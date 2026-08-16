Los electricistas y expertos en climatización coinciden: «Un ventilador consume 60 vatios y cuesta 2,16 euros al mes usándolo 8 horas al día»

Una de las cosas que hacemos al llegar a casa estos días de verano es encender el aire acondicionado. Pero tal vez, no queramos gastar tanto o puede que no tengamos uno de modo que sí o sí, lo primero que se enciende es el ventilador y más si tenemos en cuenta lo que desvelan expertos en climatización, y es que consume poco más de 2 euros al mes. Una diferencia que se multiplica por 20 cuando se trata del aire acondicionado.

La comparación procede de un vídeo publicado en TikTok por Pulso Solar, empresa dedicada a la instalación de energías renovables que comparte consejos en redes a través de la cuenta @pulsosolarenovables. En esta ocasión, uno de sus profesionales ha planteado una pregunta bastante habitual cuando llegan los meses de calor: ¿qué cuesta más, tener puesto un ventilador o encender el aire acondicionado? Para responder, ha partido de dos aparatos concretos, un ventilador de 60 vatios y un aire acondicionado de 1.500, utilizados ocho horas diarias durante un mes. Además, ha tomado como referencia un precio de 15 céntimos por kilovatio hora, de modo que tras hacer los cálculos, nos damos cuenta que el coste del ventilador 8 horas diarias es de apenas 2,16 euros al mes, mientras que el aire acondicionado puede subir hasta los 54 euros al mes.

Los expertos coinciden: «Un ventilador consume 60 vatios y cuesta 2,16 euros al mes usándolo 8 horas al día»

El cálculo del ventilador es bastante sencillo. Un aparato de 60 vatios consume 0,06 kilovatios por cada hora de funcionamiento. Si permanece conectado ocho horas al día, habrá utilizado 0,48 kilovatios y se repetimos ese consumo durante 30 días, el total del mes se sitúa en 14,4 kilovatios hora. Pulso Solar aplica después el precio escogido para el ejemplo, que es de 0,15 euros por kilovatio hora. Al multiplicar los 14,4 kilovatios por esos 15 céntimos, el gasto resultante es de 2,16 euros. Es decir, que se podría tener un ventilador funcionando todas las noches durante ocho horas y su consumo mensual apenas superaría los dos euros en las condiciones planteadas en el vídeo.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la cantidad cambiará si el aparato tiene otra potencia, si se utiliza a la velocidad máxima o si el contrato de electricidad establece un precio diferente. Además, tampoco todos los ventiladores son iguales. Los hay pequeños, de torre, de pie o de techo, y cada modelo presenta sus propias cifras. Aun así, su consumo acostumbra a ser moderado porque el motor únicamente tiene que hacer girar las aspas. Eso explica también sus limitaciones ya que el ventilador no enfría una habitación, aunque al colocarse delante pueda parecerlo. Lo que hace es mover el aire y facilitar que el sudor se evapore, de modo que la piel percibe cierto alivio, pero la temperatura de la casa, sin embargo, seguirá siendo prácticamente la misma.

Por qué el aire acondicionado llega hasta los 54 euros

El aire acondicionado en cambio juega en otra liga, tanto por el resultado que ofrece como por la electricidad que necesita. El experto de Pulso Solar utiliza para su ejemplo un consumo de 1.500 vatios, equivalentes a 1,5 kilovatios. Ocho horas diarias suponen 12 kilovatios hora y, al cabo de 30 días, la cifra alcanza los 360. Al mismo precio de 15 céntimos, el gasto sería de 54 euros.

Frente a los 2,16 euros del ventilador, la diferencia supera las 20 veces. Ahora bien, la comparación no puede quedarse únicamente en el precio. De hecho, el experto deja claro que el aire acondicionado sí extrae el calor del interior y reduce los grados de la estancia. No se limita a crear una corriente momentánea, sino que cambia la temperatura y permite mantenerla en el nivel elegido. Los 54 euros tampoco aparecerán necesariamente en todas las facturas. El vídeo propone una cuenta fácil de entender, pero el consumo de estos equipos no suele ser idéntico durante todas las horas. Los modelos inverter, por ejemplo, disminuyen la potencia cuando ya han alcanzado la temperatura indicada. También influyen la antigüedad del aparato, su clasificación energética, el tamaño de la habitación y el aislamiento de puertas y ventanas.

Las placas solares cambian parte del cálculo

Por último, el experto introduce al final del vídeo un detalle relacionado con las placas solares ya que el aire acondicionado se utiliza a menudo durante las horas de mayor calor, que suelen coincidir con una producción fotovoltaica elevada. Así, una vivienda que genere su propia electricidad podría cubrir de esta forma buena parte del consumo diurno del aparato.

No significa que el aire acondicionado pase a ser gratis por el simple hecho de instalar paneles, dado que la producción dependerá del tamaño de la instalación, de la orientación, del tiempo y de la electricidad que estén consumiendo simultáneamente otros equipos. Y al caer la noche, además, habrá que recurrir a la red si no se cuenta con baterías, sin embargo puede ser una buena solución si lo que se desea, es ahorrar a largo plazo.