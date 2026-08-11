La reflexión de un autónomo jubilado de 75 años: «Si no hubiéramos invertido, nuestra pensión sería insuficiente»

«Si no hubiéramos invertido, nuestra pensión sería insuficiente». Esta es la reflexión que emitió un fontanero jubilado de 75 años, quien asegura que su pensión ronda los 500 euros mensuales y reconoce que, si no fuera por los ahorros y las inversiones acumulados durante su etapa de trabajo, ahora mismo no sería capaz de salir adelante.

David es como se llama este hombre y comenzó a trabajar como autónomo cuando tenía 24 años. Hoy, jubilado, cobra una pensión irrisoria, que apenas le da para cubrir las necesidades más básicas del ser humano. Esta reflexión ha vuelto a poner de manifiesto la gran cantidad de dificultades que enfrentan los autónomos cuando llega el momento de retirarse.

Una pensión que cada vez cubre menos

El testimonio de David surge a raíz de las polémicas cuotas de los autónomos en nuestro país. El Gobierno tuvo que recular con respecto a su propuesta inicial, ya que recibió grandes quejas por parte del colectivo por las subidas elevadas. Esta nueva propuesta contempla mantener sin cambios las cuotas de los autónomos con menores ingresos y aplicar incrementos graduales en los tramos de mayor beneficio.

Una subida en la cuota que muchos afirman que luego no se traduce en su jubilación. David expuso su caso y el de su mujer, en el que «ella cobra el doble de pensión que yo», asegura el jubilado. «Mi mujer tiene una pensión de unos 1.000 euros, yo unos 500. Si no hubiéramos invertido, sería insuficiente», afirma David.

La polémica por las subidas en la cuota

Tal y como explicábamos, las cuotas asfixian a los autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, considera que la rectificación del Gobierno no resuelve los principales problemas de los autónomos. Al hilo de las quejas de David, Amor acusaba que una parte importante del colectivo sigue teniendo dificultades para acceder a las prestaciones como el cese de actividad y denunció que muchos trabajadores por cuenta propia continúan desprotegidos frente a los asalariados.

El malestar también se traslada al ámbito económico. Según los últimos datos, el 41 % de los autónomos españoles ingresa menos de 27.480 euros al año, una realidad que, según las asociaciones del sector, dificulta tanto el ahorro como la planificación de la jubilación.