Sánchez tira de manual: dice que no conoce al chófer con el que se hizo fotos y al que dio las gracias en público

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves, como ya había hecho en otras ocasiones, que no conoce a Cristian Corvillo, quien fuera militante del PSOE cercano al líder socialista en su vuelta a la secretaría general del partido, con el que se hizo fotos y al que dio las gracias en público. «Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo», ha sentenciado. Esta detención se ha producido en una operación desplegada desde una pieza separada secreta ordenada por el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional.

El líder socialista se ha expresado este jueves en estos términos en la rueda de prensa posterior a la reunión en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Le han acompañado el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y el presidente de la República de Honduras, Nasry Asfura.

Además, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el procedimiento en el que se ha detenido hasta seis personas «no es nada nuevo». «Es un caso que lleva siendo investigado por la justicia desde hace años», ha añadido el líder socialista. Además, se ha limitado a expresar su «total colaboración» con los órganos judiciales.

Fotos con gente «por todas partes»

Fuentes del Gobierno insisten en que no existía ninguna vinculación entre el detenido Cristian Corvillo y Sánchez. Todo ello a pesar de que el ex militante apoyó muy de cerca a Sánchez durante las primarias de 2017 en las que recuperó la secretaría general del PSOE tras derrotar a Susana Díaz. Tanto es así que incluso llegó a trasladar a Sánchez en su propio vehículo en alguna ocasión. Además, publicó en esa campaña una foto del entonces candidato socialista comiendo paella y aseguró que «siempre» le decían «que no era el momento». «Se equivocaban, sí lo es y lo voy a aprovechar», añadió.

«Hay fotos por todas partes de políticos dando las gracias y haciéndose fotos», dicen fuentes de Moncloa restando importancia al agradecimiento de Sánchez en público a Corvillo. Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que el líder socialista «no conoce a esta persona» y que es algo que ellos ya dijeron «hace muchos meses cuando esta persona compareció en el Senado». «El presidente no ha tenido a esa persona de chófer ni cuando era candidato, ni como secretario general, ni como presidente», insiste Moncloa.

Además de Corvillo, el Instituto Armado ha arrestado a Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos, y a otras cuatro personas, entre las que se encuentra Rubén Corvillo, hermano de Cristian. A su vez, la investigación ha realizado registros en distintos puntos de España, como en la casa del propio ex ministro socialista. También han puesto en marcha requerimientos de información a ADIF por presuntos delitos de blanqueo, organización criminal y tráfico de influencias.

Sánchez no irá al funeral por Urda

Por otro lado, fuentes de la Moncloa aclaran que Sánchez no estará en el funeral de Urda (Toledo). «El Gobierno estará representado por Cuerpo y Tolón», señalan desde el Ejecutivo «del mismo modo que tras el accidente de Adamuz y en el funeral por la DANA».

Sobre la dimisión del hasta este martes titular de Transportes Óscar Puente, desde Moncloa hacen malabares para casar los mensajes que mandó el presidente al que fuera ministro: «Toma una decisión que afecta a su futuro personal». «Consideró que había llegado el momento de empatizar con las víctimas», zanjan las fuentes del Gobierno.

A su vez, desde el Gobierno aseguran que el accidente de Urda «pone sobre la mesa lo que el sector progresista defiende para este país». Fuentes del Ejecutivo defienden que la ciudadanía valorará las inversiones públicas que el PSOE proclama como solución tras las dos tragedias ferroviarias en nueve meses que han provocado 115 fallecidos.

Por otro lado, Moncloa abre la posibilidad de que no haya ningún debate electoral tras estancarse la negociación entre el PP y el PSOE sobre dónde deberían celebrarse. «Puede no haber debates, técnicamente no hay nada cerrado», concluyen fuentes del Gobierno.