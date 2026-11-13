Feijóo con Jordi Wild: «Hay medio millón de inmigrantes cobrando el ingreso mínimo vital sin trabajar»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha asegurado en su entrevista con el youtuber Jordi Wild, publicada este viernes, que «hay medio millón de inmigrantes cobrando el ingreso mínimo vital sin trabajar una hora en el último año».

«Les voy a quitar el IMV y les voy a establecer un camino hacia el empleo y van a tener la obligación de asumir un empleo, en las características de su formación y capacidades», ha asegurado Feijóo en su larga intervención, donde también ha resaltado que «la prioridad nacional» del Partido Popular «es cambiar el Gobierno».

Sobre los inmigrantes y el ingreso mínimo vital, Núñez Feijóo dice que «exigir la nacionalidad como único requisito para una ayuda social es ilegal» y ha resaltado que si estos «no se quieren emplear, se les irá disminuyendo la ayuda hasta el cero» desde el momento en el que el Partido Popular gobierne en España.

Feijóo ha asegurado en el pódcast de Jordi Wild que «España es el país donde más inmigración irregular hay» y, al respecto de Marruecos, tras la invasión a Ceuta, ha dicho que «no podemos considerarlos como aliados» tal y como quiere hacer el Gobierno de Sánchez, «cuando invaden la Unión Europea».

El candidato del PP a las elecciones generales ha subrayado que lo primero que hará si gobierna será hacer una auditoría previa del gasto, por lo que no puede comprometerse a alcanzar un 3,5% de gasto en Defensa si llega al Palacio de la Moncloa. «Haré la auditoría de gasto, explicaré cuál es el gasto en mi país y diré exactamente a qué gasto en Defensa podemos llegar. No me voy a enfrentar con los aliados, le voy a explicar cuáles son los problemas de España y si no puedo llegar al 2,4 pues me quedaré en el 2,3», ha manifestado en la entrevista en The Wild Project.

Además, asegura que lo que no va a hacer es «mentir» en sus relaciones. «Lo que no voy a hacer es encabronarme con todos los aliados para después llegar a España a sacar pecho y decir qué progresista soy», ha recalcado, criticando así la actitud de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN cuando se acordó el gasto en Defensa.

Feijóo habla sobre Vox

Alberto Núñez Feijóo ha admitido que Vox es un partido con el que tiene «discrepancias en muchas cosas», citando su idea de Europa o del Estado de las Autonomías, pero es la «tercera fuerza política de país», le guste o no a la izquierda. Dicho esto, ha señalado que Vox ha ido «modulando» y «ajustando» sus planteamientos y destaca que, en este nuevo tramo, no ha tenido ningún problema en las autonomías en las que han pactado.

Al ser preguntado si hay ministerios que no daría a Vox si tienen que gobernar juntos, Feijóo ha dicho que no ha hablado de eso con Santiago Abascal «ni un minuto» y no ha querido responder alegando que no se puede «vender la piel del oso antes de cazarla». «Es un ejercicio en el que no me gustaría caer», ha enfatizado, para añadir que él no va a concretar su estrategia de negociación.

Eso sí, ha indicado que hay ministerios de Estado que entienden que deben tener una «preponderancia del presidente del Gobierno en su nombramiento», sin entrar a concretar si sería Justicia, Defensa o Exteriores porque no han entrado «en este debate».

Ministerios de Igualdad ni Vivienda

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que no dispondrá de un Ministerio de Vivienda específico, aunque ha resaltado que es «el principal problema» del país y que por ello su Gobierno, en caso de ser presidente, le prestará la mayor atención. El dirigente popular ha asegurado que su Ejecutivo contará con menos altos cargos que el Gobierno actual y que, en esta línea, habrá departamentos, como Igualdad o Vivienda, que no tendrán ministerio propio.