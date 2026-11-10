Llega a Madrid el macroparque de la Navidad con un Belén gigante de 12 metros, pista de hielo y food trucks

Los parques navideños son uno de los grandes atractivos de numerosas familias para pasar el día con los niños. España cuenta con una amplia oferta de actividades navideñas repartidas por todo el territorio. En la Comunidad de Madrid se concentran muchas de ellas, combinando parques temáticos como el de Torrejón de Ardoz o grandes pistas de hielo como la del estadio Riyadh Air Metropolitano, que permite patinar a 1500 personas de forma simultánea.

Este año se suma una nueva alternativa de ocio en el recinto ferial de Getafe. La idea toma el relevo de otras propuestas celebradas en la localidad, pero mejorando su oferta y pensando en un público de todas las edades. La entrada el recinto será gratuita y se espera crear un espacio en el que las familias puedan pasar el día, combinando actividades de ocio con los puestos de restauración.

¿Qué tendrá el parque?

Uno de los atractivos principales del parque será el belén gigante, compuesto por figuras de Playmobil. Para los más pequeños, el recinto contará con una casa de los pajes reales, donde podrán entregar sus cartas antes de la ansiada llegada de los Reyes Magos. Además, contará con una pista de hielo natural, que será una de sus actividades más realizadas por los asistentes.

Getávoli contará con dos espacios cubiertos: la Carpa Mundo Juego y la Carpa Arcade, donde habrá actividades recreativas. Sumado a todo lo anterior, el parque contará con circuitos de Scalextric y carreras, máquinas recreativas, futbolines, mesas de ping-pong, hinchables y un gran tiovivo.

Precios y descuentos de Getávoli

La entrada al recinto será completamente gratuita, pero las actividades y atracciones tendrán tarifas propias. Entre las tarifas previstas, patinar en la pista de hielo costará entre 10 y 12 euros, en función de si el visitante está empadronado en Getafe; visitar la Casa de Papá Noel tendrá un precio de ocho euros, seis para los empadronados, y acceder a la zona Arcade costará entre cinco y ocho euros. Por su parte, el tiovivo y el tren infantil tendrán precios de entre cuatro y cinco euros.

Además, se aplicarán diferentes descuentos para determinados colectivos. Las personas con una discapacidad igual o superior al 65 % podrán disfrutar gratuitamente de las actividades, siempre que acrediten su condición, mientras que las familias numerosas tendrán una rebaja del 20 % en la categoría general y del 30 % en la especial. También habrá un descuento del 15 % para quienes compren tres o más actividades conjuntamente. A estas ventajas se sumarán seis jornadas especiales en las que los menores de 12 años podrán beneficiarse de una reducción del 50 % en el precio de las actividades.