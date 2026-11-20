Madrid renueva uno de sus clásicos navideños. Este año, los madrileños se despiden del emblemático Naviluz para dar la bienvenida a una nueva ruta de autobús diseñada para recorrer y disfrutar del alumbrado de la capital. La capital se llenará de usuarios que podrán disfrutar de las más de 10 millones de bombillas LED que adornan la ciudad. Y con el encendido oficial, regresa uno de los planes imprescindibles para disfrutar de las luces de Madrid. El clásico Naviluz vuelve un año más, aunque esta vez lo hace bajo otro nombre: el City Tour Navidad.

Vuelve el bus de la Navidad a las calles de Madrid, el plan perfecto para contemplar de cerca las luces y los adornos de la ciudad. Si estás deseando empaparte de espíritu navideño, toma nota de todos los detalles: ya tenemos fechas, recorridos y horarios.

El nuevo Naviluz trae consigo novedades

Bajo un nuevo nombre, City Tour Madrid, el antiguo Naviluz renueva este año su recorrido, pero con un nuevo punto de salida. Antaño, solía comenzar en la calle Felipe IV, al lado del Museo del Prado, pero ahora este nuevo autobús arranca desde la calle Alfonso XII y te llevará por la Avenida Ciudad de Barcelona y la plaza del Emperador Carlos V, para ir después por el Paseo del Prado hasta el principio de la calle Alcalá. Luego, sigue por Virgen de los Peligros y Gran Vía, volviendo a la Cibeles, para continuar por Alcalá de nuevo. De ahí, coge la calle Velázquez, Goya y entra por la Castellana, llega hasta Ortega y Gasset y Serrano antes de volver a su punto de partida, Alfonso XII. El recorrido tiene una duración estimada de 50 minutos.

Precios y horarios del nuevo Naviluz, ahora City Tour Madrid

Tras el encendido oficial del alumbrado el sábado 21 de noviembre, el autobús navideño prestará servicio del 22 de noviembre al 7 de enero de 2027, ambos incluidos.

El precio de los billetes para City Tour Navidad varía según la fecha. En temporada baja (del 22 de noviembre al 3 de diciembre, del 9 al 20 de diciembre y el 6 de enero), las tarifas son las siguientes:

Adultos (a partir de los 12 años) : 18 €

: 18 € Niños (de 7 a 11 años) : 15 €

: 15 € Menores de 0 a 6 años: gratis.

En temporada alta (del 4 al 8 de diciembre y del 21 de diciembre al 4 de enero de 2027), el precio sube a 20 € para adultos y 17 € para niños, manteniéndose gratis para menores de hasta 6 años. En ambas temporadas se pueden solicitar hasta tres billetes gratuitos por cada adulto, pero es imprescindible reservarlos para organizar el aforo.

El autobús operará todos los días con frecuencias de 15 minutos entre las 18:00 y las 22:15 h. No se admiten cambios ni cancelaciones en los billetes, y el servicio se mantendrá activo aunque llueva o haga frío.