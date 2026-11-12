Abascal, asombrado por la intervención de Begoña Gómez en el arranque de campaña: «No tienen vergüenza»

Santiago Abascal se ha mostrado este jueves asombrado y contundente ante la sorprendente intervención de Begoña Gómez en el mitin de arranque de campaña del PSOE en Sevilla. «No tienen vergüenza», ha afirmado el líder de Vox desde el Palacio de Congresos de Huesca, donde abrió la campaña de su partido a pocas horas del inicio oficial de la carrera electoral hacia el 29 de noviembre.

Ante un millar de asistentes en el interior del auditorio y otras trescientas personas que se quedaron fuera (a las que Abascal se acercó después a saludar y disculparse), el presidente de Vox ha cargado contra la decisión del PSOE de dar voz a la esposa del presidente del Gobierno, pendiente de juicio por presuntos delitos de corrupción. Gómez ha tomado la palabra por sorpresa antes que Pedro Sánchez y ha agradecido el «aliento» del público, que ha respondido con cánticos de «no estás sola».

Abascal ha considerado que ese gesto ilustraba el «nivel de corrupción» que, a su juicio, rodea al presidente, a su entorno político y a su familia. Recordó que Sánchez recorrió España para recuperar la Secretaría General del PSOE acompañado de figuras ahora en problemas judiciales, como José Luis Ábalos y Koldo García (encarcelados), Santos Cerdán o el señalado como chófer Cristian Corvillo. «Cuesta creerlo», sentenció.

El mitin, el último de la precampaña de Vox (el partido arranca oficialmente la campaña este viernes por la tarde en la Plaza de Colón de Madrid), contó con la presencia del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, y de la cabeza de lista al Congreso por Huesca, Ester Blanco. Abascal centró buena parte de su discurso en la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. “Todos nos hemos hecho más pobres durante el Gobierno de Pedro Sánchez”, dijo, aludiendo al encarecimiento de la cesta de la compra y a las dificultades cotidianas de muchas familias.También reiteró su propuesta de eliminar el Ministerio de Igualdad, al considerar que ese departamento es innecesario y que la igualdad debe impregnar todas las áreas del Ejecutivo. “La UCO nunca entrará en el Ministerio de Igualdad”, ironizó. El acto se celebró en un tono de movilización previa a la campaña, con Abascal reivindicando la “prioridad nacional” y criticando con dureza la gestión del Ejecutivo.El líder de Vox había atendido antes a los medios en Logroño y eligió Huesca para este cierre de precampaña, en un momento en el que los partidos dan el pistoletazo de salida a la contienda electoral. El mensaje central de la noche, sin embargo, quedó marcado por su reacción a lo ocurrido en Sevilla: un “no tienen vergüenza” que condensó su crítica a la presencia de Begoña Gómez en el arranque socialista.