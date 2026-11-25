Chiara Ferragni ha decidido dejar de proteger la imagen de perfección que durante años ha proyectado en redes sociales. La empresaria e influencer italiana se ha sincerado sobre uno de los capítulos más complicados de su vida personal en su nuevo documental, Chiara Ferragni: de frente, estrenado en Netflix el pasado 23 de noviembre. Un relato sin filtros en el que repasa los acontecimientos que marcaron su caída profesional y personal, desde el escándalo del Pandoro Gate hasta el final de su matrimonio con el cantante Fedez, con quien tiene dos hijos en común, Leone y Vittoria. Lejos de la estampa de familia feliz que ambos compartían con millones de seguidores, la italiana reconoce que detrás de las fotografías, los viajes y las declaraciones de amor se escondía una realidad muy diferente. «Me sentía sola», confiesa al recordar los últimos años de su relación.

La influencer, de 39 años, no ha querido pasar por alto los episodios que terminaron desgastando su matrimonio, una historia que durante mucho tiempo fue una de las más seguidas y admiradas de Italia. En el documental explica que llegó a considerar normales determinados comportamientos que, con el paso del tiempo, ha identificado como parte de una dinámica sentimental tóxica. Los celos, las inseguridades, las discusiones constantes y la dependencia emocional fueron haciendo mella en una relación que, de puertas para fuera, parecía atravesar uno de sus mejores momentos. Ferragni llega incluso a describir su matrimonio como una relación «muy tóxica» y reconoce que durante años confundió determinadas actitudes posesivas con muestras de amor intenso. Mientras sus seguidores contemplaban una historia de amor aparentemente idílica, la empresaria asegura que cada vez se sentía más sola y emocionalmente alejada de su marido.

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Una historia de amor que terminó convertida en una pesadilla

La historia de Chiara Ferragni y Fedez comenzó después de que el cantante italiano la mencionara en su canción Vorrei ma non posto. Aquel gesto despertó la curiosidad de la influencer y dio paso a un acercamiento que rápidamente se convirtió en una de las relaciones más mediáticas del panorama italiano. En septiembre de 2018 celebraron su boda y, posteriormente, ampliaron la familia con la llegada de Leone y Vittoria. Durante años, ambos compartieron buena parte de su intimidad en redes sociales, convirtiéndose en una de las parejas más influyentes del mundo digital. Sus viajes, celebraciones familiares y muestras de cariño alimentaron una imagen de complicidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, según relata ahora Ferragni, la realidad era mucho más complicada: las discusiones se habían convertido en algo habitual y la falta de comunicación fue deteriorando progresivamente la confianza entre ambos.

Uno de los momentos que recuerda con mayor dolor fue el sentimiento de humillación que experimentó en determinadas situaciones públicas. Entre ellas destaca lo ocurrido durante el Festival de Sanremo de 2023, cuando Fedez protagonizó un polémico beso con el rapero Rosa Chemical. El episodio generó un enorme revuelo en Italia, pero, según explica la empresaria, lo que más le dolió no fue únicamente el gesto, sino sentirse desautorizada y poco respaldada por quien entonces era su marido. A esto se sumaron las informaciones sobre una infidelidad de Fedez con Angelica Montini, que terminaron convirtiéndose en uno de los grandes detonantes de la ruptura. El cantante reconoció posteriormente su infidelidad y pidió perdón públicamente, aunque el daño en la relación ya era difícil de reparar. En febrero de 2024 se conoció la separación de la pareja y en 2025 se oficializó su divorcio, poniendo fin a una historia sentimental que había durado cerca de una década.

El Pandoro Gate y la sensación de haberse quedado sola

Pero el documental no se limita a repasar su fracaso matrimonial. El Pandoro Gate, el escándalo comercial que estalló en diciembre de 2023, también ocupa un lugar fundamental en el relato de Ferragni. La polémica surgió a raíz de una campaña publicitaria de unos dulces navideños vinculada a una supuesta iniciativa benéfica que terminó provocando una enorme crisis de reputación para la empresaria. La italiana reconoce ahora que cometió un error y ha revisado incluso la manera en la que explicó inicialmente lo sucedido. «No fue un error de comunicación: fue un error llevar a cabo toda esa operación», admite, en una reflexión que supone un cambio respecto a sus primeras explicaciones públicas. Después de meses de investigaciones, críticas y exposición mediática, Ferragni fue absuelta de la acusación penal de estafa agravada relacionada con el caso, aunque el episodio ya había provocado un importante deterioro de su imagen pública.

En ese contexto, la empresaria esperaba encontrar apoyo en su marido, pero asegura que se sintió abandonada. «Todos me han abandonado, incluido mi marido», es una de las reflexiones que recoge el relato de esta etapa. La acumulación de problemas profesionales y sentimentales terminó sumiéndola en una profunda crisis emocional. Según cuenta, atravesó un periodo de depresión en el que apenas encontraba fuerzas para levantarse de la cama y tuvo que aprender de nuevo a estar consigo misma. La presión de las críticas, los juicios públicos y la sensación de que millones de personas estaban pendientes de cada uno de sus movimientos marcaron aquellos meses. Una situación especialmente complicada para alguien que había construido buena parte de su carrera alrededor de su propia imagen y de la exposición constante de su vida privada.