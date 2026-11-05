Así fue el frío saludo entre Sánchez y Milei durante la Cumbre Iberoamericana en Madrid

Este jueves 5 de noviembre ha tenido lugar la Cumbre Iberoamericana de Madrid en el Palacio Real. Durante el acto de inauguración, todos los participantes han realizado el protocolario saludo al Rey Felipe VI, al presidente del Gobierno y al titular de la Secretaría General Iberoamericana, Andrés Allamand. Al llegar el turno del mandatario argentino, Javier Milei, el saludo con Pedro Sánchez ha sido un corto apretón de manos de lo más frío, sin mirarse a la cara y sin ocultar la mala relación entre ambos.

Milei llegó este miércoles a Madrid, si bien se ausentó de la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana que presidió el Rey Felipe VI en el Teatro Real de Madrid. Todo después de que la diplomacia argentina solicitara a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español el viernes pasado un encuentro con el Rey. Felipe VI sí mantuvo encuentros bilaterales con otros mandatarios que asisten a la cumbre, como los de Chile, Costa Rica, Guatemala u Honduras.

La relación entre Sánchez y Milei no es la mejor precisamente, se evidenció tras la última visita del presidente argentino a España, en la que el líder del PSOE le recibió con un cartel en la fachada de su sede en Madrid con el mensaje de «Los zurdos y zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa». Un mensaje que el dirigente argentino no dudó en responder, calificando a Pedro Sánchez como «impresentable dictador». El viaje en apoyo a sus socios de PP y Vox en plena precampaña también dejó otra frase dedicada al Gobierno: «No hay nada más divertido que patear culos zurdos».

Esta última pareció no sentar muy bien a la cúpula del partido socialista, que hizo referencia a estas declaraciones en un mitin en Burgos declarando que «sentir el orgullo de ser zurdos no es un insulto, a mucha honra».

La buena relación de Javier Milei con los partidos conservadores de España desde su llegada a la presidencia desencadenó a lo largo de estos años una serie de acusaciones por ambas partes que han provocado el deterioro de las relaciones institucionales entre ambos gobiernos, una tensión que parece que no se resolverá nunca debido a las diferencias ideológicas de ambos.