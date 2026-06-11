Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

A estas alturas de la semana, lo normal es que el coche ya haya hecho unos cuantos kilómetros y el depósito no está como al principio. Es cuando muchos se plantean repostar sin darle demasiadas vueltas, directamente en la primera gasolinera que encuentran. El problema es que no siempre compensa. En Andalucía hay diferencias de precio bastante claras entre estaciones, incluso dentro de la misma zona, y eso se nota más de lo que parece. Por eso, aunque sea un momento, merece la pena mirar antes. De este modo, y con los datos del Geoportal del Ministerio, repasamos qué gasolineras son hoy jueves 11 de junio las más baratas en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.

Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

Si te toca repostar en Sevilla, estas son las estaciones donde el precio resulta más ajustado en el día de hoy:

Gasolina 95

Tamoil – Utrera. Carretera A-394 km 16. 1,299 €/l

– Utrera. Carretera A-394 km 16. 1,299 €/l Tamoil – Sevilla. Calle Pino Central, 14. 1,299 €/l

– Sevilla. Calle Pino Central, 14. 1,299 €/l Ballenoil – Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,299 €/l

– Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,299 €/l Petroprix – Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,317 €/l

– Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,317 €/l Plenergy – Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,317 €/l

– Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,317 €/l E.S. Vistalegre – Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,325 €/l

– Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,325 €/l Ballenoil – Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,325 €/l

– Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,325 €/l Plenergy – Utrera. Calle Almazara, 2. 1,325 €/l

– Utrera. Calle Almazara, 2. 1,325 €/l Plenergy – Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,325 €/l

– Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,325 €/l Ronda Norte – Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. 1,327 €/l

Gasolina 98

Galp – Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,514 €/l

– Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,514 €/l Galp – Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,539 €/l

– Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,539 €/l Galp – Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,539 €/l

– Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,539 €/l BS Energy – Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. 1,539 €/l

– Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. 1,539 €/l Alcampo – Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,544 €/l

– Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,544 €/l Shell – Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,564 €/l

– Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,564 €/l Nueva Calonge – Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,579 €/l

– Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,579 €/l Enerplus – Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l

– Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l Shell – Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte s/n. 1,599 €/l

– Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte s/n. 1,599 €/l Family Energy – Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l

Diésel

Ballenoil – San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,399 €/l

– San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,399 €/l Ballenoil – Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,399 €/l

– Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,399 €/l Cepsa – Puebla de los Infantes. Ctra. Constantina km 27,7. 1,419 €/l

– Puebla de los Infantes. Ctra. Constantina km 27,7. 1,419 €/l Petroprix – Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,439 €/l

– Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,439 €/l Masfuel – La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. 1,459 €/l

– La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. 1,459 €/l Ballenoil – San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. 1,459 €/l

– San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. 1,459 €/l Plenergy – San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. 1,459 €/l

– San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. 1,459 €/l Moove – Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,459 €/l

– Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,459 €/l Petroprix – San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,459 €/l

– San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,459 €/l Q8 – San José de la Rinconada. Autovía A-3104 km 7. 1,469 €/l

Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz, estas son las opciones más económicas que puedes encontrar ahora mismo:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,339 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,339 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,343 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,343 €/l. Seroil Energy , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6. Precio: 1,348 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6. Precio: 1,348 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. Precio: 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. Precio: 1,349 €/l. Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15. Precio: 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15. Precio: 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6. Precio: 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6. Precio: 1,349 €/l. Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación, S/N. Precio: 1,349 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación, S/N. Precio: 1,349 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Europa, S/N. Precio: 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, S/N. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, S/N. Precio: 1,359 €/l.

, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, S/N. Precio: 1,359 €/l. Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1. Precio: 1,359 €/l.

Gasolina 98

ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8. Precio: 1,455 €/l.

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8. Precio: 1,455 €/l. Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l. Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,479 €/l.

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,479 €/l. Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l. Gacosur Jerez , Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l. Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8. Precio: 1,559 €/l.

, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8. Precio: 1,559 €/l. ASC Carburantes , Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2. Precio: 1,579 €/l.

, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2. Precio: 1,579 €/l. Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.

, Tarifa, Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l. Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5. Precio: 1,579 €/l.

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5. Precio: 1,579 €/l. Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, S/N. Precio: 1,399 €/l.

, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, S/N. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l.

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l. Cepsa , Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina, S/N km. 27,7. Precio: 1,419 €/l.

, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina, S/N km. 27,7. Precio: 1,419 €/l. Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l.

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l. Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6. Precio: 1,459 €/l.

, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6. Precio: 1,459 €/l. Ballenoil , San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,459 €/l. Plenergy , San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,459 €/l. Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, S/N. Precio: 1,459 €/l.

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, S/N. Precio: 1,459 €/l. Petroprix , San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,459 €/l.

, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,459 €/l. Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7. Precio: 1,469 €/l.

Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Para quienes se mueven por Málaga, estas son gasolineras donde repostar sale más barato hoy:

Gasolina 95

S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,362 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,362 €/l. S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, S/N. Precio: 1,365 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, S/N. Precio: 1,365 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1,395 €/l. Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25. Precio: 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25. Precio: 1,395 €/l. Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,395 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,395 €/l. Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l.

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l. Olivarera Trabuco , Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2. Precio: 1,405 €/l.

, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2. Precio: 1,405 €/l. Petromarkt , Benalmádena, Calle Sidra, 4. Precio: 1,419 €/l.

, Benalmádena, Calle Sidra, 4. Precio: 1,419 €/l. Trops , Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, S/N. Precio: 1,423 €/l.

, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, S/N. Precio: 1,423 €/l. Agla, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1. Precio: 1,426 €/l.

Gasolina 98

Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, S/N. Precio: 1,569 €/l.

, Marbella, Calle Aluminio, S/N. Precio: 1,569 €/l. ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89. Precio: 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89. Precio: 1,595 €/l. Coloso , Málaga, Carretera de Coín km. 54. Precio: 1,595 €/l.

, Málaga, Carretera de Coín km. 54. Precio: 1,595 €/l. M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l. Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1. Precio: 1,605 €/l.

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1. Precio: 1,605 €/l. Shell , Málaga, Avenida Velázquez, S/N. Precio: 1,619 €/l.

, Málaga, Avenida Velázquez, S/N. Precio: 1,619 €/l. Agla , Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132. Precio: 1,635 €/l.

, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132. Precio: 1,635 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5. Precio: 1,639 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5. Precio: 1,639 €/l. Galp , Benalmádena, Avenida de Arroyo Hondo, S/N. Precio: 1,649 €/l.

, Benalmádena, Avenida de Arroyo Hondo, S/N. Precio: 1,649 €/l. Shell, Torremolinos, Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,649 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, S/N. Precio: 1,475 €/l.

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, S/N. Precio: 1,475 €/l. Easygas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km. 264,5. Precio: 1,489 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km. 264,5. Precio: 1,489 €/l. S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,491 €/l.

, Mollina, Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,491 €/l. Distreax-22 S.L. , Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,499 €/l. Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, S/N. Precio: 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, S/N. Precio: 1,499 €/l. Fejama 2022 S.L. , Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42. Precio: 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42. Precio: 1,499 €/l. Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5. Precio: 1,499 €/l.

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5. Precio: 1,499 €/l. Ballenoil , Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28. Precio: 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28. Precio: 1,499 €/l. Petroprix , Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,499 €/l.

, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,499 €/l. Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4. Precio: 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

Si estás en Córdoba, estas son las estaciones y gasolineras con los precios más bajos en la jornada de hoy:

Gasolina 95

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,341 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,341 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, S/N (junto al recinto ferial). Precio: 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Ejido del Valle, S/N (junto al recinto ferial). Precio: 1,375 €/l. Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, S/N. Precio: 1,375 €/l.

, Lucena, Calle Concha Lago, S/N. Precio: 1,375 €/l. Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21. Precio: 1,375 €/l.

, Anjarón, Calle Espejo, 21. Precio: 1,375 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1,379 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1,379 €/l. Fueling , Lucena, Cl. Ronda San Francisco, S/N. Precio: 1,379 €/l.

, Lucena, Cl. Ronda San Francisco, S/N. Precio: 1,379 €/l. Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,385 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,385 €/l. Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, S/N. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Fueling , Lucena, Cl. Ronda San Francisco, S/N. Precio: 1,479 €/l.

, Lucena, Cl. Ronda San Francisco, S/N. Precio: 1,479 €/l. Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,559 €/l.

, Posadas, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,559 €/l. Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l.

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l. Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km 428. Precio: 1,599 €/l.

, El Arrecife, Carretera N-IV km 428. Precio: 1,599 €/l. Shell , Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,599 €/l.

, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,599 €/l. E.S. La Milana Agla , Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24. Precio: 1,605 €/l.

, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24. Precio: 1,605 €/l. Q8 , Córdoba, Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,609 €/l.

, Córdoba, Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,609 €/l. Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,424 €/l.

, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,424 €/l. Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,447 €/l.

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,447 €/l. Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l.

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l. F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1,479 €/l.

, Rute, Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1,479 €/l. Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l. Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,498 €/l.

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,498 €/l. Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, S/N. Precio: 1,499 €/l.

, Castro del Río, Ronda Norte, S/N. Precio: 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Avda. Libia, 34. Precio: 1,499 €/l.

, Córdoba, Avda. Libia, 34. Precio: 1,499 €/l. Ballenoil , Córdoba, Plaza de Colón, S/N. Precio: 1,499 €/l.

, Córdoba, Plaza de Colón, S/N. Precio: 1,499 €/l. Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, S/N. Precio: 1,499 €/l.

Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Por último, en Granada estas son las estaciones y gasolineras más económicas para llenar el depósito:

Gasolina 95

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427. Precio: 1,319 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427. Precio: 1,319 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,339 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,339 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1,339 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1,339 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,349 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,349 €/l. Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, S/N. Precio: 1,349 €/l.

, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, S/N. Precio: 1,349 €/l. Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, S/N. Precio: 1,349 €/l.

, Albolote, Calle Loja, S/N. Precio: 1,349 €/l. Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328. Precio: 1,349 €/l.

, Albolote, Calle Baza, 328. Precio: 1,349 €/l. Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,349 €/l.

, Albolote, Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,349 €/l. Petroprix, Motril, Carretera Almería-Motril km. 107. Precio: 1,349 €/l.

Gasolina 98

Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,399 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,399 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,449 €/l. AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4. Precio: 1,479 €/l.

, Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4. Precio: 1,479 €/l. Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4. Precio: 1,519 €/l.

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4. Precio: 1,519 €/l. A. Aguaza , Cúllar, N-342, 156. Precio: 1,529 €/l.

, Cúllar, N-342, 156. Precio: 1,529 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo). Precio: 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo). Precio: 1,539 €/l. ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho). Precio: 1,539 €/l.

, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho). Precio: 1,539 €/l. Alcampo Motril , Motril, Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1,539 €/l.

, Motril, Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1,539 €/l. ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km. 7. Precio: 1,559 €/l.

, Armilla, Carretera Armilla km. 7. Precio: 1,559 €/l. ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35. Precio: 1,559 €/l.

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,387 €/l.

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,387 €/l. Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427. Precio: 1,387 €/l.

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427. Precio: 1,387 €/l. Petroprix , Huétor-Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68. Precio: 1,419 €/l.

, Huétor-Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68. Precio: 1,419 €/l. Cosafra , Huétor-Tájar, Carretera de Loja km. 0,600. Precio: 1,429 €/l.

, Huétor-Tájar, Carretera de Loja km. 0,600. Precio: 1,429 €/l. Alcampo , Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,449 €/l.

, Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,449 €/l. Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,449 €/l.

, Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,449 €/l. Andaluza de Transportes SCA , Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1,450 €/l.

, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1,450 €/l. BS Energy , Baza, Carretera Benamaurel, S/N. Precio: 1,459 €/l.

, Baza, Carretera Benamaurel, S/N. Precio: 1,459 €/l. Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, S/N. Precio: 1,459 €/l.

, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, S/N. Precio: 1,459 €/l. Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, S/N. Precio: 1,459 €/l.

Más allá de los listados que acabamos de ver, también se puede echar un vistazo al mapa del Geoportal, donde aparecen las gasolineras con sus precios como el que vemos ahora de la zona de Cádiz, y que te puede ir bien para ubicar rápido las opciones más baratas sin complicarse demasiado.