermitente con calor húmedo

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, dando paso a un día en el que las nubes jugarán a su antojo. Con una probabilidad significativa de lluvia durante toda la jornada, es mejor llevar el paraguas a la mano, especialmente en la tarde y noche, cuando las precipitaciones podrían ser más intensas. Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 25 y 32 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 35, dándonos un calor que se sentirá más agudo debido a la humedad que rondará el 70%.

A medida que el sol se asome a las 6:51, el viento suave del sur soplará a unos 15 km/h, aportando un alivio momentáneo. Sin embargo, la tarde traerá consigo un aire más cargado, donde cada rayo de sol se hará apreciar ante la inminente lluvia. Ya por la noche, el manto oscurecido del cielo nos recordará que el agua ha llegado para refrescarnos, mientras el atardecer nos regala sus últimos destellos a las 21:02, cerrando así un día incierto pero vibrante en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y lluvia al final del día

En L’ Hospitalet de Llobregat, la atmósfera se siente inestable, con nubes arrastrándose por el cielo que anticipan un día agitado. Al amanecer, la brisa fresca acaricia la piel, mientras la probabilidad de lluvias se afianza, especialmente en la tarde y la noche, donde se esperan tormentas que pueden alterar la rutina diaria. Las temperaturas oscilarán entre los 26 °C por la mañana y un máximo de 33 °C en horas de sol.

A medida que avance el día, el ambiente cambiará drásticamente; la mañana presentará cielos despejados, pero pronto el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h y una humedad que podría resultar agobiante. Con una probabilidad de lluvia del 85% hacia la tarde, mejor es no olvidar el paraguas y estar preparados para un descenso de la sensación térmica.

Cielo nublado y lluvia inminente en Badalona

A medida que amanece en Badalona, el sol se asoma tímidamente a las 6:50, pero una densa capa de nubes amenaza con cubrir el cielo. Con una probabilidad del 90% de lluvia a lo largo del día, especialmente durante la tarde y la noche, es recomendable salir preparado. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C y los 32°C, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 36°C, lo que hará que la jornada se sienta calurosa y pesada, sobre todo con una humedad que puede llegar hasta el 75%.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas rondarán los 26°C, mientras que por la tarde se incrementará a 31°C, con ráfagas de viento que superarán los 30 km/h. Aunque la salida del sol nos brinda unas horas de luz hasta las 21:02, el mal tiempo nos recordará que es mejor llevar un paraguas, ya que la lluvia será inminente. Manténganse atentos y cuídense de la humedad.

Ambiente nuboso y posible lluvia en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un ambiente algo nuboso en la mañana y una leve tendencia a aumentar la nubosidad hacia la tarde. Las temperaturas mantendrán un rango agradable, aunque podrían sentirse algunos momentos de frescor. La probabilidad de lluvia es baja en la mañana pero aumenta por la tarde-noche, acompañada de un viento suave que no debería alterar la calma.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por los alrededores o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha las horas en las que la temperatura aún será placentera, creando un ambiente propicio para las actividades al aire libre.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET