El guiño de la reina Letizia a España en la final del Mundial: un vestido rojo como apoyo a la Selección Española

La Familia Real ya está en Nueva York y lista para animar a España en la gran final del Mundial 2026. El rey Felipe VI se ha desplazado hasta el MetLife Stadium junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía para apoyar a La Roja en una de las noches más importantes de la historia del fútbol español. Un viaje cargado de simbolismo en el que cada detalle ha estado medido al milímetro. Mientras el monarca ha querido rendir homenaje a la Selección con una llamativa corbata roja, todas las miradas han terminado posándose en el estilismo elegido por la Reina.

Fiel a la elegancia serena que la ha convertido en un referente de estilo, doña Letizia ha recurrido a uno de los colores que mejor encajan con su imagen. La monarca ha lucido un favorecedor vestido midi rojo, de líneas limpias y manga corta, una elección sofisticada y atemporal que, además de estilizar su figura, lanza un claro guiño a los colores de la Selección Española. Un look sobrio, impecable y perfectamente adaptado a una cita que podría acabar con España levantando su segunda Copa del Mundo.

En una noche marcada por la emoción y el sentimiento de país, el rojo se ha convertido en el hilo conductor de la Familia Real. La infanta Sofía también ha apostado por este color con un vestido mucho más juvenil, confeccionado en un tejido ligero y fluido, ideal para las altas temperaturas de Nueva York. La princesa Leonor, por su parte, ha preferido desmarcarse con una elegante blusa blanca anudada a la cintura, una prenda sencilla que realza la silueta sin perder la sobriedad que exige un acto de estas características.

Más allá del fútbol, la imagen de los Reyes y de sus hijas en las gradas del MetLife Stadium vuelve a transmitir la unidad institucional en una de las grandes citas del deporte español. Y, una vez más, la reina Letizia ha demostrado que un estilismo aparentemente sencillo puede convertirse en uno de los grandes protagonistas de la noche.