Adiós al calendario de adviento tradicional: ideas originales y diferentes para regalar antes de que empiece diciembre

Diciembre está cada vez más cerca y con él una de las tradiciones más divertidas: los calendarios de Adviento. Se trata de una costumbre que se remonta al siglo XIX, cuando las familias protestantes alemanas buscaban una forma de contar los días que faltaban para Navidad. Para ello, dibujaban 24 rayas con tiza en las paredes o en las puertas de sus casas y los niños borraban una cada día a modo de ‘cuenta atrás’. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en calendarios que escondían chocolatinas tras cada ventana.

Hoy, esta tradición ha cambiado mucho y ya no se limita a las míticas figuritas de chocolate con leche. Las marcas, especialmente las de cosmética, han encontrado en estos calendarios una oportunidad para sorprender y vender más.

Y no solo los perfumes, las cremas y el maquillaje tienen cabida dentro de cada ventana. Cada vez hay más propuestas pensadas para públicos, bolsillos y gustos muy diferentes. Calendarios de Adviento originales para sorprender en esta Navidad 2026

1. El calendario de Adviento de cerveza de LA SAGRA

Los amantes de la cerveza tienen una propuesta muy especial con el calendario cervecero de LA SAGRA. Esta edición incluye 24 casillas con 20 cervezas de 18 estilos diferentes y cuatro regalos sorpresa. Entre las referencias que se pueden descubrir están LA SAGRA Original, la 0,0 % Tostada, La Reserva Extra y variedades de temporada como la cerveza de Miel y Anís. Una forma diferente de convertir la cuenta atrás hasta Navidad en un pequeño viaje de degustación.

Por un precio de 57,49 euros se puede conseguir tanto en Amazon como en la tienda online de LA SAGRA.

2. El calendario de Adviento de LELO

Para quienes buscan un regalo más atrevido, LELO propone un calendario de Adviento de lujo con 12 productos y accesorios pensados para explorar la intimidad en pareja o en solitario. Incluye cinco de sus juguetes más conocidos, como TOR 3, TIANI Harmony, SONA 2 Travel, SURFER 2 y MIA 3, además de siete complementos sensoriales, entre ellos unas esposas, una vela de masaje y un cojín.

Se puede comprar ahora en su página web por 349 euros frente a los 399 euros de su precio anterior.

3. El calendario de Adviento de quesos de Picnik

Los amantes del queso también pueden disfrutar de una cuenta atrás muy especial. El calendario de Adviento de Picnik reúne 24 quesos seleccionados, uno para descubrir cada día de diciembre, con especial protagonismo de pequeñas queserías artesanas. La marca lanzó su primera edición en 2021 y en 2026 recupera esta propuesta gastronómica para quienes prefieren las sorpresas saladas a las chocolatinas de siempre.

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4. El calendario de Adviento de Rituals

Una de las opciones más completas para quienes disfrutan de los rituales de autocuidado es el calendario de Rituals. Contiene 24 productos de baño, cuerpo y hogar, entre los que se encuentran cremas, aceites, exfoliantes, geles, champús y pequeñas velas aromáticas. Su presentación también es especial: el estuche se despliega para convertirse en una casita navideña que puedes conservar como decoración.

5. Un calendario de Adviento reutilizable de Maisons du Monde

Maisons du Monde cuenta con opciones decorativas reutilizables que se pueden rellenar cada año con las sorpresas que tú elijas. Una de sus propuestas recrea una pequeña ciudad navideña y se presenta en una caja con forma de casa desplegable, acompañada de una bolsa de tela con estampado tartán. Es una alternativa perfecta para personalizar el regalo y adaptarlo a los gustos de quien lo recibe.

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6. El calendario de Adviento de Myprotein

Para quienes no descuidan su rutina deportiva ni siquiera durante las fiestas, Myprotein propone un calendario con una selección de productos relacionados con el entrenamiento y la nutrición deportiva. En su interior se pueden encontrar snacks, barritas proteicas, galletas, batidos, suplementos, creatina, productos de hidratación y algún accesorio deportivo. Una opción diferente para quienes disfrutan probando novedades y quieren mantener sus hábitos durante diciembre.