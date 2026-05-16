Calentar la comida en el microondas: ¿se deja la tapa puesta en el recipiente o no?

Poner la tapa puesta en el recipiente o no, los expertos responden la eterna pregunta sobre calentar la comida en el microondas. Este tipo de comida puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, con la mirada puesta a esta serie de cambios que pueden ser esenciales que tengamos en mente. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado lo que nos estará esperando.

El batch cooking se está convirtiendo en una salvación para muchas familias y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás tendremos que poner en marcha algunos elementos que pueden acabar convirtiéndose en este básico que necesitamos. Podremos hacer realidad una serie de cambios que llegan sin avisar y que pueden convertirse en un giro radical para nuestro día a día. Saber cómo calentar la comida nos sacará de más de un apuro, en estos días en los que todo puede ser posible.

La comida se calienta en el microondas

Calentar la comida en el microondas es algo que podemos hacer con la ayuda de una serie de elementos que llegan a toda velocidad y que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Son días de poner en práctica algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Preparar una buena comida es algo que hasta la fecha no sabíamos, es momento de saber lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de pequeños gestos que nos harán ganar tiempo y esfuerzos.

Vamos a conseguir ese plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. El microondas nos ayuda a tener la comida lista como el primer día. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello, hacerlo de la mejor manera posible, con ciertis elementos que pueden ser esenciales en estos días en los que cada segundo cuenta. Podremos calentar bien los alimentos, resolviendo la eterna pregunta, si se debe poner la tapa o no, algo que ha generado más de un debate.

Se deja o no la tapa puesta en el recipiente

En el recipiente se puede o no dejar la tapa puesta, es una cuestión que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tocará empezar a ver llegar un marcado cambio en la manera de realizar estas pequeñas tareas que pueden ser rutinarias.

Los expertos de Candy nos explican en su blog que: «En primer lugar, para disfrutar mejor de la comida en un momento posterior, la correcta conservación de los alimentos juega un papel crucial. En caso de que los platos aún estén calientes, espera hasta que alcancen la temperatura ambiente antes de guardarlos en el frigorífico, cubiertos con film transparente o sellados en recipientes especiales. Para evitar la proliferación de bacterias dentro de los alimentos y la oxidación, es importante no dejar los platos expuestos al aire durante más de tres o cuatro horas. Presta una atención especial a los alimentos altamente deteriorables, como salsas, productos lácteos frescos, pescados y mariscos, que deben consumirse en 24 horas. Sin embargo, los platos a base de huevos y legumbres se pueden comer de manera segura hasta un máximo de 36 horas después de su preparación. Los cereales son los alimentos más resistentes y se pueden disfrutar incluso después de 72 horas desde su preparación. El microondas, además, permite descongelar los alimentos guardados en el congelador en solo unos minutos. En el caso de grandes cantidades de alimentos, de hecho, puedes congelarlos para consumirlos frescos incluso después de 3 o 4 meses, teniendo cuidado de conservarlos dentro de recipientes bien cerrados, marcándolos (por practicidad) con una etiqueta identificativa».

Siguiendo con la misma explicación: «El microondas calienta la comida en un abrir y cerrar de ojos, sin necesidad de usar y ensuciar ollas o sartenes, lo que implica un gran ahorro de tiempo y un impacto mínimo en la limpieza de la cocina.

Este electrodoméstico actúa sobre las moléculas de agua contenidas en los alimentos, activándolas y calentándolas: así, el riesgo de deshidratación de los platos durante la segunda cocción se reduce considerablemente en comparación con los métodos clásicos. Simplemente retira la comida del recipiente donde estaba almacenada y ponla en un plato o dentro de un recipiente compatible con el microondas, empieza a calentar y espera unos minutos para disfrutarlos como si estuvieran recién cocinados.

Sin embargo, si existe la necesidad de calentar alimentos que requieren precauciones especiales debido a cortezas o superficies crujientes que tienden a secarse rápidamente mientras el interior permanece jugoso, recomendamos poner un vaso de agua dentro el microondas, lo que ayudará a preservar la hidratación de los alimentos. Para garantizar un calentamiento homogéneo de la comida y evitar que algunas porciones sigan frías, es una buena idea removerla o girarla, sobre todo si el microondas no está equipado con un plato giratorio. Naturalmente, el tiempo necesario para calentar los alimentos variará según la cantidad y la temperatura inicial del plato: si se acaba de sacar del frigorífico, por ejemplo, el microondas deberá ajustarse con un tiempo más alto que en el caso de un alimento que estaba a temperatura ambiente. Con el horno microondas se pueden calentar casi todos los platos, desde el primero hasta el segundo, pasando por las verduras; sin embargo, hay algunos alimentos que sería mejor calentar en un horno tradicional o en una sartén para alcanzar temperaturas más altas y, de manera uniforme, volver inocuas las bacterias y los microorganismos que podrían proliferar cuando se calientan alimentos ya cocinados o que no han sido perfectamente conservados. Entre estos alimentos destacamos el arroz, el pollo, las espinacas y otras verduras de hoja verde, las setas y las patatas».