Jordi Wild defiende a Sánchez por los prostíbulos de su suegro: «No es responsable de lo que haga el padre de su pareja»

El youtuber Jordi Wild ha rebatido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando este ha sacado a la palestra la pregunta de si Pedro Sánchez financió las primarias del PSOE de 2017, en las que ascendió al liderato del partido, con el dinero de la prostitución. «No es responsable de lo que haga el padre de su pareja», ha dicho el streamer, en mitad de la entrevista con un Feijóo que no se ha quedado callado.

«¿Me quieres comparar con Sánchez en relación con las fotos? Hombre, no», ha espetado Núñez Feijóo, dejando por un momento de lado el tono distendido de la entrevista en The Wild Proyect. «Hay una pregunta que todavía no ha contestado. ¿Es verdad que las primarias de Sánchez se financiaron con el dinero de la prostitución?», ha añadido, en referencia a Sánchez.

Jordi Wild defendiendo a Pedro Sánchez durante la entrevista a Feijóo. https://t.co/7hJe9MwyLf — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) November 13, 2026

«Aquí habéis jugado sucio todos, que si la sauna… lo habéis mencionado todos», ha respondido entonces Jordi Wild, defendiendo a Sánchez. «Yo digo que voy a derogar la prostitución y resulta que mi familia ha vivido de ello», ha reaccionado entonces el dirigente del PP.

«La familia política no es lo mismo que la familia y yo no soy el responsable de lo que haga el padre de mi pareja», ha querido intervenir Jordi Wild, buscando que la crítica no fuera demasiado feroz contra Sánchez, pero Feijóo le ha recordado que «si vives de eso», en referencia al potencial pago de las primarias de 2017.

«Yo he preguntado si en la financiación de sus primarias ha habido dinero de la prostitución», ha querido matizar Feijóo, que corrige a Jordi Wild por su defensa a Sánchez y le dice que si Sánchez no quiere críticas por este asunto, «tenía que haber pagado» esas primarias.

«Puede ser que la respuesta sea no», ha vuelto a defender Jordi Wild, para encontrarse de nuevo con Núñez Feijóo, que ha zanjado el debate preguntando «entonces» por qué Pedro Sánchez «no quiere contestar» a la pregunta que el PP le ha pronunciado en repetidas ocasiones.