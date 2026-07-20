La frase más aplaudida de Oscar Wilde, escritor irlandés: «El hombre es menos él mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad»

Oscar Wilde fue uno de los escritores más brillantes del siglo XIX y un maestro de los aforismos. Autor de El retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto, también dejó profundas reflexiones sobre la naturaleza humana. Entre ellas destaca una de las más citadas de su ensayo The Critic as Artist del año 1891. «El hombre es menos él mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad». Más de 130 años después de su publicación, esta frase sigue siendo objeto de análisis por su sorprendente capacidad para explicar cómo las personas gestionan su identidad y expresan sus emociones.

Una frase que revela quiénes somos

Aunque la frase pueda parecer contradictoria, Oscar Wilde utilizó la máscara como una metáfora. No se refería únicamente a un disfraz físico, sino a cualquier situación en la que una persona deja de sentirse observada o juzgada. Según el escritor irlandés, cuando desaparece la presión social, resulta más sencillo expresar pensamientos, emociones e ideas que normalmente permanecerían ocultos.

Esta reflexión forma parte del ensayo The Critic as Artist, publicado en 1891 dentro del libro Intentions. En esta obra, Oscar Wilde analiza el arte, la creatividad y la identidad desde una perspectiva innovadora para su época, defendiendo que la verdad no siempre se manifiesta de forma directa y que, en ocasiones, la ficción permite expresar mejor la realidad que un discurso completamente literal.

El legado de uno de los grandes escritores

Nacido en Dublín en 1854, Oscar Wilde se convirtió en uno de los autores más influyentes de la literatura inglesa gracias a su extraordinaria inteligencia, su ironía y su capacidad para cuestionar las convenciones sociales de la época victoriana. Sus novelas, obras teatrales y ensayos continúan estudiándose en universidades de todo el mundo por la vigencia de sus ideas y por la riqueza de su estilo literario.

Aunque Oscar Wilde escribió esta reflexión mucho antes del nacimiento de la psicología moderna, diversos estudios han demostrado que las personas modifican su comportamiento en función del contexto social. La psicología social explica que el miedo al juicio ajeno puede hacer que muchos individuos oculten opiniones, sentimientos o experiencias para proteger su imagen pública.