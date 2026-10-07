Los invasores pagan hasta 8.000 euros para cruzar en una lancha desde Ceuta a la Península

Hasta 8.000 euros por persona. Es la cantidad que algunos de los invasores interceptados cuando trataban de abandonar Ceuta rumbo a la Península aseguraron haber pagado –tal y como cuentan fuentes de la Guardia Civil a OKDIARIO– para poder embarcarse en la travesía. Una cifra que vuelve a poner sobre la mesa el enorme negocio económico que existe detrás de determinadas rutas clandestinas por mar y que ahora está bajo investigación policial y judicial.

La embarcación fue interceptada durante la madrugada del domingo al lunes después de haber partido desde la costa de Ceuta, en las proximidades de Benzú, una de las zonas del litoral ceutí más próximas a la frontera con Marruecos. A bordo viajaban 17 personas que pretendían alcanzar la Península por vía marítima.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por OKDIARIO, durante las actuaciones policiales varios de los ocupantes manifestaron que habían abonado cantidades que podían llegar a los 8.000 euros para realizar el viaje. El dato revela, sin lugar a duda, las cantidades que pueden llegar a manejar quienes organizan este tipo de desplazamientos. Miles de euros a cambio de colocar a personas en una embarcación y lanzarlas al mar con destino a la Península, en una travesía cuyo recorrido y condiciones quedan ahora bajo investigación.

17 ocupantes, tres mujeres y una menor

Entre los pasajeros había 14 hombres y tres mujeres, siendo una de ellas menor de edad. El patrón de la embarcación fue detenido por los agentes. Se trata, según las fuentes consultadas, de una persona con antecedentes que quedó a disposición judicial. La presencia de una menor entre los pasajeros podría agravar su situación procesal y las responsabilidades que se determinen durante la investigación. No obstante, son 17 los cargos que se le imputan con el correspondiente agravante de llevar a una menor de edad.

Los 17 ocupantes, por el contrario, no fueron detenidos. Tras ser trasladados a dependencias de la Policía Nacional, se practicaron las diligencias correspondientes y quedaron en libertad con citación judicial. Además, varios de ellos fueron requeridos para colaborar como testigos en las actuaciones.

Seis llevaban las pulseras de los campamentos

Entre los pasajeros había además seis personas que portaban las pulseras identificativas de los campamentos de acogida en los que se encontraban alojados en Ceuta. Su presencia en la embarcación evidencia cómo parte de las personas acogidas en estos dispositivos buscan posteriormente vías alternativas para abandonar la ciudad autónoma y alcanzar la Península.

La operación vuelve así a poner el foco en la costa ceutí y en las rutas marítimas clandestinas utilizadas para intentar llegar a Andalucía. Pero, sobre todo, pone cifras al negocio que se mueve alrededor de estas travesías: hasta 8.000 euros por pasajero, según los testimonios recabados durante la intervención por la Guardia Civil.