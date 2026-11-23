Mientras las cadenas tradicionales siguen funcionando bajo la premisa «el tiempo es oro en televisión», el hombre que manda en el universo hispanohablante a base de maratones de cinco horas ha aterrizado en el plató de El Hormiguero. Jordi Wild, autor de The Wild Project -el podcast en español más consumido del planeta-, se ha sentado frente a Pablo Motos con la resaca emocional todavía a cuestas tras haberse metido hasta las cejas en el fango de la campaña electoral.

Nada más pisar la arena de Antena 3, el creador de contenido catalán ha confesado el vértigo de verse en el ojo del huracán mediático tras entrevistar a los candidatos a la presidencia, y ha resumido su crisis existencial con una frase que es pura poesía generacional: «En algún momento pensé por qué me meto en este lío, quién me ha llamado a mí, que yo podría estar hablando del GTA VI y de repente tengo aquí al presidente [Pedro Sánchez], al otro que viene mañana [Feijóo], uno que no sé si va a venir [Abascal] y todo el pifostio y yo en medio».

Esa piscina en la que decidió zambullirse estaba, según sus propias palabras, medio llena y con un fondo duro contra el que se dio «una buena leche». Para explicarle a un espectador de 70 años en qué consiste su imperio digital, Wild ha tirado de humor y socarronería y ha asegurado que lo suyo es «la radio de toda la vida modernizada, con un tío que parece de Mujeres y Hombres y Viceversa». Pero la broma ha dado paso pronto a la autopsia política.

Convencido de que los aspirantes a gobernar el país debían salir de su zona de confort y enfrentarse a un terreno sin guiones pactados ni red de seguridad, el youtuber ha reconocido haber salido escaldado y profundamente decepcionado del experimento. «Casi ninguno de ellos me convence, no es un tema ideológico, es un tema de palabra», ha sentenciado sin pestañear antes de dictar sentencia sobre el bipartidismo y declarar que si por él fuera, lo ideal sería «una nueva alternativa» que hiciera desaparecer «tanto PSOE como a PP».

El primer asalto de aquella maratón tuvo como protagonista a Pedro Sánchez, cuyo desembarco en el estudio de Manresa pareció el rodaje de una superproducción de acción, con perros adiestrados olfateando cada rincón por si había explosivos y un despliegue de seguridad digno de un jefe de Estado. Aunque en las distancias cortas el presidente desplegó sus encantos de «bestia política» charlando de baloncesto y música, en cuanto se encendieron los focos, saltaron chispas.

Wild le apretó las tuercas con sus cambios de opinión respecto a la amnistía o Bildu, con el caso Ábalos y Cerdán, y hasta con el famoso teléfono espiado con Pegasus, aunque no le dio tiempo a comprobar si el mandatario guarda juegos en el móvil porque no le facilitó la clave. El colmo llegó cuando Sánchez se quejó de que su avión oficial estaba «hecho un desastre», a lo que el anfitrión respondió con retranca catalana, ofreciéndole los servicios de un amigo mecánico capaz de dejar un Seat Panda como un Falcon. Pese a la cordialidad del trato, la conclusión sobre el líder socialista en El Hormiguero ha sido tajante: sus cambios de opinión le parecen «bastante escandalosos» y su discurso no le convenció «nada».

Con Alberto Núñez Feijóo, a quien recibió al día siguiente con la batería mental bajo mínimos tras el desgaste acumulado, la sensación fue la de estar frente a un líder «mucho más cómodo y suelto» que en otras entrevistas, aunque un poco más tenso cuando se trataron un par de temas más espinosos para el PP. De los tres candidatos que pasaron por su mesa, a Ada Colau fue a la única a la que concedió el beneficio de creerse su propio papel, aunque sólo por entender su figura como la de una activista idealista desconectada de un mundo real mucho más oscuro.

El capítulo más amargo de la ronda, sin embargo, lo escribió Santiago Abascal con un plantón en el último suspiro. Con todo el equipo listo y un contrato ya firmado en el que Wild se comprometía por escrito a emitir la charla íntegra sin tocar «ni un solo píxel», el equipo de Vox exigió a última hora quedarse con los derechos de emisión audiovisuales tras su desencuentro con el equipo de La Revuelta. «Esto no es serio, estás en mi casa», ha protestado el entrevistador, que atribuye la espantada a un cálculo puramente táctico para no arriesgar el rédito que habían sacado días antes frente a Broncano. Así se quedó en el tintero el interrogatorio que tenía preparado sobre sus recortes de gasto público, su postura respecto a Israel o la fuga de los fundadores históricos del partido.

Para rematar el análisis político, el licenciado en Psicología -que suele abordar temas de criminología- ha dejado una reflexión heladora sobre la fauna que habita las altas esferas: «Para ascender en la política de hoy en día tienes que tener un punto medio psicopático, una frialdad que puede asustar».

Lejos del hemiciclo, el menú habitual de The Wild Project se nutre de personajes que caminan por el alambre de la existencia, desde atracadores de bancos hasta ex agentes del FBI o miembros de las fuerzas especiales que confiesan ver los rostros de quienes abatieron cada vez que cierran los ojos. Incluso entrevistó por videollamada a Popeye, el temible sicario de Pablo Escobar, al que ha calificado sin rodeos como «un psicópata de manual», y ha reconocido entre risas que de haberlo tenido cara a cara en el estudio se habría «cagado vivo». En esa galería de excesos también brilló Charlie Sheen, de quien Jordi Wild aún no se explica cómo sigue respirando tras relatarle cómo reunió a sus seis amantes a la vez esperando una paliza monumental y acabó protagonizando una fiesta de tres días en la que, según ironizó el invitado, «no bailaron samba precisamente».

Ni siquiera las amenazas internacionales logran borrarle la sonrisa. Cuando entrevistó a la opositora venezolana María Corina Machado, Nicolás Maduro apareció al día siguiente en un mitin ataviado con una gorra «que parecía un camionero de la M-30» para advertirle en directo que se iba a quedar «seco, seco, seco», y lo confundió además con Frank de la Jungla, siempre refiriéndose a él como «Jordi Will». Lejos de asustarse, el de Manresa se partió de risa con el surrealismo del momento.

Ese mismo espíritu entre sensato y temerario es el que ha llevado a Jordi Wild, como él mismo ha comentado, a perder medio millón de euros organizando Dogfight, su propio torneo de peleas extremas donde lo mismo se enfrentan dos tipos dentro de una cabina telefónica que un luchador de sumo traído expresamente desde Tokio contra un boxeador, o a proyectar la construcción de un búnker subterráneo que funcionará como pub irlandés y sala de conciertos mientras no caiga la primera bomba nuclear.

Antes de despedirse y someterse al disparatado test psicológico de Trancas y Barrancas -donde ha abrazado la teoría conspirativa de los pterodáctilos viajando en el tiempo por los cielos de México-, Jordi Wild ha vuelto a su verdadero refugio. Porque si la política le dejó un sabor agridulce y su nueva novela de terror La abadía sin ojos le ha robado el sueño de madrugada, su horizonte inmediato tiene nombre de videojuego.

El lanzamiento de GTA VI, que definió como «el evento de entretenimiento más importante de los últimos treinta años», ya le tiene con todos sus amigos amenazados de muerte para evitar destripes y con la agenda despejada para sumergirse en él un mínimo de 100 horas. Al fin y al cabo, en las calles virtuales de Vice City las reglas están mucho más claras que en los despachos de la Moncloa.