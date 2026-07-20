No es el pantalón más llamativo de Zara, pero quizá sí uno de los que más vas a ponerte este verano: combina con casi todo

Los pantalones fluidos se han convertido en una de las grandes tendencias de la temporada gracias a su capacidad para combinar comodidad, sofisticación y versatilidad. Su caída ligera y tejidos frescos los convierten en una opción ideal para crear estilismos elegantes sin renunciar al confort, especialmente durante los meses de primavera y verano. Este pantalón, de Zara, combina con casi todo.

Es una prenda que favorece a diferentes tipos de cuerpo y pueden adaptarse tanto a looks casuales como a propuestas más formales, convirtiéndose en un auténtico imprescindible del armario cápsula.

Dentro de esta tendencia, el pantalón ZW Collection de Zara destaca por su diseño minimalista, su confección en una mezcla de viscosa y lino y un patrón de pierna ancha que estiliza la figura. Este modelo en color hielo refleja a la perfección el lujo silencioso, una estética basada en prendas atemporales, colores neutros y materiales de calidad.

Pantalón de Zara que combina con casi todo

Por su diseño versátil y su precio competitivo, se posiciona como una de las mejores compras de Zara para esta temporada.

Tiro medio que favorece la figura

El diseño de tiro medio del pantalón ZW Collection, disponible por 39,95 euros, ofrece un ajuste cómodo y equilibrado que se adapta fácilmente a diferentes tipos de cuerpo. Además de proporcionar libertad de movimiento, ayuda a definir la cintura sin resultar ajustado, convirtiéndose en una opción muy versátil para el día a día.

Cintura elástica para mayor comodidad

Uno de los grandes atractivos de este modelo es su cintura elástica, un detalle que garantiza un ajuste confortable durante toda la jornada. Gracias a este acabado, el pantalón se adapta al cuerpo sin oprimir, aportando un plus de comodidad sin perder elegancia.

Bolsillos laterales ocultos

El diseño incorpora bolsillos laterales ocultos en la costura, una solución práctica que permite llevar pequeños objetos personales sin alterar la estética limpia y minimalista del pantalón.

Este tipo de confección mantiene la caída del tejido y evita añadir volumen innecesario.

Raya planchada en la parte delantera

La raya planchada en la parte delantera añade un toque sofisticado y ayuda a estilizar visualmente las piernas. Este detalle, habitual en los pantalones de sastrería, aporta una imagen más cuidada y convierte esta prenda en una excelente opción tanto para looks informales como para estilismos de oficina o eventos.

Corte de pierna ancha: el pantalón que combina con casi todo

El pantalón presenta una pierna ancha, una de las siluetas más populares de las últimas temporadas. Este corte ofrece una caída elegante, favorece el movimiento y crea un efecto visual que alarga la figura. Además, resulta especialmente cómodo durante los días de calor gracias a su amplitud.

Color hielo: un básico sofisticado

Disponible en color hielo, este pantalón apuesta por uno de los tonos neutros más elegantes de la temporada. Se trata de un color muy fácil de combinar con blancos, negros, beiges, marrones, azul marino, verde oliva o tonos pastel, lo que multiplica las posibilidades para crear looks tanto casuales como más refinados.

Confeccionado en mezcla de viscosa y lino

Este pantalón está elaborado con una hilatura compuesta por 87% de viscosa y 13% de lino, una combinación ideal para los meses de primavera y verano.

La viscosa aporta una caída suave y fluida que estiliza la silueta, mientras que el lino añade frescura, transpirabilidad y un acabado natural muy apreciado en los looks de entretiempo y verano.

Forro interior de viscosa

El pantalón incorpora un forro confeccionado en 100% viscosa, un material suave, ligero y transpirable que mejora la comodidad y evita transparencias. Este detalle aporta un acabado de mayor calidad y hace que la prenda resulte agradable al contacto con la piel.

Ideas de looks del pantalón fluido que combina con casi todo

Look casual para el día

Combínalo con una camiseta básica blanca de algodón, zapatillas deportivas blancas y un bolso shopper de rafia. Completa el conjunto con unas gafas de sol y joyería dorada minimalista para un resultado cómodo y actual.

Outfit de verano

Apuesta por un top de punto de tirantes, sandalias planas de cuero y un bolso de fibras naturales. Un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol completarán un look perfecto para vacaciones o paseos al aire libre.

Estilo elegante de oficina

Llévalo con una camisa de lino en color blanco o beige, mocasines de piel y un blazer oversize en tonos arena. Un cinturón fino y un bolso estructurado aportarán un acabado profesional y sofisticado.

Guía de cuidado del pantalón de Zara