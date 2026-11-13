Llega a Madrid el 14 de noviembre el macroparque de la Navidad más famoso: más de 100.000 metros cuadrados, noria gigante, pista de hielo y mundo de fantasía

Con el paso de los años, la Navidad comienza antes en algunas ciudades de España. Para todos aquellos que tienen las últimas fiestas del año como su momento favorito y que disfrutan del ambiente navideño, de las luces, de los mercadillos y de los adornos, pueden hacerlo en cuestión de unos días. Torrejón de Ardoz es uno de los mejores ejemplos.

En la localidad madrileña, a poco más de 30 kilómetros de la capital, los torrejoneros y todos los que se quieran acercar podrán pasar un rato memorable en Mágicas Navidades a partir del 14 de noviembre hasta el 10 de enero. Se trata de un macroparque de Navidad con más de 100.000 metros cuadrados, noria gigante, pista de hielo y mundo de fantasía.

Una noria de 42 metros y una ballena de hielo de 16

Los visitantes al espectáculo torrejonense podrán subirse a una noria panorámica de 42 metros de altura y una pista de hielo natural de más de 1.000 metros cuadrados encima de un lago, diseñada por Javier Fernández, campeón de patinaje.

Entre las principales novedades este año destaca la vuelta del Ice Festival, con dedicatoria especial al mamífero más grande del mundo. Los escultores modelarán vastas figuras de hielo, entre las que figuran una ballena jorobada de 16 metros, un tiburón blanco en tamaño real y un kraken (especie de calamar gigante) que abrazará a un trono con sus tentáculos.

A todos estos elementos hay que sumarle el espectáculo del Laberinto Mitológico, Linternas de Asia o la Casa de la Navidad, donde los niños podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos o Papá Noel.

Un show para toda la familia

Los mejores espectáculos de Navidad no faltarán para hacer las delicias de los más pequeños, aunque también para el resto de la familia. La Puerta Mágica regresará como uno de los grandes escenarios del recinto con El Elfo Travieso, un espectáculo musical en directo.

Ofertas como El Vuelo de Santa regresan, con Papá Noel surcando el cielo por la noche, y se estrena El Viaje de Noel, una experiencia absorbente de 360 grados. La propuesta se cierra con el espectáculo nocturno Rocking Christmas, con videomapping, fuegos artificiales y dos novedades en paseos temáticos: Love Christmas y el Paseo de las Estrellas. Asimismo, los españoles disfrutarán de un mercado navideño, puestos de comida rápida y otros tipos de espacios gastronómicos para ofrecer una experiencia inolvidable.