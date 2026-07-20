La otra final del Mundial se juega en Zarzuela: Letizia, Leonor y Sofía reciben a La Roja con tres looks llenos de guiños

La recepción de la selección española de fútbol en el Palacio de la Zarzuela dejó una de las imágenes más esperadas tras la conquista de la segunda Copa del Mundo. Después de vivir en primera persona la histórica final en Nueva York y compartir sobre el césped la euforia con los jugadores, los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, ejercieron de anfitriones de La Roja en una tarde marcada por la emoción, las sonrisas y los gestos de complicidad con los nuevos campeones del mundo. Pero, como ocurre en cada acto protagonizado por la Familia Real, los estilismos elegidos por los cuatro miembros de la Corona acapararon también buena parte de la atención.

La cita exigía un delicado equilibrio entre la formalidad institucional y el ambiente festivo que rodeaba a una selección recién proclamada campeona del mundo. Un contexto en el que la moda volvió a convertirse en una herramienta de comunicación, con elecciones cuidadosamente medidas para transmitir cercanía sin renunciar a la elegancia propia de un acto oficial celebrado en el Palacio de la Zarzuela.

La Reina Letizia volvió a demostrar por qué es considerada uno de los grandes referentes del estilo institucional europeo con un estilismo compuesto por un vestido midi de color rojo, de escote en pico, manga corta y cintura ligeramente fruncida, con una falda de caída fluida que aportaba movimiento y elegancia. La esposa de Felipe VI confió para la ocasión en una creación en un intenso tono rojo, aunque la firma y el tejido no pueden confirmarse únicamente a partir de esta imagen. Completó el conjunto con salones de tacón en un tono neutro y unas discretas joyas, manteniéndose fiel a esa elegancia sobria que caracteriza sus apariciones públicas. El conjunto no pareció elegido al azar. Como ya ha sucedido en anteriores acontecimientos deportivos, la Reina volvió a apostar por el rojo, uno de los colores de la bandera española, un guiño interpretado como una muestra de apoyo a la selección sin renunciar a la sobriedad que exige el protocolo de la Casa Real.

A su lado, el Rey Felipe VI apostó por un sobrio traje de corte clásico, formado por americana y pantalón en azul marino, camisa blanca y corbata azul marino lisa, una elección elegante y perfectamente adaptada al carácter institucional de la recepción. El monarca, que apenas unas horas antes había protagonizado emocionados abrazos con los jugadores sobre el césped del estadio tras el pitido final, volvió a mostrarse especialmente cercano durante toda la recepción, conversando animadamente con los futbolistas y el cuerpo técnico mientras posaba para la tradicional fotografía de familia.

Especial protagonismo volvieron a tener la princesa Leonor y la infanta Sofía, que continúan consolidándose como dos de las grandes protagonistas de la nueva imagen de la institución. Tras dejar una de las fotografías más comentadas del Mundial al posar con la Copa del Mundo después de la victoria de España frente a Argentina, ambas reaparecieron en el Palacio de la Zarzuela luciendo un estilismo coordinado de marcado carácter deportivo. Las dos vistieron la camiseta oficial de la selección española, personalizada con el número 26, combinada con pantalones blancos, un guiño al histórico triunfo de La Roja que aportó un aire desenfadado a una recepción de carácter institucional. Mientras la princesa Leonor apostó por un pantalón de pernera ancha, la infanta Sofía prefirió un diseño de corte recto, manteniendo así una estética coordinada, pero con matices propios.

Durante toda la recepción, los cuatro miembros de la Familia Real se mostraron relajados y especialmente cercanos con los jugadores, intercambiando conversaciones, felicitaciones y numerosas fotografías que ya forman parte de la historia reciente del deporte español. La complicidad que habían mostrado la noche anterior sobre el césped volvió a repetirse en Zarzuela, donde el ambiente distendido permitió ver numerosos gestos de afecto entre los monarcas, sus hijas y los integrantes de la selección.

La imagen de Felipe VI saludando uno por uno a los campeones, la cercanía de la Reina Letizia durante las conversaciones con varios futbolistas y el protagonismo de Leonor y Sofía, convertidas ya en dos de las figuras más seguidas de la institución, marcaron una recepción que sirvió para rendir homenaje a una generación histórica. Todo ello acompañado por unos estilismos que, una vez más, reflejaron el equilibrio entre modernidad, sobriedad y representación institucional que caracteriza a la Familia Real. Concluida la recepción en el Palacio de la Zarzuela, la selección puso rumbo al resto de los actos previstos para celebrar la histórica segunda estrella mundialista. Sin embargo, antes del recorrido triunfal por las calles de Madrid, la fotografía de los Reyes junto a Leonor y Sofía recibiendo a los campeones dejó otra estampa para el recuerdo.