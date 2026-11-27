La polémica por el «usted, calladita» que Alberto Núñez Feijóo dirigió a Ada Colau durante el debate electoral del 26 de noviembre continúa generando reacciones. Esta vez, el enfrentamiento ha saltado al terreno de las redes sociales, donde varias conocidas figuras públicas han expresado su rechazo a las palabras del presidente del Partido Popular. Entre ellas se encuentran Laura Escanes y Ester Expósito, cuyas publicaciones han recibido la respuesta de Jessica Goicoechea.

La modelo e influencer ha utilizado sus historias de Instagram para cuestionar a quienes, según su interpretación, están aprovechando el episodio para difundir mensajes que no reflejan el contexto completo de la intervención. «Para las femifake que se suman al carro aprovechando el momento con información manipulada según su conveniencia. Dejad el show», ha escrito Goicoechea.

Junto a este mensaje, ha compartido una publicación del diputado Sergio Sayas en la que este sostiene que Feijóo no estaba pidiendo a Colau que guardase silencio en ese momento, sino reprochándole que, a su juicio, hubiera permanecido callada ante determinadas actuaciones del Gobierno. Una interpretación que forma parte del debate político generado tras el cara a cara.

La reacción de Goicoechea llega después de que Laura Escanes publicara un vídeo en el que aparece el mensaje «yo no quiero un mundo donde me manden callar, yo no quiero que el machismo se normalice». La creadora de contenido acompañó la publicación con la palabra «miedo», vinculando el episodio con el debate sobre el machismo y el papel de las mujeres en la esfera pública. Por su parte, Ester Expósito publicó una historia de Instagram con un mensaje en el que llamaba a la movilización electoral: «Menos calladitas que nunca, a VOTAR todas el 29, nos van a escuchar». La actriz se sumó así a las reacciones que han relacionado las palabras de Feijóo con la necesidad de reivindicar la voz de las mujeres votantes de izquierda.

Sin embargo, para entender el origen de la controversia, resulta necesario acudir a la secuencia completa del debate. El intercambio se produjo cuando Ada Colau cuestionó a Feijóo por mantener a Carlos Mazón con cargo público y aforamiento después de la gestión de la DANA de octubre de 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COOL (@coolthelifestyle)

La respuesta del dirigente popular fue: «Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita». Feijóo reprochaba así a Colau su supuesto silencio ante la actuación de Pedro Sánchez durante su visita a la localidad valenciana tras la tragedia. Feijóo, por su parte, aseguró a la salida del encuentro que retiraba sus palabras si habían molestado a alguien, aunque posteriormente volvió a defender su significado y pidió que se escuchara la intervención completa, ya que rápidamente mujeres como Expósito o Escanes no han dudado en usarla para manipular al votante.

El episodio deja también una cuestión sobre el tratamiento de la actualidad política en las redes sociales. Las publicaciones de Escanes y Expósito ponen el acento en el componente machista de la expresión, mientras que Goicoechea cuestiona que se presente el comentario sin atender a la explicación que lo precedió.

En plena campaña para las elecciones del 29-N, el enfrentamiento demuestra cómo una frase pronunciada durante un debate puede adquirir una dimensión propia en las redes sociales. Entre interpretaciones, mensajes de apoyo y reproches, la discusión ha terminado trasladándose también al ámbito de las celebridades, donde el contexto y la literalidad de las declaraciones resultan fundamentales para entender qué ocurrió.