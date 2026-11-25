Visitar Roma o pasear junto a la Cibeles en Madrid puede ser un plan idílico para cualquiera, pero para Marta Hazas se convierte en una auténtica película de terror. Así lo ha confesado la actriz en El Hormiguero, donde Pablo Motos ha sacado a la luz un secreto de lo más peculiar: el pánico irracional que la intérprete siente hacia las estatuas y esculturas y por el que ha pasado muy malos ratos, como ha relatado.

Marta Hazas reconoce que no logra encontrarle una explicación lógica. «Sí, y además es que no entiendo por qué. Porque se supone que se llama megalofobia y es como miedo», ha explicado entre risas en el plató de Antena 3, donde ha aclarado rápidamente que su problema no tiene nada que ver con figuras pequeñas ni juguetes.

«Tiene nombre, pero no me dan miedo los muñecos ni esas cosas. Me da miedo la Fontana di Trevi. Me da miedo lo colosal», ha detallado ante la sorpresa del presentador, y ha apuntado también que obras como la Venus de Milo sí las tolera «porque son más pequeñas», pero que jamás podría acercarse a monumentos gigantescos como la Estatua de la Libertad: «Sí, no podría estar al lado de esa cabeza».

Lejos de ser una simple manía, este pavor le ha hecho pasar auténticos malos ratos en museos de todo el mundo, incluso cuando los motivos eran familiares. La intérprete ha recordado una traumática visita al Museo de Cera de Madrid por culpa de unos parientes muy célebres. «Bueno, salí llorando. El Museo de Cera es terror. Los payasos Tonetti son primos de mi abuelo. Fuimos a verlo cuando hicieron la estatua en el museo de cera y salí de ahí llorando pánico. También salí de los Museos Capitolinos en Roma llorando y riendo de ‘soy imbécil’, pero no podía más», ha explicado Marta Hazas.

Respecto a esa última visita en Roma, ha detallado que le «dio miedo la loba de Rómulo y Remo (Loba Capitolina), que está sola ahí en una sala gigante rodeada de esculturas ecuestres». Cuando Pablo Motos ha intentado indagar en el origen de esa ansiedad para saber si temía que las figuras cobrasen vida, Marta Hazas ha admitido que su mente le juega malas pasadas con el realismo de ciertas obras, especialmente las clásicas: «Un poco. Por eso yo creo que el arte helénico, que es más así, me da más miedo».

«Hay algo raro, que es que no sé qué. Es como que siento que cobra vida o algo. Veo que hay vídeos por ahí de perritos que dejan la pelota a los pies de una estatua en un parque. Había un gato también en un parque que se ponía en una fila para que una chica, que era una estatua, le acariciara también. Y digo ‘es que ahí hay algo’», ha confesado. Ha dejado claro que los mimos callejeros del parque del Retiro de Madrid no le afectan porque los ve como «como un señor disfrazado», al contrario que «los bustos», que despiertan su «pánico».

Lo peor de esta fobia es que condiciona su día a día y hasta sus planes gastronómicos, especialmente cuando el factor sorpresa entra en juego. Al hablar de la madrileña fuente de La Cibeles, ha confesado: «He rodado al lado, pero por fuera. Y lo típico que fantaseo, digo ‘venga, ahora voy y me acerco’. Y lo peor es el elemento sorpresa. O sea, yo entro a una iglesia y veo a mi lado de repente una escultura y me muero».

Tal es el nivel de prevención que necesita tomar, que recientemente tuvo que recurrir a una piadosa mentira para poder cenar tranquila en un local temático: «He reservado en un restaurante infantil, porque vamos a ir con unos niños para cenar, y hay esculturas de sirenas como si estuviera bajo el mar. He escrito al restaurante que, por favor, no nos sienten al lado, que uno de los niños tiene miedo». Además, ha asegurado que en un conocido restaurante de Santander con esculturas en su azotea no se «podría sentar dándole la espalda a una vigilando».

A pesar de los intentos de racionalizar la situación cuando se enfrenta a estas esculturas, el bloqueo físico es inevitable. «No es racional, me puedo quedar ahí vigilando que no se va a mover y no me va a coger», ha admitido. Sin embargo, su curiosidad por el arte hace que siga poniéndose a prueba en sus viajes, aunque tenga claro qué joyas artísticas jamás verá en persona. «Vas a Italia y quieres ir a ver cosas que has estudiado en Historia del Arte, y es que me gustan», ha explicado antes de sentenciar que el David de Miguel Ángel le «daría pánico por muy bonito que sea y por precioso que sea», y que el imponente Moisés le resulta igual de inabarcable.

Para cerrar su surrealista confesión, Marta Hazas ha celebrado que una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo ya no esté en pie para atormentarla en sus vacaciones. «Tengo pesadillas con el Coloso de Rodas, si eso existiera hoy en día… Me alegro muchísimo de que eso desapareciera», ha rematado entre las carcajadas de todo el plató.