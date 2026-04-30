El Banco Central Europeo se ha reunido hoy 30 de abril en una cita marcada por una incertidumbre geopolítica excepcional.

La presión inflacionista, impulsada principalmente por la energía y la crisis en Oriente Próximo, ha frenado las expectativas de recortes de tipos que el mercado anticipaba a principios de año.

A pesar de la tentación de endurecer la política monetaria ante el repunte de los precios, el organismo europeo opta por mantener el tipo de interés en el 2% y apuesta por la paciencia mientras evalúa el impacto real de estos encarecimientos en el consumo y la inversión de los hogares europeo

Powell se queda y mantiene los tipos

El BCE sigue la senda de la FED, tanto por congelar tipos como por la tensión durante la reunión. Ayer el organismo estadounidense mantuvo los tipos estables entre el 3,5 y 3,75%, pero tres presidentes regionales votaron en contra de mantener un sesgo acomodaticio en el comunicado.

Esta inusual falta de consenso refleja un creciente tono más restrictivo, impulsado por los riesgos geopolíticos en Oriente Medio, donde un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría hacer que el sesgo pase hacia un endurecimiento.

En consecuencia, las futuras bajadas de tipos bajo la presidencia de Kevin Warsh afrontan mayores obstáculos.

Al mismo tiempo, Jerome Powell anunció que seguirá como gobernador para proteger la independencia de la Fed frente a ataques legales y políticos sin precedentes. Tiene intención de permanecer en el cargo hasta sentirse seguro de que estas amenazas se han resuelto, priorizando la integridad institucional.

Ante esta compleja coyuntura, la institución se mantiene cautelosa con el tipo de interés, ya que la inflación se mantiene en datos controlados y una posible subida podría perjudicar a las economías familiares.

Lagarde se muestra más ‘halcón’

Sin embargo, Lagarde presenta una postura más hawkish y no descarta la posibilidad de que en los próximos meses suba el tipo de interés.

“La decisión de la presidenta de no precipitarse responde a un delicado equilibrio”, según Laura Martinez, portavoz de iAhorro. El aumento de la inflación, aunque preocupante, está ligado a factores energéticos específicos más que a un sobrecalentamiento general de la economía.

Como bien destacan otros analistas, el endurecimiento de las condiciones financieras ya está siendo ejecutado, en gran medida, por el propio mercado, con los rendimientos del Bund alemán superando el 3%.

Impacto de la guerra en la banca global

La guerra en Irán ha cambiado el tablero de juego. El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, afectando tanto al transporte aéreo, que ya sufre cancelaciones por ahorro de combustible, como a la agricultura, debido a la escasez de fertilizantes.

Comparado con la situación de 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania, el mercado laboral es ahora más débil y el margen presupuestario de los gobiernos, ya altamente endeudados, es notablemente más estrecho, lo que limita la capacidad de respuesta fiscal.

Mientras el Banco de Japón mantiene sus tipos en el 0,75% y el Banco de Inglaterra optan por la prudencia en sus rangos de 3,5%-3,75%, el BCE observa cómo la tasa de inflación en la eurozona ascendió al 2,6% en marzo.

A pesar de que ahora el BCE no mueva ficha, el mercado ya descuenta una posible subida en junio si la presión sobre las materias primas persiste o se generaliza.