Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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A estas alturas de la semana, lo normal es que el coche ya haya hecho unos cuantos kilómetros y el depósito no está como al principio. Es cuando muchos se plantean repostar sin darle demasiadas vueltas, directamente en la primera gasolinera que encuentran. El problema es que no siempre compensa. En Andalucía hay diferencias de precio bastante claras entre estaciones, incluso dentro de la misma zona, y eso se nota más de lo que parece. Por eso, aunque sea un momento, merece la pena mirar antes. De este modo, y con los datos del Geoportal del Ministerio, repasamos qué gasolineras son hoy jueves 11 de junio las más baratas en Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba y Granada.
Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si te toca repostar en Sevilla, estas son las estaciones donde el precio resulta más ajustado en el día de hoy:
Gasolina 95
- Tamoil – Utrera. Carretera A-394 km 16. 1,299 €/l
- Tamoil – Sevilla. Calle Pino Central, 14. 1,299 €/l
- Ballenoil – Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,299 €/l
- Petroprix – Calonge. Calle Metalurgia, s/n. 1,317 €/l
- Plenergy – Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,317 €/l
- E.S. Vistalegre – Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. 1,325 €/l
- Ballenoil – Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. 1,325 €/l
- Plenergy – Utrera. Calle Almazara, 2. 1,325 €/l
- Plenergy – Utrera. Calle Mirlo, 1. 1,325 €/l
- Ronda Norte – Sevilla. Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n. 1,327 €/l
Gasolina 98
- Galp – Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92 km 4. 1,514 €/l
- Galp – Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. 1,539 €/l
- Galp – Sevilla. Avenida Andalucía, 44. 1,539 €/l
- BS Energy – Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. 1,539 €/l
- Alcampo – Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. 1,544 €/l
- Shell – Sevilla. Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n. 1,564 €/l
- Nueva Calonge – Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. 1,579 €/l
- Enerplus – Mairena del Alcor. Carretera A-392 km 19,900. 1,595 €/l
- Shell – Los Palacios y Villafranca. Avda. Parque Norte s/n. 1,599 €/l
- Family Energy – Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. 1,599 €/l
Diésel
- Ballenoil – San Juan de Aznalfarache. Calle Ramón y Cajal, s/n. 1,399 €/l
- Ballenoil – Estepa. Avenida Badia Polesine, 5. 1,399 €/l
- Cepsa – Puebla de los Infantes. Ctra. Constantina km 27,7. 1,419 €/l
- Petroprix – Mairena del Aljarafe. Calle Lonja, 28. 1,439 €/l
- Masfuel – La Rinconada. Carretera A-8002 km 7,6. 1,459 €/l
- Ballenoil – San José de la Rinconada. Calle Miguel Servet, 2. 1,459 €/l
- Plenergy – San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. 1,459 €/l
- Moove – Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. 1,459 €/l
- Petroprix – San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. 1,459 €/l
- Q8 – San José de la Rinconada. Autovía A-3104 km 7. 1,469 €/l
Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las opciones más económicas que puedes encontrar ahora mismo:
Gasolina 95
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,343 €/l.
- Seroil Energy, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6. Precio: 1,348 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar. Precio: 1,349 €/l.
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km. 15. Precio: 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km. 6. Precio: 1,349 €/l.
- Plenergy, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación, S/N. Precio: 1,349 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Europa, S/N. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, S/N. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km. 1. Precio: 1,359 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km. 5,8. Precio: 1,455 €/l.
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,469 €/l.
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1,479 €/l.
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1,519 €/l.
- Gacosur Jerez, Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1,559 €/l.
- Shell, Jerez de la Frontera, A-480 km. 25,8. Precio: 1,559 €/l.
- ASC Carburantes, Tarifa, Carretera N-340 km. 94,2. Precio: 1,579 €/l.
- Tarifa Oil, Tarifa, Calle Algeciras, 58. Precio: 1,579 €/l.
- Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km. 639,5. Precio: 1,579 €/l.
- Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km. 639,8. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Ballenoil, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, S/N. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5. Precio: 1,399 €/l.
- Cepsa, Puebla de los Infantes, Ctra. Constantina, S/N km. 27,7. Precio: 1,419 €/l.
- Petroprix, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28. Precio: 1,439 €/l.
- Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km. 7,6. Precio: 1,459 €/l.
- Ballenoil, San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2. Precio: 1,459 €/l.
- Plenergy, San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1,459 €/l.
- Moove, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, S/N. Precio: 1,459 €/l.
- Petroprix, San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1,459 €/l.
- Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km. 7. Precio: 1,469 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Para quienes se mueven por Málaga, estas son gasolineras donde repostar sale más barato hoy:
Gasolina 95
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,362 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, S/N. Precio: 1,365 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbanización La Leala Parcela 3 y 4, 3. Precio: 1,395 €/l.
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25. Precio: 1,395 €/l.
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22. Precio: 1,395 €/l.
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19. Precio: 1,398 €/l.
- Olivarera Trabuco, Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km. 2,2. Precio: 1,405 €/l.
- Petromarkt, Benalmádena, Calle Sidra, 4. Precio: 1,419 €/l.
- Trops, Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, S/N. Precio: 1,423 €/l.
- Agla, Ardales, Polígono Industrial Ardales Parcela 1. Precio: 1,426 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno, Marbella, Calle Aluminio, S/N. Precio: 1,569 €/l.
- ES Coloso Churriana, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km. 89. Precio: 1,595 €/l.
- Coloso, Málaga, Carretera de Coín km. 54. Precio: 1,595 €/l.
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1,599 €/l.
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km. 1. Precio: 1,605 €/l.
- Shell, Málaga, Avenida Velázquez, S/N. Precio: 1,619 €/l.
- Agla, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km. 132. Precio: 1,635 €/l.
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5. Precio: 1,639 €/l.
- Galp, Benalmádena, Avenida de Arroyo Hondo, S/N. Precio: 1,649 €/l.
- Shell, Torremolinos, Calle Cruz de la, 68. Precio: 1,649 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, S/N. Precio: 1,475 €/l.
- Easygas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km. 264,5. Precio: 1,489 €/l.
- S.Coop.And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35. Precio: 1,491 €/l.
- Distreax-22 S.L., Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1,499 €/l.
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, S/N. Precio: 1,499 €/l.
- Fejama 2022 S.L., Vélez-Málaga, Carretera A-356 km. 42. Precio: 1,499 €/l.
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km. 264,5. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil, Vélez-Málaga, Camino Higueral, 28. Precio: 1,499 €/l.
- Petroprix, Vélez-Málaga, Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1,499 €/l.
- Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4. Precio: 1,499 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si estás en Córdoba, estas son las estaciones y gasolineras con los precios más bajos en la jornada de hoy:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,341 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle, S/N (junto al recinto ferial). Precio: 1,375 €/l.
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, S/N. Precio: 1,375 €/l.
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21. Precio: 1,375 €/l.
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1,379 €/l.
- Fueling, Lucena, Cl. Ronda San Francisco, S/N. Precio: 1,379 €/l.
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,385 €/l.
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, S/N. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Fueling, Lucena, Cl. Ronda San Francisco, S/N. Precio: 1,479 €/l.
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.
- El Carmen, Posadas, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,559 €/l.
- Family Energy, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1,589 €/l.
- Q8, El Arrecife, Carretera N-IV km 428. Precio: 1,599 €/l.
- Shell, Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300. Precio: 1,599 €/l.
- E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24. Precio: 1,605 €/l.
- Q8, Córdoba, Carretera a Trassierra km 0. Precio: 1,609 €/l.
- Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5. Precio: 1,609 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8. Precio: 1,424 €/l.
- Cepsa, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,447 €/l.
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1,469 €/l.
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, S/N. Precio: 1,479 €/l.
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2. Precio: 1,489 €/l.
- Cooperativa, Benamejí, Avenida de la Venta, 3. Precio: 1,498 €/l.
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, S/N. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Avda. Libia, 34. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Plaza de Colón, S/N. Precio: 1,499 €/l.
- Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, S/N. Precio: 1,499 €/l.
Precio de la gasolina hoy 11 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Por último, en Granada estas son las estaciones y gasolineras más económicas para llenar el depósito:
Gasolina 95
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,319 €/l.
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427. Precio: 1,319 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1,339 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,349 €/l.
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, S/N. Precio: 1,349 €/l.
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, S/N. Precio: 1,349 €/l.
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328. Precio: 1,349 €/l.
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril, parcela 243. Precio: 1,349 €/l.
- Petroprix, Motril, Carretera Almería-Motril km. 107. Precio: 1,349 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,399 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,449 €/l.
- AM97 Plus S.L., Valderrubio, Carretera Tovares km. 1,4. Precio: 1,479 €/l.
- Fueling, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km. 4. Precio: 1,519 €/l.
- A. Aguaza, Cúllar, N-342, 156. Precio: 1,529 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen izquierdo). Precio: 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km. 429 (margen derecho). Precio: 1,539 €/l.
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, S/N. Precio: 1,539 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla, Carretera Armilla km. 7. Precio: 1,559 €/l.
- ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35. Precio: 1,559 €/l.
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1,387 €/l.
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km. 427. Precio: 1,387 €/l.
- Petroprix, Huétor-Tájar, Carretera Granada-Sevilla km. 68. Precio: 1,419 €/l.
- Cosafra, Huétor-Tájar, Carretera de Loja km. 0,600. Precio: 1,429 €/l.
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo, Ctra. Jaén km. 88. Precio: 1,449 €/l.
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, S/N. Precio: 1,449 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18. Precio: 1,450 €/l.
- BS Energy, Baza, Carretera Benamaurel, S/N. Precio: 1,459 €/l.
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, S/N. Precio: 1,459 €/l.
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, S/N. Precio: 1,459 €/l.
Más allá de los listados que acabamos de ver, también se puede echar un vistazo al mapa del Geoportal, donde aparecen las gasolineras con sus precios como el que vemos ahora de la zona de Cádiz, y que te puede ir bien para ubicar rápido las opciones más baratas sin complicarse demasiado.