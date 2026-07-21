Jorge Rey enciende las alarmas con sus cabañuelas: el peor calor del verano llega en los próximos días

El peor calor del verano llega en los próximos días, Jorge Rey enciende las alarmas con sus cabañuelas. Este experto no duda en darnos un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días en los que media España está de vacaciones o de fiestas. Este calor puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que quizás tocará saber en todo momento lo que nos estará esperando.

Es hora de conocer lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada pequeño puede ser clave. Descubrir que un sistema como las cabañuelas se han convertido en uno de los detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Son tiempos de poner en práctica algunos pequeños gestos que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado. Este tiempo que tenemos en momento algunos detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en estos días en los que las temperaturas parecen ascender sin sentido. El peor calor del verano lo vamos a ver en estos días.

Enciende las alarmas en sus cabañuelas Jorge Rey

Jorge Rey nos lanza un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Este tipo de detalle puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial.

Será el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Con un cambio de tendencia que puede acabar generando un plus de buenas sensaciones y que puede convertirse en la antesala de algo más.

Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena lleva semanas advirtiéndole lo que puede pasar en este verano atípico. La realidad es que tocará empezar a ver llegar en este cambio que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

La previsión del tiempo de Jorge Rey ha dado algunos detalles que, sin duda alguna, puede ser esencial. En estas últimas semanas ha advertido de que estaremos ante unas cifras que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada para el resto. El pico del calor del verano lo vamos a ver en estas jornadas que tenemos por delante.

El peor calor del verano llega en los próximos días

Llega en los próximos días el peor calor del verano que aparece en estos días en los que las fiestas llegan a casi media España. Con unas vacaciones o llegando al trabajo mirando a un termómetro que no deja de subir. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

La AEMET coincide con un Jorge Rey que pone fecha al peor día del verano con este calor que llega a su máximo exponente: «Mañana, martes 21, las temperaturas ascenderán en gran parte de la vertiente atlántica peninsular e interior sureste, mientras que podrán descender en zonas del alto Ebro e Ibérica norte. Con ello, se espera alcanzar los 40 ºC de forma generalizada en el interior del tercio suroriental, sin descartar los 42 ºC en zonas bajas, así como en el medio y alto Guadalquivir e interior de Mallorca, y los 37-39 ºC en el medio y bajo Ebro, depresiones del nordeste y valles de los Pirineos. Entre el miércoles 22 y el jueves 23 se espera el punto álgido del episodio. El miércoles las temperaturas continuarán ascendiendo en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, extendiéndose los ascensos este día también a la vertiente cantábrica y medio y alto Ebro. De esta forma, es probable que se alcancen los 40 ºC en buena parte de los valles y depresiones del interior del tercio sur, a excepción de Extremadura, y este de la meseta Sur, incluso los 42 ºC en el medio y alto Guadalquivir. Se mantendrán las temperaturas elevadas en el valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, en torno a 39-40 ºC, así como en los valles del Pirineo, alrededor de 36-38 ºC. Adicionalmente cabe destacar que, con una moderada incertidumbre, durante este día son probables los descensos en gran parte del tercio este peninsular debido a la intensificación del régimen de brisas, por lo que en zonas como en la vega del Segura las temperaturas máximas, aun siendo elevadas, podrían quedar durante esta jornada por debajo de los 40 ºC».

Siguiendo con la misma explicación: «El jueves es probable que se intensifiquen los vientos del oeste, dando lugar a un incremento adicional de las temperaturas en la vertiente mediterránea, especialmente en el extremo suroriental peninsular, donde ya se esperaban valores elevados en los días anteriores. En este caso, es probable que se puedan alcanzar valores de 42-44 ºC en interiores del extremo suroriental, especialmente en valles y depresiones, sin descartarlos también en la cuenca del Genil e interior del Guadalhorce. También se mantendrán muy elevadas las temperaturas en el medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro y depresiones del nordeste, en torno a 40-42º C, así como en el interior de Mallorca y este de la meseta Sur donde se podrían alcanzar los 39-40 ºC. También seguirán en valores muy altos en los valles del Pirineo, alrededor de 37-39 ºC. El viernes 24 el escenario más probable apunta a la entrada de una masa más fresca por el noroeste peninsular, que iniciaría un descenso térmico que se iría generalizando en los siguientes días, con lo que es probable que este día ya no se cumplan los criterios de ola de calor, dándose por finalizado este episodio. En cualquier caso, es probable que el viernes las temperaturas continúen elevadas en numerosas zonas del cuadrante suroriental, medio y alto Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste e interior de Mallorca, y especialmente en el interior del extremo sureste por el predominio de los vientos terrales».