Fedez se convierte en padre de su tercer hijo tras su polémico divorcio con Chiara Ferragni

Fedez se ha convertido en padre por tercera vez. Aunque en esta ocasión no ha sido junto a Chiara Ferragni (23), la mujer de la que se ha divorciado hace apenas unos meses. El rapero italiano ha dado la bienvenida a su tercer hijo con su actual pareja, Giulia Honegger, el pasado 16 de julio, en el Hospital San Raffaele de Milán. Ha sido el propio artista quien ha compartido la feliz noticia a través de su perfil oficial de Instagram.

«Una alegría tan grande», escribía junto a un carrusel de fotografías en las que aparece junto a Giulia y al recién nacido, a quienes les dedica cariñosos gestos en cada una de las imágenes. Como era de esperar, la publicación no ha tardado en llenarse de mensajes de felicitación. Sin embargo, muchos usuarios también se han acordado de Chiara Ferragni, especialmente después de que entre las fotografías aparezca un dibujo realizado por Leo, el hijo mayor que Fedez tuvo durante su matrimonio con la empresaria italiana. «El dibujo es una gran demostración del trabajo que ha hecho Chiara», «No puedo evitar sentir que los niños deben ser protegidos tanto como sea posible», «El amor incondicional de los niños es increíble», «Muchas felicidades», escribían algunos de los internautas.

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La pareja ha elegido el nombre de Edoardo para su pequeño, cuyo significado corresponde al de «el guardián de la riqueza» o «el protector de lo valioso» y, nada más nacer, se ha convertido en el hermano pequeño de Leone (8) y Vittoria (5), los hijos que Fedez tuvo anteriormente con Ferragni.

La historia de amor de Fedez y Giulia Honegger

Fedez y Giulia comenzaron a salir justo después de que saliera a la luz el polémico divorcio del rapero con Chiara Ferragni. Fue a mediados de 2025 cuando fueron fotografiados por primera vez juntos en Cerdeña disfrutando de unas románticas vacaciones. Desde entonces, no han ocultado su amor, pero lo cierto es que han preferido mantenerlo siempre en un discreto segundo plano. Aunque ha sido inevitable que en más de una ocasión Fedez le dedique emotivas palabras a través de las redes.

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«Es una persona muy especial para mí, que devolvió la luz y la serenidad a mi vida», escribió Fedez el pasado mes de abril, coincidiendo con el momento en el que anunció que se iba a convertir en padre por tercera vez. Por su parte, Giulianna mantiene sus respectivos perfiles en modo privado, un gesto que deja entrever que, a pesar de la fama de su pareja, ella prefiere continuar siendo hermética en cuanto a su vida privada se refiere.