La Copa del Mundo se viste de Loewe: la Selección reivindica el valor del ‘made in Spain’ en Zarzuela con trajes de 3.000 €

La Selección Española ya ha comenzado su recorrido triunfal por la capital y la primera parada ha sido el Palacio de la Zarzuela. Aunque los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya estuvieron anoche en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para presenciar la histórica victoria frente a Argentina, este lunes han querido recibir oficialmente a los nuevos campeones del mundo. Los jugadores han llegado con la Copa del Mundo en las manos y lo han hecho luciendo los mismos trajes con los que iniciaron su aventura en el Mundial 2026. Sin embargo, hoy esas prendas tienen un significado completamente distinto. Los hombres de Luis de la Fuente no sólo representan el triunfo deportivo, sino también el lujo español, gracias a unos impecables diseños firmados por Loewe.

Durante años, las grandes selecciones han confiado en marcas deportivas para vestir a sus futbolistas fuera del terreno de juego. Sin embargo, el universo de la moda y el fútbol llevan tiempo estrechando lazos y cada vez son más las firmas de lujo que quieren formar parte de este escaparate global. Francia sorprendió con la alianza entre Jacquemus y Nike, mientras que Estados Unidos apostó por Boss y Uruguay hizo lo propio con Gabriela Hearst. España, por su parte, ha querido reivindicar el talento nacional de la mano de Loewe, una de las casas de moda españolas con mayor prestigio internacional y que vive una nueva etapa creativa con la llegada de Jack McCollough y Lázaro Hernández, fundadores de la aclamada Proenza Schouler.

Aunque estos trajes ya se presentaron antes del inicio del Mundial, la imagen que proyectan hoy es completamente diferente. No es lo mismo viajar a Estados Unidos con la ilusión de conquistar la Copa del Mundo que regresar con el trofeo entre las manos y presentarse en el Palacio de la Zarzuela como la mejor selección del planeta. Ese es el verdadero poder de la moda: una misma prenda puede adquirir un significado completamente distinto dependiendo del momento en el que se vista. Hoy, ese traje de Loewe ya forma parte de la historia del deporte español.

La propia firma ha querido celebrar el triunfo con un mensaje muy especial publicado en su página web: «Queremos felicitar a la selección española de fútbol por su increíble destreza y determinación, desde el inicio del Mundial hasta el pitido final. Esperamos seguir celebrando la auténtica excelencia española en el escenario mundial». Una declaración que demuestra el orgullo de una marca que ha acompañado a los campeones desde el primer día de competición y que ahora también comparte protagonismo con ellos.

Si analizamos la chaqueta, queda claro que responde a esa nueva manera de entender la sastrería que caracteriza a Loewe. Confeccionada en sarga de algodón negra, recupera la clásica triple botonadura desde una óptica mucho más contemporánea. El resultado es una pieza de líneas limpias que se apoya con naturalidad sobre los hombros y desciende con suavidad por el torso, creando una silueta elegante sin resultar rígida. Esa capacidad para equilibrar tradición e innovación es una de las señas de identidad de la firma española.

Uno de los detalles más interesantes aparece en la manga. Allí encontramos el característico anagrama de Loewe bordado en rojo, acompañado por un sutil puño de camisa azul con finas rayas marrones que rompe discretamente la sobriedad del conjunto. Son pequeños guiños que elevan la prenda y demuestran que el lujo silencioso no necesita estridencias para hacerse notar.

El pantalón mantiene la misma filosofía. De corte semirrecto y con una caída impecable, estiliza la figura y aporta una imagen mucho más relajada que la sastrería tradicional. Pero quizá el mayor acierto del conjunto sea la decisión de sustituir la clásica camisa por un polo de piqué. A priori podría parecer una combinación arriesgada, pero el resultado demuestra todo lo contrario. El contraste entre la formalidad del traje y la naturalidad del polo crea un equilibrio muy contemporáneo que, probablemente, marcará tendencia en la moda masculina durante las próximas temporadas. En el pecho aparece de nuevo el discreto anagrama de Loewe, reforzando esa filosofía del lujo que no necesita grandes logotipos para ser reconocible.

Otro de los aspectos que más llama la atención es el calzado. Los jugadores han cambiado las botas de fútbol por unos zapatos de horma contundente, alejados de los modelos excesivamente estilizados que dominaron la moda masculina durante años. Con una puntera más redondeada y una construcción robusta, encajan a la perfección con la corriente estética que triunfa entre millennials y la generación Z, donde prima la comodidad sin renunciar a la sofisticación.

Hay un detalle que tampoco pasa desapercibido. Hasta hace no demasiado tiempo, resultaba impensable que una firma de lujo vistiera a una selección nacional de fútbol. Hoy, sin embargo, la moda forma parte de la identidad de los equipos tanto como el propio escudo. Las llegadas a los estadios se han convertido en auténticas pasarelas y las grandes casas de moda han encontrado en el deporte un escaparate global de enorme repercusión.

La imagen de los jugadores entrando en la Zarzuela con la Copa del Mundo entre las manos y vestidos con un conjunto de Loewe que supera los 3.000 euros resume a la perfección esa nueva realidad. España no solo ha conquistado su segundo Mundial, sino que también ha llevado el made in Spain a uno de los mayores escenarios del planeta. La Selección de Luis de la Fuente ha demostrado que el éxito también puede vestirse y que, cuando deporte y moda caminan de la mano, el resultado trasciende el terreno de juego para convertirse en una auténtica declaración de estilo.