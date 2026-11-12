Ya está abierto el mercadillo de Navidad más famoso de Madrid: con un árbol de 9 metros, food trucks y tiendas de decoración

Un año más, como dice la canción de Mecano, vuelven los mercadillos navideños a Madrid. Y el más sonado por el momento es el de Nuevos Ministerios, que inauguró su séptima edición el pasado domingo 8 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 5 de enero de 2027.

Gastronomía y productos navideños

Ubicado en El Corte Inglés de Castellana, este año renueva con luces navideñas y casetas de madera, inspirándose en los mercadillos europeos. Está instalado en el aparcamiento exterior; cuenta con 15 espacios temáticos diversos, un árbol de Navidad de nueve metros de altura y un belén elaborado por un belenista profesional. Entre todos sus puestos encontramos algunos de adornos, iluminación, artículos para el hogar y regalos.

Pero su plato fuerte este año son las ofertas gastronómicas que ofrece. Entre los participantes de este año encontramos un: Arzábal, Hundred Burgers, Not From Italy, La Martinuca, Alex Cordobés, Lhardy y muchos puestos más. Este año la propuesta es muy variada, que abarca desde calamares, patatas fritas, hamburguesas, pizzas, empanadas argentinas, bocadillitos hasta platos más dulces como churros con chocolate, tartas de queso o galletas.

Horarios del mercadillo de Nuevos Ministerios

Según los horarios facilitados por la organización, las casetas comerciales abrirán de 12:00 a 22:00 horas, mientras que los puestos de comida permanecerán abiertos hasta las 23:00. Como bien se ha dicho con anterioridad, el mercadillo permanecerá abierto hasta el 5 de enero, pero con horarios especiales en varias fechas de nuestro calendario navideño. Es el caso de los días 24 y 31 de diciembre, cuando la jornada de apertura se verá reducida de 12:00 a 17:00 horas.

Cabe destacar que el día 25 de diciembre y 1 de enero, el mercadillo navideño permanecerá cerrado, por tanto, conviene tener en cuenta estas fechas si se pretende organizar una visita por Navidad. Recordamos que el mercadillo se sitúa junto a El Corte Inglés de Castellana, en la calle Raimundo Fernández Villaverde número 65. Se puede llegar en transporte público con acceso a las líneas 6, 8 y 10 de Metro y con el Cercanías.

Un mercado navideño repleto de actividades

Más allá de la comida, este mercadillo mantiene su esencia navideña con una amplia selección de espacios temáticos. La propuesta también incluye espacios dedicados a la cultura y el entretenimiento. Los seguidores más acérrimos al manga y a los vinilos encontrarán sus propios rincones. Además, hay cabida para aquellos que sean más fanáticos de la fantasía y la creatividad, pues hay pequeñas tiendas temáticas de Disney, LEGO y Harry Potter.