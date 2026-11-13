Entrevista de Jordi Wild a Pedro Sánchez en directo | Última hora de los verificadores, la ideología de Jordi Wild y de las elecciones generales del 29-N hoy online en vivo
Sigue en directo la última hora de las entrevistas de Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Ada Colau en el podcast de Jordi Wild el día que arranca la campaña electoral de las elecciones generales del 29-N
La UCO confirma la noticia de OKDIARIO: Aldama pagó 22.000 euros por un año de alquiler de la casa de Corvillo
Este viernes 13 de noviembre es el primer día oficial de campaña electoral y la actualidad política se centrará en los distintos actos de los candidatos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional: Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón. Se desconoce si en alguno de los dos actos de Sánchez intervendrá su mujer, Begoña Gómez, procesada por dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y que ayer se arrancó a hablar por primera vez en un mitin del PSOE antes de ser juzgada por corrupción.
Mientras tanto, los escándalos no dejan de aflorar, cercando el entorno de un cada vez más acorralado Pedro Sánchez. Hoy desvelamos que la Unidad Central Operativa (UCO) entregó al juez de la Audiencia Nacional un atestado en que él demuestra que Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, sufragó durante un año la vivienda en Córdoba de Christian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez que fue detenido la semana pasada y miembro de la banda del Peugeot. Se confirma así la la primicia que adelantamos en OKDIARIO y que Aldama trató en vano de desmentir.
También se esperan novedades en otro ámbito que vincula investigaciones de la Justicia con el Gobierno. En este caso se trata de la Fiscalía Europea, que ayer jueves registró las sedes del Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Hoy publicamos en OKDIARIO que el Gobierno admitió en privado sus dudas sobre la «calidad» de dichas pulseras antimaltrato pero no hizo nada.
Además, volviendo a la actualidad en clave electoral, está previsto que el youtuber Jordi Wild cuelgue a primera hora las entrevistas que ha realizado a Sánchez, a Feijóo y a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Coalu, después de que Abascal se descolgara del proyecto entre un fuerte debate por los motivos que esgrimió para ello tras su sonada entrevista en TVE con Broncano.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre. El INE ya adelantó que la inflación interanual se mantuvo en el 4,9 por ciento por la influencia a la baja del abaratamiento de los combustibles.
Pedro Sánchez sobre la situación ferroviaria: «Cualquier inversión fue insuficiente»
El presidente del Gobierno ha admitido durante su entrevista con Jordi Wild que la inversión en la infraestructura ferroviaria ha sido «insuficiente».
Pedro Sánchez: «Los insultos y la polarización son asimétricos, yo no digo ‘hijo de puta’ a un adversario»
Pedro Sánchez ha asegurado en The Wild Project que «los insultos y la polarización son asimétricos». «Yo no digo ‘hijo de puta’ a un adversario», ha subrayado.
Pedro Sánchez: «Echo la vista atrás y creo sinceramente que España vive uno de sus mejores momentos»
El presidente del Gobierno ha asegurado que España vive uno de sus «mejores momentos» de la historia democrática.
Pedro Sánchez: «Yo siempre lo digo, vine de penalti»
Pedro Sánchez ha comenzado su entrevista con Jordi Wild hablando de su infancia, resaltando que «vino de penalti».
Comienza la entrevista de Pedro Sánchez
Acaba de comenzar la entrevista de Pedro Sánchez en The Wild Project.
Nogueras (Junts), sobre la última encuesta del CIS: «Tezanos ha hecho el último servicio a la causa del PSOE»
La candidata de Junts a las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la encuesta presentada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), previa al inicio de la campaña electoral, es el «el último servicio de Tezanos a la causa del PSOE».
En una entrevista en ‘Antena 3’, recogida por Europa Press, la dirigente independentista ha asegurado que el CIS ya pronosticaba resultados parecidos en el mismo sondeo de los comicios del 2023 y, sin embargo, obtuvieron más representación en las urnas, siendo el «peso que ha decantado la balanza» de la legislatura. «La encuesta de verdad será el 29 de noviembre», ha añadido.
La macroencuesta publicada por el CIS otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. Por contra, se despeña Junts, que de sus siete diputados de 2023 pasaría a entre dos y cuatro y un respaldo del 1,2%.
Termina la entrevista de Jordi Wild con Feijóo
Acaba de terminar la entrevista de Jordi Wild a Alberto Núñez Feijóo, la cual ha durado 1 hora y 30 minutos. El siguiente y último candidato a la presidencia es Pedro Sánchez.
Javier Collado e Iván Muñoz: quiénes son los verificadores de las entrevistas de Jordi Wild
Jordi Wild ha entrevistado a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau en el podcast The Wild Project de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En estas charlas ha contado con la ayuda de dos verificadores, Iván Muñoz y Javier Collado, para contrastar las declaraciones que han dado los candidatos.
Javier Collado Sánchez es licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y cuenta con un Máster en Análisis Político y Medios de Comunicación y un Doctorado en Historia Política y Social de Estados Unidos. Actualmente, es el responsable de Fin de Semana en Vózpopuli y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos.
A lo largo de su carrera, Collado ha ejercido también como jefe de Fin de Semana de El Español y periodista en el Economista. También ha pasado por Europa Press, Marca y Onda Cero. Todo ello según la información recogida en su cuenta de LinkedIn.
Iván Muñoz Sánchez también es periodista y estudió Comunicación Audiovisual en la misma universidad, la Rey Juan Carlos. Además, cuenta con el Máster de Adaptación al Profesorado. Actualmente, es redactor de información de última hora en Infolibre.
Feijóo: «El presidente de un país debería saber inglés»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya terminando su entrevista con Jordi Wild, ha asegurado que el presidente de un país «debe saber inglés».
Feijóo: «El Partido Socialista ha adelantado las elecciones para evitar las responsabilidades penales que se le investigan»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el PSOE «ha adelantado las elecciones» para evitar las «responsabilidades penales» que se le investigan.
Feijóo: «Tenemos serios problemas con la inmigración en España»
Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado con Jordi Wild, que España tiene «serios problemas con la inmigración».
Feijóo: «España es el país donde hay más inmigración irregular»
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en el pódcast de Jordi Wild que «España es el país donde más inmigración irregular hay».
Feijóo sobre Marruecos: «No podemos considerarlos como aliados cuando invaden la Unión Europea»
Feijóo, siguiendo el hilo sobre Marruecos y Ceuta, ha asegurado que no se puede considerar a Marruecos como un «aliado» cuando «invaden la Unión Europea».
Feijóo sobre la invasión de Ceuta: «Yo hubiera hecho caso a los informes del CNI»
El líder del PP ha asegurado que, si él hubiera estado al frente del Gobierno durante la invasión de Ceuta, «habría hecho caso a los informes del CNI, habría llamado al Gobierno de Marruecos, y habría cerrado la frontera».
Feijóo: «Cuando viene un Gobierno de izquierdas, se incrementa la deuda»
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, cada vez que viene un Gobierno de izquierdas, la deuda en España «se incrementa».
Feijóo: «Un autónomo no será perjudicado por estar enfermo o por tener una baja»
Alberto Núñez Feijóo ha señalado que los autónomos no serán perjudicados con las cuotas si están «de baja o enfermos».
Feijóo: «No me creo los datos, creo que hay una ocultación de gastos»
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado durante su entrevista con Jordi Wild que «no se cree» los datos que el Gobierno aporta sobre los gastos. «Creo que hay una ocultación de datos», ha subrayado.
Feijóo sobre el Ministerio de Igualdad: «Se agrupará con otros, pero no lo vamos a quitar»
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que, si él gobierna, el Ministerio de Igualdad «se agrupará con otros Ministerios», matizando que «no lo van a quitar».
Feijóo: «España necesita un Gobierno competente, rápido y que sepa hacer las cosas»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en The Wild Project que España necesita un Gobierno «competente, rápido y que sepa hacer las cosas».
Feijóo: «Vox tiene muchos más votos y más expectativa que toda la izquierda, excluyendo al PSOE»
Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en The Wild Project que Vox tiene «muchos más votos y expectativa electoral que toda la izquierda, excluyendo al PSOE».
Feijóo habla sobre el plantón de Vox a Jordi Wild en ‘The Wild Project’: «Yo mantengo mi palabra»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado en The Wild Project, tras ser preguntado por Jordi Wild sobre el plantón de Vox, asegurando que él «mantiene su palabra».
Colau critica a Sánchez una «mala gestión» en Ceuta y su ausencia en agosto: «Hay que estar ahí»
La candidata de Frente Amplio para las elecciones del 29 de noviembre, Ada Colau, ha calificado de «mala» la gestión del ala socialista del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta durante las primeras semanas de agosto y ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ausencia en la ciudad autónoma tras irse de vacaciones, alegando que cuando pasa algo «tan grave, evidentemente hay que estar ahí».
«Creo que la primera respuesta que se dio por parte del Gobierno y en concreto desde la presidencia no fue la mejor», ha criticado Colau en una entrevista con el ‘youtuber’ Jordi Wild. En este sentido, la exalcaldesa de Barcelona ha expresado que no entendió la actuación del Gobierno en agosto y por qué desde el Ejecutivo no se dio una «mayor respuesta».
Así, Colau ha admitido que la gestión que llevó a cabo Sánchez le sorprendió porque en circunstancias anteriores, como la acogida de refugiados ucranianos por la guerra de Rusia en Ucrania, actuó diferente. Es por ello que ha reivindicado que cuando el Estado quiere se ha demostrado que «tiene recursos necesarios» para «gestionar bien una situación compleja con miles de personas» y no generar la «alarma» que sí se ha vivido en Ceuta.
Vox denuncia a Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral tras cuestionar si deberían «tener cabida» en TVE
Vox ha denunciado este jueves a la periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo ante la Junta Electoral Central después de que esta cuestionara si el partido liderado por Santiago Abascal debe tener espacio en los medios públicos.
«Hasta qué punto la extrema derecha tiene que tener cabida en la televisión pública», se preguntó este martes la presentadora de ‘La hora de la 1’ después de la entrevista que realizó este lunes David Broncano a Abascal en el programa ‘La revuelta’ de TVE.
«Ya se lo temía ella: la profecía cumplida: denuncia de Vox ante la Junta Electoral Central». Así lo ha anunciado la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, en un mensaje en ‘X’.
«RTVE debe mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político», ha afirmado Castro, que también ha instado a TVE a «no insultar a los españoles que votan» a su partido.
Colau afirma que habría planteado más exigencias a Sánchez tras los casos de Cerdán y Ábalos
La candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29-N, Ada Colau, ha afirmado que ella hubiera puesto más exigencias al PSOE en materia anticorrupción a las planteadas por Sumar ante la trama Koldo que afectaron a los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
También ha subrayado que en caso de que las presuntas irregularidades afectaran al PSOE de forma estructural en vez de casos concretos, es motivo de ruptura del Ejecutivo de coalición.
Durante una entrevista en el podcast The Wild Project, ha afirmado que ella siempre aboga por «tolerancia cero» ante la corrupción y que ella habría demandado «más medidas anticorrupción o más explicaciones» ante casos tan graves como los que salpicaron al PSOE en la legislatura.
La aspirante de Frente Amplio a la Moncloa ha afirmado, cuestionada sobre el caso de Santos Cerdán, que Sumar ya planteó que «nadie sospechoso de corrupción puede estar en este gobierno» y ha recordado que el exsecretario de Organización y también el exministro Ábalos «fue apartado inmediatamente».
Aparte, ha agregado que se tiene que valorar «en cada momento» y atendiendo a su casuística a la hora de tomar decisiones o valorar la hipótesis de ruptura de gobierno.
Sánchez respalda a Marlaska como el «mejor ministro del Interior»: «Es mi ojito izquierdo o derecho»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que Fernando Grande-Marlaska es, junto al fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, el «mejor ministro del Interior» de la democracia española. «Es mi ojito izquierdo o derecho», ha reivindicado el candidato del PSOE a la reelección.
Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo durante su entrevista en El perro andaluz de RTVE, al ser preguntado por las responsabilidades de Marlaska y las peticiones de dimisión tras las cargas policiales en la jornada de la huelga general del 11 de noviembre.
Sánchez ha indicado que desde el Gobierno respetan el derecho a huelga que es «constitucional», si bien también ha hecho mención al respeto a la seguridad de los ciudadanos. «A veces es difícil de conciliar», ha afirmado el presidente, que ha recordado la investigación abierta por Marlaska por las cargas policiales de las que, según ha dicho, el Ministerio no dio esa orden.
El debate cara a cara entre Sánchez y Feijóo será el próximo miércoles o jueves
Este viernes hay una reunión con los organizadores de Televisión Española en la que participará la secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, donde van a negociar las fechas para el cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tiene muchos números de celebrarse el miércoles o el jueves de la semana que viene (18 o 19 de noviembre). Aunque todavía quedan detalles por cerrar a última hora para cuadrar los mítines con otras apariciones del presidente en entrevistas y en los debates electorales, que finalmente se llevarán a cabo en la Academia de Televisión.
La UCO confirma la noticia de OKDIARIO: Aldama pagó 220.000 euros por un año de alquiler de la casa del ex chófer de Sánchez
Víctor de Aldama fue a la televisión a desmentir a OKDIARIO y la Guardia Civil le ha desmentido a él. El último atestado de la Unidad Central Operativa (UCO), entregado este martes al juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, confirma lo que este periódico publicó en exclusiva: el comisionista del caso Koldo sufragó durante un año la vivienda en Córdoba de Cristian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez y militante socialista, detenido el pasado 5 de noviembre.
El atestado de la Guardia Civil sitúa negro sobre blanco lo que Aldama negó ante las cámaras: el dinero salió de una empresa suya, la casa la disfrutó el socialista y los investigadores lo vinculan a su papel en la trama. Según la UCO, la casa, situada en un conjunto residencial de Córdoba, es la «residencia habitual» de Corvillo y su mujer desde el 28 de diciembre de 2022. Entre esa fecha y el 15 de diciembre de 2023, Atmosferaudaz Unipessoal Lda, una mercantil portuguesa «vinculada a» Aldama, abonó al menos 220.498 euros «en concepto de alquiler con opción de compra». No constan recibos de pagos de Corvillo a Aldama durante esos meses.
Pedro Sánchez sobre el accidente en Adamuz: «No se sabe exactamente qué es lo que sucedió»
El presidente del Gobierno ha asegurado que «no se sabe exactamente qué es lo que sucedió en Adamuz».