La UCO descubre una reunión de Corvillo con Sánchez ya como presidente: «Fue de lujo», según el ex chófer

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno señala que Cristian Corvillo, el empresario cordobés que hizo de chófer de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, tenía «interlocución directa» con el líder socialista.

Tanto es así que los investigadores revelan cómo Corvillo contó al comisionista Víctor de Aldama que «el presidente se desplazaría hasta Córdoba al día siguiente y que mantendría una reunión privada con él, añadiendo que había sido Óscar López quien le había llamado». Este encuentro se produjo en abril de 2023, siendo ya Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

El informe de la UCO relata que Corvillo apuntó a Aldama cómo se había desarrollado la reunión, valorándola muy positivamente al señalar que había ido «de lujo, lujo». Asimismo, precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del «jefe», término utilizado para referirse al ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, dice la Guardia Civil.

Esta estrecha relación entre Corvillo y Sánchez desmiente al inquilino de la Moncloa, cuando la semana pasada declaró que «ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo», sostuvo sobre los últimos arrestados en el marco del caso Koldo, entre ellos Cristian Corvillo.

El informe de la Guardia Civil recoge la localización de «una conversación entre Corvillo y Aldama que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de Corvillo con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno de España, Pedro

Sánchez Pérez-Castejón, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos, sobre los que trata directamente con él», detallan los investigadores.

Mensaje de Corvillo a Aldama sobre su reunión con Sánchez.

El día 19 de abril de 2023, prosigue el informe de la UCO, Corvillo informó a Aldama de la situación en que se encontraban diversos asuntos que tenían en común. Entre ellos, le comunicó que tenía previsto reunirse con «el presidente».

Los investigadores aportan un mensaje intervenido a Corvillo. Y subrayan que, tal y como se desprende del mismo, el ex chófer indicó a Aldama que «el presidente se desplazaría hasta Córdoba al día siguiente y que mantendría una reunión privada con él, añadiendo que había sido Óscar López quien le había llamado». Fue al día siguiente, el 20 de abril, cuando Aldama se interesó por el desarrollo de dicha reunión, y Corvillo le contestó que había ido «de lujo, lujo».

«A continuación, se produjo un intercambio de mensajes que permite

constatar que el encuentro habría tenido lugar con Pedro Sánchez, sin la

presencia de terceras personas, y que se habría prolongado durante

aproximadamente 35 minutos. En cuanto a su contenido, habrían abordado

tanto cuestiones personales, como asuntos relacionados con Ábalos», recalca la UCO de la Guardia Civil. Corvillo habla de «unos 35 minutos» de reunión «a solas».

Contratos «amañados»

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha levantado el secreto de la pieza del caso Koldo que abrió la pasada semana y que llevó a la UCO Guardia a registrar la casa del ex ministro José Luis Ábalos y a requerir información a Adif Alta Velocidad sobre presuntos contratos «amañados». También se produjeron seis arrestos, incluidos los de Corvillo, su hermano Rubén y Andrea de la Torre, novia de Ábalos. Todos ellos quedaron en libertad.

Según informaron fuentes jurídicas recogidas por Efe este jueves, el juez ha acordado que esta pieza que estaba secreta se incorpore a la investigación que aborda presuntas «mordidas» en contratos de obra pública, donde está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Además de la casa de Ábalos, entre los lugares registrados por la UCO la semana pasada estuvo la sede del Grupo Azvi, en Sevilla, centrada en la construcción de infraestructuras y obras públicas, también del ámbito ferroviario.