Gonzalo Bernardos lo dice sin anestesia: «Si ganas 500 euros de pensión es que no has cotizado lo suficiente»

No has cotizado lo suficiente si ganas 500 euros de pensión, lo dice Gonzalo Bernardos sin anestesia. Es hora de empezar a prepararse para un futuro en el que realmente podemos acabar viviendo una auténtica pesadilla. Trabajamos 8 horas al día o más, dejamos atrás los horarios con los que pensábamos vivir y lo hacemos de tal forma que tocará empezar a hacer cálculos para poder disfrutar el resto de nuestra vida.

Lo que puede pasar en breve, es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que tendremos que vivir unas jornadas que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Son tiempos de aprovechar un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que pensábamos. Este tipo de detalles pueden acabar siendo lo que nos dirá en estos días una situación que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

No has cotizado lo suficiente si ganas 500 euros de pensión

Las pensiones se basan en una aportación que se realiza a lo largo de nuestra vida. No podemos cobrar una cantidad de dinero si no estamos pendientes de este tipo de elementos que suman un plus. Es el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Ese dinero que necesitamos conseguir en unos días en los que realmente cada aportación puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones. Un plus que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente en estos días.

Es hora de saber cómo apostar por esta pensión que puede convertirse en la antesala de algo más. Con una buena mezcla de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

No habrás cotizado lo suficiente si tienes una pensión demasiado baja. La realidad es que hay que ir aportando dinero para poder disfrutar de la tranquilidad de un plus de buenas sensaciones en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Lo dice sin anestesia Gonzalo Bernardos y los principales economistas

Para poder obtener una pensión adecuada a nuestras necesidades, deberemos empezar a descubrir la esencia de un tipo de detalle que puede ser clave. Una novedad que llega de la mano de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Tal y como nos explican los expertos de VidaCaixa: «Para de los beneficiarios este 2026, se toma como referencia la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses) y se divide entre 350. El resultado representaría la base reguladora resultante, a la que se aplican unos porcentajes. Para este año, es necesario demostrar la cotización de 36 años y seis meses para obtener el 100% de la base reguladora».

Siguiendo a los mismos expertos deberemos tener en consideración dos aspectos esenciales: «El IPC es el factor extra más importante para tu jubilación. Una vez sabemos el tiempo cotizado, otro aspecto a tener en cuenta es el Índice de Precios de Consumo (IPC). La inflación o el IPC sirven para ajustar tanto las bases de cotización y, por lo tanto, para calcular la cuantía de la pensión, como la actualización anual de la prestación pública. Ten en cuenta los coeficientes reductores. Por otra parte, para calcular la pensión de jubilación, la Seguridad Social aplica una serie de coeficientes reductores que dependen del número de meses que se ha adelantado la edad de jubilación y del periodo de cotización acumulado. Cuanto más anticipada sea la jubilación, mayor será la penalización en la pensión. De esta forma, si continúas trabajando hasta final de año podrás beneficiarte de una pensión más elevada».

Tendremos en cuenta algunos detalles que pueden ser esenciales: «Como hemos visto, los años cotizados, la base reguladora y el IPC tienen una relación directa en la cuantía de la pensión de jubilación. En los últimos meses del año el Índice de Precios de Consumo (IPC) suele estar más elevado y puede que quien se jubile entonces consiga una mejor base reguladora de la pensión y, por tanto, cobre una pensión algo superior. Por eso, aunque no hay una única respuesta a qué mes es mejor para jubilarse, muchos expertos coinciden en que el último trimestre del año puede ser más favorable en determinados contextos. Sin embargo, también es cierto que existen muchas otras circunstancias personales, profesionales y legales que influyen en la cuantía final de la pensión».