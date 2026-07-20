Meter las llaves del coche dentro del microondas: para qué sirve y por qué lo hacen cada vez más conductores en España

Guardar las llaves del coche dentro del microondas puede parecer una rareza, pero muchos conductores en España recurren a este método como medida de protección frente a un tipo de robo que aprovecha la tecnología de los vehículos modernos.

Los coches con apertura y arranque sin llave funcionan mediante una comunicación inalámbrica entre el vehículo y el mando. Esa comodidad, que permite abrir las puertas o arrancar el motor sin sacar la llave del bolsillo, también ha abierto la puerta a nuevas técnicas utilizadas por los ladrones.

El método más conocido es el llamado ataque por retransmisión o relay attack. En este caso, dos personas actúan de forma coordinada. Una se sitúa cerca de la vivienda para captar la señal que emite la llave, mientras la otra espera junto al coche con otro dispositivo.

El sistema hace creer al vehículo que la llave está cerca, aunque realmente permanezca dentro de casa. De esta forma, pueden abrir el coche e incluso arrancarlo en cuestión de segundos, sin forzar cerraduras ni romper cristales.

La señal que emiten estas llaves puede alcanzar varios metros, por lo que si se dejan cerca de una puerta o una ventana resulta más sencillo intentar captarla desde el exterior.

Por qué algunas personas guardan las llaves del coche en el microondas

En los últimos meses, las redes sociales han popularizado un truco que consiste en dejar el mando del coche dentro del microondas cuando no se utiliza.

La explicación es sencilla. La estructura metálica del electrodoméstico actúa como un sistema que bloquea el paso de las ondas electromagnéticas. Al quedar aislada, la señal de la llave no puede ser detectada desde fuera, lo que dificulta un posible ataque por retransmisión.

Eso sí, hay una advertencia importante: el microondas nunca debe encenderse con las llaves en su interior. Si se hace, el mando puede quedar dañado de forma irreversible.

Otras alternativas para proteger las llaves del coche del ataque por retransmisión

Aunque el microondas puede bloquear la señal, no está pensado para ese uso. Por ese motivo, es recomendable optar por soluciones diseñadas específicamente para este fin.

Entre las opciones más habituales están las fundas o cajas Faraday, que bloquean las señales inalámbricas de las llaves sin riesgo de dañarlas y permiten utilizarlas de forma cómoda en el día a día.

Además, también conviene adoptar hábitos sencillos que ayudan a reducir el riesgo. Por ejemplo, evitar dejar las llaves cerca de la puerta de entrada o de las ventanas, ya que son los puntos desde los que los delincuentes intentan captar la señal.

Por otro lado, las marcas de automóviles también trabajan para reducir este problema. Algunos modelos de última generación incorporan llaves con modo reposo, que dejan de emitir señal cuando permanecen inmóviles durante un tiempo.

En otros vehículos es posible desactivar el sistema de acceso sin llave desde el menú de configuración. Con ello desaparece la posibilidad de sufrir un ataque por retransmisión, aunque el conductor pierde la comodidad de la apertura automática. Y tú, ¿conocías el truco de meter las llaves del coche dentro del microondas?