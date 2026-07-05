Giro radical en la jubilación: los nacidos entre 1961 y 1965 podrán acceder al 100% de la pensión si cumplen este requisito

Durante años se ha hablado de la reforma de las pensiones y si bien para muchos puede ser algo lejano o de hecho, no es algo que les interese mucho porque todavía no piensan en el retiro, para quienes nacieron entre 1961 y 1965, el cambio que se aplica desde hace un tiempo empieza a ser muy concreto ya que están ahora en ese momento en el que ya se jubilan, o casi, y sólo lo van a poder hacer si se cumplen ciertos requisitos o la jubilación se retrasa más de lo que muchos tenían en mente.

La idea de retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión sigue existiendo, pero hemos de tener claro que ya no está al alcance de todo el mundo. Depende, sobre todo, de lo que se haya cotizado a lo largo de la vida laboral. Y ahí es donde empiezan las diferencias, porque no todas las trayectorias son iguales y tampoco todo el mundo es consciente del peso que tienen los años que se tengan acumulados. Además, el calendario llega a su último tramo a partir de la reforma aprobada en 2011, que empezó a aplicarse en 2013, y entra en su fase final en 2027. A partir de ahí, las reglas dejan de cambiar y se quedan tal como están ahora diseñadas. Y eso, en la práctica, obliga a mirar con más detalle los años cotizados.

Qué cambia para jubilarse a los 65 años con el 100% de la pensión

En 2026 todavía existe cierto margen. Para poder jubilarse a los 65 años sin recortes, es necesario haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quien no llegue a esa cifra tendrá que esperar más: en concreto, hasta los 66 años y 10 meses. No es un matiz menor ya que son casi dos años de diferencia sólo por no alcanzar ese umbral. Ahora, el cambio definitivo llega en 2027 ya que partir del próximo año, el listón sube un poco más: serán necesarios 38 años y 6 meses cotizados para poder retirarse a los 65 años. Si no se alcanza esa cifra, la edad ordinaria pasa directamente a los 67 años.

Los años cotizados, la clave que marca la diferencia

Aunque cuando se habla de pensiones o de cuándo me voy a poder retirar, siempre se piensa o se habla de la edad, ya nos ha quedado claro que por sí sola, ya no es suficiente. Lo que pesa es la carrera de cotización.

De este modo, los trabajadores están ante una situación en el que cada mes cuenta y a partir de ahora más que nunca, así que quedarse a las puertas del mínimo exigido implica retrasar la jubilación o asumir condiciones menos favorables. Y eso es algo que muchos trabajadores están empezando a revisar ahora, cuando ven que el momento se acerca. También cambia la forma de plantear el final de la vida laboral. Antes, la referencia era bastante clara. Ahora no tanto ya que hay quien puede jubilarse a los 65 y quien tendrá que esperar dos años más, incluso habiendo trabajado toda la vida.

Por eso cada vez es más habitual revisar la vida laboral con detalle. Detectar periodos sin cotizar, comprobar bases o simplemente hacer números con tiempo.

Cómo se calcula la pensión en la actualidad

La cuantía final tampoco es ajena a estos cambios. Desde hace unos años, el cálculo se basa en los últimos 25 años cotizados. Es decir, las 300 bases previas a la jubilación. Se suman y se dividen entre 350. A partir de ahí, se aplica un porcentaje en función de los años cotizados. Ese porcentaje es el que determina si se cobra el 100% o no. Esto tiene una consecuencia clara y es que los últimos años pesan más de lo que antes pesaban. No sólo importa cuánto se ha trabajado, sino cómo han sido esos años finales de modo que salarios más bajos o periodos irregulares pueden acabar notándose.

Calendario definitivo de la jubilación en España

Para tenerlo claro, este es el escenario actual y el que viene:

En 2026

65 años con 38 años y 3 meses cotizados

66 años y 10 meses si no se llega

Desde 2027

65 años con 38 años y 6 meses cotizados

67 años en caso contrario

Ese será el marco definitivo, al menos con la normativa actual.

Un cambio que ya está encima de la mesa

Para las generaciones más cercanas a la jubilación, esto ya no es una previsión a largo plazo sino que es algo que afecta directamente a decisiones que hay que tomar ahora. No se trata solo de cuándo dejar de trabajar, sino de en qué condiciones hacerlo. Y ahí entran en juego factores que antes pasaban más desapercibidos como los meses cotizados, bases, lagunas o incluso la posibilidad de alargar la actividad un poco más. Y en el caso de los nacidos entre 1961 y 1965, el escenario ya está definido así que no hay mucho margen para cambios de última hora. Las reglas son las que son, y cumplir o no con ese requisito concreto marcará la diferencia entre jubilarse antes o después.