Entrevista de Jordi Wild a Pedro Sánchez en directo | Última hora de los verificadores, la ideología de Jordi Wild y de las elecciones generales del 29-N hoy online en vivo

Este viernes 13 de noviembre es el primer día oficial de campaña electoral y la actualidad política se centrará en los distintos actos de los candidatos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional: Pedro Sánchez estará en Arnedo (La Rioja) y Pamplona; Alberto Núñez Feijóo, en Madrid; y el líder de Vox, Santiago Abascal, viajará a Toledo antes de cerrar la jornada en la madrileña plaza de Colón. Se desconoce si en alguno de los dos actos de Sánchez intervendrá su mujer, Begoña Gómez, procesada por dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y que ayer se arrancó a hablar por primera vez en un mitin del PSOE antes de ser juzgada por corrupción.

Mientras tanto, los escándalos no dejan de aflorar, cercando el entorno de un cada vez más acorralado Pedro Sánchez. Hoy desvelamos que la Unidad Central Operativa (UCO) entregó al juez de la Audiencia Nacional un atestado en que él demuestra que Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, sufragó durante un año la vivienda en Córdoba de Christian Corvillo, ex chófer de Pedro Sánchez que fue detenido la semana pasada y miembro de la banda del Peugeot. Se confirma así la la primicia que adelantamos en OKDIARIO y que Aldama trató en vano de desmentir.

También se esperan novedades en otro ámbito que vincula investigaciones de la Justicia con el Gobierno. En este caso se trata de la Fiscalía Europea, que ayer jueves registró las sedes del Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Hoy publicamos en OKDIARIO que el Gobierno admitió en privado sus dudas sobre la «calidad» de dichas pulseras antimaltrato pero no hizo nada.

Además, volviendo a la actualidad en clave electoral, está previsto que el youtuber Jordi Wild cuelgue a primera hora las entrevistas que ha realizado a Sánchez, a Feijóo y a la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Coalu, después de que Abascal se descolgara del proyecto entre un fuerte debate por los motivos que esgrimió para ello tras su sonada entrevista en TVE con Broncano.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica hoy el índice de precios de consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre. El INE ya adelantó que la inflación interanual se mantuvo en el 4,9 por ciento por la influencia a la baja del abaratamiento de los combustibles.