El anuncio de la retirada de Marc Márquez ha sorprendido a sus seguidores y ha vuelto a situar su vida personal en el centro de todas las miradas. El piloto ha comunicado que quiere comenzar una nueva etapa, dejando atrás una trayectoria deportiva que le ha convertido en uno de los grandes referentes del motociclismo. Una noticia que también invita a recordar unas declaraciones de su pareja, Gemma Pinto.

La influencer ha hablado en distintas ocasiones sobre sus hábitos, sus aficiones y la importancia que tiene el ejercicio físico en su vida cotidiana. Aunque siempre ha sido una persona deportista, reconoce que su relación con el entrenamiento ha cambiado desde que comenzó su historia de amor con el piloto. Compartir su día a día con alguien tan vinculado al deporte ha influido directamente en sus rutinas y ha conseguido que dedique todavía más tiempo a mantenerse activa.

Gemma ha explicado qué relación tiene con el deporte y por qué considera que entrenar es mucho más que una cuestión estética. «Siempre he sido una chica activa, me gusta montar en bicicleta, ir al gimnasio y hacer entrenamientos de fuerza. Pero a raíz de mi relación, hace ya dos años, he entrenado aún más y estoy más activa», declaró en La Vanguardia.

El deporte es muy importante

Para Gemma Pinto, estar rodeada de personas que disfrutan haciendo ejercicio supone una motivación añadida. La modelo considera que el ambiente en el que nos movemos puede influir considerablemente en nuestros hábitos y en las ganas que tenemos de incorporar nuevas actividades a nuestra rutina.

La novia de Marc Márquez también ha reflexionado sobre el papel que desempeña el ejercicio en una sociedad marcada por las obligaciones y las jornadas interminables. Entre compromisos profesionales, desplazamientos y responsabilidades personales, encontrar un espacio para uno mismo puede convertirse en una tarea complicada. Precisamente por eso, Gemma considera que entrenar permite desconectar durante un rato de todo lo que sucede alrededor.

Una de sus reflexiones más significativas resume perfectamente esta manera de entender el ejercicio: «En la vida tan ajetreada que llevamos, el deporte es un momento en el que sólo piensas en ti misma».

No se trata únicamente de conseguir determinados resultados físicos o de cumplir con una rutina de entrenamiento. Para ella, el deporte también representa una oportunidad para cuidar la salud emocional, recuperar energía y encontrar un equilibrio en medio de las exigencias del día a día.

Una afición que comenzó hace mucho

Aunque su relación con el ejercicio se ha intensificado desde que está con Marc Márquez, Gemma Pinto ha dejado claro que su pasión por mantenerse activa no nació a raíz de su noviazgo. De hecho, recuerda que durante su infancia ya mostraba un interés especial por las actividades físicas y que siempre encontraba en el deporte una forma de divertirse.

La etapa escolar fue especialmente importante para desarrollar esa afición. La influencer ha contado que Educación Física era su asignatura favorita y que disfrutaba participando en diferentes actividades deportivas. «En el colegio, educación física era mi asignatura preferida, me encantaba correr. Participaba en carreras de barrio y solía ganar», recordaba durante aquella conversación.

Aquellas experiencias reflejan que la competición y el movimiento formaban parte de sus aficiones desde pequeña. Lejos de entender el ejercicio como una obligación, lo vivía como una actividad con la que podía disfrutar, superarse y compartir momentos con otras personas. Una relación positiva con el deporte que ha conseguido mantener durante su vida adulta.

Con el paso de los años, sus preferencias se han ampliado y actualmente combina diferentes disciplinas. Entre sus actividades habituales se encuentran las salidas en bicicleta, las sesiones de gimnasio y los entrenamientos de fuerza. Además, considera que tener cerca a personas que comparten esos intereses puede ayudar a mantener la constancia, especialmente en aquellos momentos en los que cuesta encontrar motivación.

El running, su gran afición

Entre las distintas modalidades deportivas que practica, correr ocupa un lugar destacado. El running es una actividad que lleva tiempo formando parte de sus hábitos y que le permite mantenerse en forma sin depender necesariamente de instalaciones deportivas o de horarios concretos. Además, es una disciplina que considera accesible para quienes quieren comenzar a introducir el ejercicio en sus vidas.

Gemma ha explicado que una de sus principales ventajas es que apenas necesita preparación para salir a entrenar. «Solo necesitas unas deportivas, unos leggings, un top, y ya puedes salir a correr», comentaba. Una manera sencilla de resumir por qué esta actividad puede adaptarse a personas con circunstancias y disponibilidades muy diferentes.

Las declaraciones de Gemma Pinto adquieren ahora un interés especial tras el anuncio de Marc Márquez sobre su retirada y el comienzo de una nueva etapa. Durante los últimos años, ambos han compartido una vida en la que el deporte ha tenido un protagonismo evidente, aunque desde perspectivas diferentes. Mientras el piloto ha dedicado buena parte de su trayectoria a la competición de máximo nivel, su pareja ha encontrado en el ejercicio una herramienta para cuidar su bienestar.