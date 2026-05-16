Cuentas remuneradas al 3%: por qué la banca paga por encima del BCE

En las últimas semanas, numerosos bancos han lanzado campañas con las que mejoran de forma notable la remuneración de sus cuentas. El último en hacerlo ha sido Trade Republic, que elevó la rentabilidad de su cuenta hasta el 3% TIN y, además, abrió la posibilidad de acceder a esa remuneración también a quienes ya son clientes, algo poco habitual hasta ahora.

Detrás de este movimiento y de los muchos que le acompañan (cuenta de Bankinter, BBVA, Santander, etc) hay dos fuerzas que se retroalimentan.

La primera es la creciente guerra de la banca por captar clientes. El avance de los neobancos, tanto por número de clientes como por capacidad económica, está obligando a las entidades tradicionales a ser más agresivas con sus ofertas.

La segunda fuerza es la expectativa de nuevas subidas de tipos, quizá incluso en la próxima reunión del BCE, que está tensionando al alza el precio del dinero.

El mejor reflejo para el experto Pedro Ruiz, de Kelisto.es, es el euríbor a 12 meses, que actualmente ronda el 2,8%. Esto indica que el mercado interbancario ya se mueve en esos niveles y permite a las entidades lanzar ofertas más competitivas que hace unos meses, cuando el euríbor se situaba entre el 2% y el 2,2%.

El BCE mantiene los tipos

Para Pablo Vega, experto financiero en Roams, el punto importante es que el BCE no ha subido tipos, pero el mercado sí ha reajustado expectativas y se contemplan una o dos subidas de 25 puntos básicos en 2026.

Tras mantener los tipos, varios miembros del BCE han defendido que podría ser necesario endurecer la política monetaria, incluso desde junio, por el deterioro de las perspectivas de inflación y el riesgo de que el repunte de precios se enquiste.

Aunque oficialmente el BCE mantiene una postura prudente, el contexto geopolítico ha complicado mucho el escenario.

El conflicto en Oriente Medio no se está resolviendo con la rapidez que parte del mercado había descontado y se está alargando más de lo previsto, lo que mantiene tensionados los precios de la energía y eleva el riesgo de que el shock deje de ser transitorio.

Ese matiz es clave para explicar lo que está pasando con las cuentas. Según Vega, la banca no se mueve sólo por el tipo oficial actual, sino por expectativas, competencia y coste de oportunidad del dinero.

Además, en productos líquidos, como las cuentas remuneradas, las entidades pueden ajustar rápido la oferta comercial.

Si el entorno de tipos esperados sube, una cuenta al 1%, al 1,25% o incluso al 2% empieza a quedarse menos competitiva frente a rivales que ya están usando el 2,5%-3% como reclamo.

Cuentas al 3%: ¿Han tocado techo?

La cuestión es si esta subida de rentabilidad ha tocado techo o todavía tiene recorrido. Desde Roams consideran que conviene distinguir dos niveles. Primero, las mejores ofertas del mercado, las más agresivas y visibles, ya están en una zona bastante exigente, entre el 2,5% y el 3% TAE.

En ese tramo, el margen de subida adicional existe, pero probablemente será selectivo, promocional y condicionado.

Para que las ofertas líderes se vayan claramente por encima del 3% de forma generalizada haría falta que el BCE suba tipos por encima de las previsiones o que el mercado consolide con mucha fuerza ese escenario.

Segundo, las cuentas que siguen por debajo del 2% sí pueden quedarse cortas. Muchas entidades tendrán que decidir entre mejorar remuneración, ofrecer bonificaciones alternativas o asumir que no van a competir agresivamente por ahorro líquido.

Por eso, el mercado de cuentas remuneradas no ha tocado techo en conjunto; sino que las ofertas líderes pueden estar cerca de su techo salvo shock adicional, pero la media del mercado todavía tiene recorrido al alza.

Guerra por captar clientes

Para Kelisto el techo todavía no se ha alcanzado, básicamente, porque la guerra por captar clientes puede ir a más “es un hecho y los bancos son conscientes de ello”.

Sin ir más lejos, las ofertas de Bankinter y, en especial, Trade Republic han roto el mercado al alza, por lo que las entidades que quieran dar un golpe sobre la mesa necesitarán acercarse a esas cifras.

Incluso, si nos fijamos en los regalos, BBVA y Banco Santander elevaron la “cantidad que puedes ganar” por hacerte cliente hasta los 840 euros y los 1.200 euros, ambas muy superiores a lo que ofrecían antes (también más difíciles de conseguir).

Por lo tanto, no se descarta que otros bancos sigan la estela y lancen promociones similares, mejorando las actuales.

Cuentas remuneradas europeas

Desde Raisin, Laura Miguez, observa que el mercado de productos de ahorro sigue mostrando bastante dinamismo, pese al mantenimiento de los tipos por parte del BCE.

En las plataformas europeas de Raisin, las subidas de rentabilidad ya superan a los recortes en una proporción de cinco a uno, con especial actividad en los plazos de 12 y 24 meses.

Esto refleja que algunas entidades están ajustando sus ofertas para seguir siendo competitivas en la captación de ahorro, anticipando un entorno de tipos que podría mantenerse más elevado durante más tiempo.

De cara a los próximos meses, más que esperar subidas generalizadas, creen que veremos movimientos selectivos por parte de algunas entidades.

Es decir, productos concretos que puedan seguir mejorando o mantenerse en niveles atractivos, especialmente en aquellos plazos donde los bancos busquen captar liquidez.

Por tanto, no hablan necesariamente de un techo claro, sino de un mercado que todavía tiene margen para ajustes puntuales en función de la evolución del BCE, la inflación y la competencia entre bancos.