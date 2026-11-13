Jordi Wild destroza a Pedro Sánchez: «No puedo entender que, en un momento tan delicado como la crisis de Ceuta, te vayas de vacaciones»

Uno de los temas que ha tratado Jordi Wild en su entrevista a Pedro Sánchez ha sido la invasión de Ceuta. El podcaster le ha recriminado que se fuera de vacaciones en plena crisis, cuando por la ciudad migratoria vagaban miles de inmigrantes ilegales.

«Yo no puedo entender cómo, en un momento tan delicado, durante la crisis de Ceuta, te vayas de vacaciones. Un presidente del Gobierno, ante todo, es un presidente del Gobierno», le ha recriminado. A lo que el candidato del PSOE ha contestado: «Yo no me fui de vacaciones, estuve trabajando todos los días. Trabajo 24/7 365 días al año. Da igual dónde esté porque estoy trabajando todo el día».

El youtuber ha insistido en preguntarle «cómo se debe sentir el ceutí viendo a su presidente de vacaciones», a lo que Pedro Sánchez ha vuelto a responder: «El presidente del Gobierno al día siguiente estaba dando la cara». Respecto a sobre cómo cree que valoran los ceutíes su gestión, ha reconocido que «mal».

En otro momento de la conversación, Jordi Wild le ha preguntado qué le lleva a seguir al frente del Gobierno y le sugiere que dé un paso al lado: «Si estás mentalmente saturado, pues lo que te he dicho antes, puedes dar un paso al lado y que alguien fresco, alguien en quien tú confíes, sea tu sucesor».