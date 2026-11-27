Mágicas Navidades regresa a Torrejón de Ardoz para convertir las fiestas en una experiencia que se disfruta, se comparte y, sobre todo, se vive. Del 14 de noviembre al 10 de enero, el considerado Parque de la Navidad de España, por ser el mayor y más espectacular parque navideño del país y uno de los destinos turísticos preferidos para disfrutar de estas fechas, vuelve a abrir sus puertas en un recinto de más de 100.000 m² para acoger un universo de luz, música, espectáculos, tradición y diversión para todas las edades.

De la mano de Productores de Sonrisas, referentes en entretenimiento familiar, el parque presenta este año una edición que combina sus espacios y experiencias más emblemáticos con novedades concebidas para sorprender al público. Entre ellas destaca en la Puerta Mágica el musical con voces en directo El Elfo travieso, el domo inmersivo en 360º de El Viaje de Noel y la Casa de la Navidad de Coca-Cola, una experiencia en la que las familias participarán en una aventura llena de espíritu navideño hasta encontrarse con Papá Noel (o los Reyes Magos a partir del 25 de diciembre) y hacerle entrega de sus cartas.

La Puerta Mágica, el gran escenario de la Navidad

El corazón de esta experiencia vuelve a ser la Puerta Mágica, uno de los grandes iconos de Mágicas Navidades. Su imponente fachada de 1.000 m² se convierte cada día en un gigantesco escenario donde cobra vida El Elfo travieso, un espectáculo que fusiona videomapping, artistas y voces en directo para llenar este espacio de humor, energía y magia, e invita al público a sumergirse en una historia donde todo puede suceder.

Rocking Christmas pone el broche final a cada jornada con una gran combinación de fuegos artificiales, música y luces al ritmo del rock, convirtiendo la despedida del parque en un espectáculo que reúne a los visitantes frente a la Puerta Mágica.

Una Navidad que se vive desde dentro

Una de las grandes novedades de esta edición será El viaje de Noel, una experiencia inmersiva para adentrarse en una historia que sucede alrededor del espectador, donde cada imagen, cada sonido y cada destello forman parte de un viaje pensado para vivir la Navidad de una manera diferente. Un espectacular domo envolverá al público en un universo de luz, imagen y sonido en 360º, eliminando los límites entre la realidad y la fantasía.

Hay momentos que forman parte de la memoria de quienes visitan Mágicas Navidades y El vuelo de Santa es uno de ellos. Cada noche, las luces se apagan, las miradas se elevan y Papá Noel sobrevuela el cielo en su trineo, sorprendiendo a pequeños y mayores.

El hielo se convierte en arte en Ice Festival

El hielo vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de Mágicas Navidades con la 5ª edición de Ice Festival, que este año presenta Titanes del Mar.

Artistas llegados de diferentes partes del mundo tallarán gigantescos bloques de hielo para crear un espectacular universo inspirado en las profundidades marinas. Entre las piezas que podrán contemplarse se encuentran una ballena jorobada de 16 metros, un Kraken abrazando un trono helado, un gran tiburón blanco a escala real y Neptuno emergiendo de las profundidades. El resultado será una exposición efímera en la que el hielo se transforma en gigantescas esculturas y que permitirá descubrir el trabajo de algunos de los grandes especialistas internacionales en este tipo de arte.

El hielo también está presente en la única pista de hielo sobre un lago de España que permitirá a visitantes de todas las edades ponerse los patines y deslizarse rodeados de iluminación y ambiente navideño. La pista, de más de 1.000 m² de superficie y diseñada por el campeón Javier Fernández, contará además con patinadores profesionales que ofrecerán diferentes espectáculos de patinaje artístico.

Un viaje entre luces, criaturas fantásticas y tradición

Más allá de sus grandes espectáculos, Mágicas Navidades propone un recorrido por diferentes mundos en los que la iluminación y la escenografía convierten el paseo en parte de la experiencia.

En Linternas de Asia, un camino de luz y color de más de un kilómetro, poblado por gigantescos seres luminosos, animales y flores, transforma la noche en un paisaje de fantasía. Por su parte, Círculo Pingüino envuelve al público en un ambiente misterioso, en el que los sorprendentes efectos especiales logran una sensación de calma y asombro.

El Laberinto Mitológico invita a adentrarse entre criaturas legendarias, esculturas monumentales y rincones inspirados en la mitología, mientras que el Bosque de Estrellas ofrece un sendero iluminado en el que las estrellas se convierten en protagonistas de un ambiente especialmente navideño.

La tradición tiene también su propio espacio en el Camino de Belén, un paseo que recrea diferentes escenas de la Navidad a tamaño real y permite acercarse a uno de los elementos más arraigados de estas fiestas desde una forma cercana e inmersiva. Este año incorpora, como novedad, un viaje al antiguo Egipto a través de una pirámide con una cuidada recreación histórica.

Completa la oferta otra novedad, Love Christmas, un sendero de corazones entre los árboles de un bosque encantado, pensado para sentir el lado más romántico de la Navidad en compañía de las personas que más queremos.

Ilusión, magia y el encuentro más esperado de la Navidad de la mano de Coca-Cola En este entorno tan especial, Coca-Cola presenta su Casa de la Navidad, una experiencia que invitará a las familias a vivir una historia mágica en la que la ilusión y el valor de colaborar con los demás las guiarán hasta Papá Noel, que les esperará en su despacho para recibir sus cartas. A partir del 25 de diciembre, los Reyes Magos tomarán el relevo de Papá Noel y la historia continuará con ellos como protagonistas.

Una aventura para refrescar el espíritu navideño y recordar la importancia de celebrar los momentos especiales y la magia de la Navidad en familia.

Adrenalina y vistas desde 42 metros de altura

Para quienes buscan emoción, la Zona de Atracciones reúne más de una decena de propuestas, desde las opciones para los más pequeños hasta atracciones pensadas para quienes buscan una dosis de adrenalina. Entre ellas destaca la Noria Gigante de 42 metros de altura, desde donde contemplar una perspectiva privilegiada de Mágicas Navidades iluminado.

Diversión en familia con Nintendo

Nintendo estará presente en Mágicas Navidades con un espacio que contará con 73 puestos de juego para disfrutar en familia de la consola Nintendo Switch 2. La gran protagonista será Nintendo Switch Sports Resort, que reúne 12 disciplinas deportivas, entre ellas tenis, tiro con arco y bolos, con controles por movimiento pensados para jugadores de todas las edades. Los visitantes también podrán disfrutar de las aventuras de Mario y sus amigos, descubrir Tomodachi Life: Una vida de Ensueño y explorar Pokémon Pokopia. Además, los amantes del baile tendrán la oportunidad de demostrar su ritmo con Just Dance: Decades of Hits, mientras que los más futboleros competirán en EA Sports FC 27.

Una Navidad también para saborear

Mágicas Navidades cuenta con seis zonas de restauración distribuidas por el recinto, con propuestas gastronómicas para hacer una pausa entre espectáculos y atracciones.

Entre ellas destaca Bierhaus, un gran espacio cubierto con gastronomía alemana y actuaciones en directo. La oferta se completa con diferentes zonas de street food, foodtrucks, dulces, bebidas calientes y sabores de diferentes partes del mundo.

El Mercado de Navidad pone el punto tradicional con puestos de artesanía, decoración y regalos únicos para estas fiestas.

Un destino para vivir la Navidad

Mágicas Navidades se ha consolidado como uno de los destinos turísticos preferidos para quienes desean compartir en familia el auténtico espíritu navideño, recibiendo cada año más de un millón de visitantes. El Recinto Ferial de Torrejón de Ardoz se transforma en un universo mágico bien comunicado por transporte público, a solo 100 metros de la estación de Cercanías Renfe, y con 4 aparcamientos y 6 accesos habilitados que garantizan comodidad y fluidez en los desplazamientos.

Un lugar único en el que conviven grandes espectáculos y experiencias inmersivas con tradiciones navideñas, donde es posible pasar de contemplar gigantescas esculturas de hielo a patinar sobre un lago, recorrer un bosque de estrellas, subir a 42 metros de altura o terminar la jornada viendo fuegos artificiales al ritmo del rock.

En Mágicas Navidades, la Navidad no solo se contempla: se recorre, se escucha, se saborea, se comparte y se vive.