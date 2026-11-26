Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo han encontrado una nueva manera de rentabilizar el legado de la Casa de Alba. Esta vez no se trata de abrir las puertas del Palacio de Liria ni de organizar una exposición con parte de su extraordinario patrimonio artístico, sino de trasladar su historia al exclusivo universo de la alta perfumería. COOL ha podido conocer más detalles de esta aventura empresarial, que el matrimonio ha puesto en marcha bajo la firma Fitz-James Stuart y que comercializa fragancias a 240 euros por 100 mililitros. Para desarrollar la colección han recurrido a Alberto Morillas, uno de los maestros perfumistas más reconocidos internacionalmente y responsable de creaciones tan populares como Acqua di Giò, de Giorgio Armani, o CK One, de Calvin Klein. Una apuesta que convierte el apellido familiar en una marca de lujo y que ya ha comenzado a abrirse camino en España, México y Portugal. Además, uno de sus perfumes ha conseguido un importante reconocimiento: ha sido elegido Mejor Perfume Nicho de 2026 por la Academia del Perfume.

La colección con la que Fernando y Sofía han iniciado esta aventura se compone de cuatro perfumes: La Hora Nocturna, No Time for Roses, Unseen 1785 y Quince Días de Abril. Todos tienen el mismo precio, 240 euros, y se presentan en formato de 100 mililitros. Es decir, cada mililitro cuesta 2,40 euros y adquirir las cuatro referencias supone un desembolso de 960 euros. La firma ofrece, además, dos muestras gratuitas con cada compra, envoltorio de regalo y envío gratuito bajo determinadas condiciones. Una política comercial que sitúa el producto en el segmento de la perfumería nicho, donde el precio no depende exclusivamente de la composición, sino también de la exclusividad, la elaboración y la historia que acompaña a cada creación.

Detrás de la iniciativa hay una estructura empresarial propia. Fernando y Sofía constituyeron Fitz-James Stuart SL en 2024, una sociedad cuyo objeto social incluye la comercialización, distribución, importación y exportación de productos de perfumería, belleza y cosmética. Según los datos registrales a los que ha tenido acceso este medio, la compañía comenzó sus operaciones el 30 de julio de ese año y nació con un capital social de 3.000 euros. El matrimonio figura como administrador solidario de la sociedad, aunque por el momento no se han hecho públicos datos verificables sobre su facturación, beneficios o número de unidades vendidas. Por tanto, todavía no es posible calcular la rentabilidad de esta nueva aventura.

Lo que sí hemos podido comprobar es que la firma ha comenzado a construir una red de distribución internacional. En España, sus perfumes se comercializan en establecimientos especializados de Madrid, Marbella y Barcelona, entre ellos Nadia Perfumería, Beauty Gallery by Isolée, varios espacios de Isolée en El Corte Inglés, JcApotecari y Santa Eulalia. La expansión también ha llegado a México, donde la marca está presente en distintos centros de El Palacio de Hierro, con puntos de venta en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Portugal completa, por ahora, este mapa comercial, con presencia en Lisboa, en el Hotel Ritz Four Seasons y en SkinLife Beauty Clinic. Una implantación que demuestra que el proyecto no se limita a una tienda digital y que busca encontrar su espacio en establecimientos vinculados al consumo de lujo.

La estrategia de Fernando y Sofía pasa por convertir el patrimonio familiar en el principal elemento diferenciador de la marca. Bajo el nombre de Fitz-James Stuart han creado una casa de perfumería que se presenta como una invitación a descubrir los secretos del Palacio de Liria a través del olfato. Su primera colección recibe el nombre de Episode One: The Unseen y reúne cuatro fragancias inspiradas en rincones, personajes, obras de arte y elementos botánicos relacionados con la historia de los Alba. La identidad visual de la firma también mira directamente al palacio madrileño: las diez esfinges que custodian sus accesos desde el siglo XVIII. Seis de ellas se encuentran en la entrada principal, sobre la calle Princesa, y otras cuatro en el jardín posterior, junto al acceso a una de las colecciones privadas de arte de la familia. La marca ha convertido estas figuras en el símbolo de su universo creativo, asociándolas a la fuerza y la sofisticación.

La colaboración con Alberto Morillas también tiene un componente personal. El perfumista sevillano, que ha firmado algunas de las fragancias más reconocibles de las últimas décadas, explica que su amistad con Fernando y Sofía ha hecho que este trabajo sea especialmente cercano. «Mi amistad con Sofía y Fernando ha hecho que este proyecto sea muy personal para mí», señala. Morillas destaca que la colección le ha permitido adentrarse en un universo de arte, arquitectura, botánica e historia, además de reconectar con sus raíces españolas. «He disfrutado muchísimo haciendo estas creaciones con los ingredientes de la más alta calidad y notas reminiscentes de mi infancia», añade. El resultado son, en sus palabras, fragancias «elegantes, sofisticadas y con una presencia mediterránea».

La Academia del Perfume premia a ‘No Time for Roses’

El reconocimiento más importante hasta la fecha ha llegado con No Time for Roses, una de las cuatro referencias de la colección. La fragancia fue nominada por la Academia del Perfume en septiembre y terminó imponiéndose en la categoría de Perfume Nicho de sus XIX Premios, celebrados el 19 de octubre de 2026 en Madrid, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la institución. La creación de Fitz-James Stuart se impuso a otras dos finalistas: Bal d’Afrique Absolu, de Byredo, e Histoire d’Orangers Extrême, de L’Artisan Parfumeur. Un reconocimiento que sitúa a la firma de Fernando y Sofía junto a nombres consolidados de la perfumería internacional y supone un importante espaldarazo para una marca que acaba de iniciar su recorrido.

La fragancia toma como inspiración a Rosario Falcó, XVI duquesa consorte de Berwick y Alba. La marca la presenta como una mujer adelantada a su tiempo, apasionada por el conocimiento y dedicada a preservar la memoria de la Casa de Alba. Su historia sirve de hilo conductor para una creación que juega precisamente con la idea de una rosa sin representarla de forma literal. «He querido capturar en esta fragancia su esencia de fortaleza, valentía y audacia», explica Morillas sobre su creación.

Sándalo, benjuí y vainilla: la composición de ‘No Time for Roses’

El perfumista describe una composición en la que el sándalo se entrelaza con el benjuí, mientras el geranio evoca el aroma de la rosa y la vainilla de Madagascar aporta una estela envolvente. A esto se suman notas de cedro, jazmín sambac, pachuli y almizcle. La intención es construir una fragancia de contrastes, luminosa y persistente, que conecte el relato histórico con una interpretación contemporánea de la perfumería. El nombre, No Time for Roses, también encierra una declaración de intenciones: una mujer que no se ajustó a las convenciones de su época convertida en inspiración de un perfume que tampoco busca reproducir de manera convencional el aroma de una rosa. La Academia del Perfume ha reconocido así una propuesta que combina la creación olfativa con un relato histórico y artístico.