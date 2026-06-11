La plantilla de Airbus irá a la huelga en dos semanas tras el desprecio de la dirección y el cambio de sus condiciones laborales

La plantilla de Airbus España está muy disgustada por las modificaciones que se han producido en sus días de teletrabajo, además de que no se han escuchado las peticiones de subidas salariales de los empleados y, finalmente, la cifra de la subida del salario se ha aplicado de forma unilateral, es decir, la que quería la empresa y sin negociar. En consecuencia, los trabajadores de Airbus España se están planteando varias acciones de movilización y el resultado último sería una huelga que podría tener lugar en unas dos semanas.

«La plantilla de Airbus irá a la huelga en un par de semanas tras el desprecio de la dirección y el cambio de sus condiciones laborales», han indicado fuentes conocedoras de la situación.

Como resultado del malestar por las subidas salariales impuestas y los cambios en el teletrabajo, «los trabajadores han pedido una reunión urgente con la empresa». «Además de que próximamente va a tener lugar un Comité Europeo donde estarán la empresa y los sindicatos, y ahí se van a trasladar tanto los problemas con el teletrabajo como con el salario», indican las fuentes.

Las subidas salariales no se han negociado

Asimismo, las fuentes indican que «las subidas salariales no se han negociado, lo que ha hecho la empresa ha sido imponer unas subidas». «Los trabajadores pedían que las subidas de salario estuvieran ligadas a la referencia del IPC, entonces les han dado una subida de un 3% para el 2026, y sus peticiones rondaban el 4%. Y luego para el año 2027, la empresa ha ofrecido una subida del 2%, que efectivamente los trabajadores no han aceptado porque supone una modificación sustancial del convenio».

Con respecto al teletrabajo, «antes los trabajadores tenían un contrato firmado de teletrabajo de dos días, incluso pudiendo llegar a tres. Y ahora la directiva de Airbus ha comunicado que, a partir de septiembre, el teletrabajo va a pasar a ser sólo un día a la semana. Por tanto, se impone una presencia obligatoria en la fábrica de cuatro días».

Resultados récord de Airbus

«Hay un doble discurso. Por un lado, el que se le está dando a los accionistas, porque al accionista se le ha subido la prima del beneficio de la acción un euro más, es decir, un 25% más. Por otro lado, está el mensaje que se le envía a los trabajadores y es que en el primer trimestre hemos superado al del año pasado. Se dice una cosa fuera y dentro se dice otra. Es la doble moralidad que tiene esta empresa», aclaran.

«Ahora la empresa está en beneficios récord y estamos vendiendo como nunca y hay muchas entregas. Con la sección de Defensa se están firmando los contratos de la historia, con muchos proyectos en activo ahora mismo», señalan.