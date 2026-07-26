La Seguridad Social prevé recortar hasta un 21% la pensión a los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años

Hasta un 31% prevé recordar la Seguridad Social la pensión a los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años. Un giro radical que quizás hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado que podría producirse en nuestro país con unos trabajadores que han pagado con creces esa pensión de la que disfrutaban. Lo que parecía imposible, puede convertirse en una realidad, que los más vulnerables sufran los efectos de los recortes ante las nuevas normas que afectan a las pensiones.

España ha sufrido en los últimos años uno de los golpes más duros para los trabajadores. Ha visto como la edad para poder jubilarse ha aumentado de forma significativa en el peor de los momentos posibles, justo cuando aquellas personas que habían empezado a tocar la jubilación se daban cuenta de que no podrían acceder a ella sin un trabajo continuado de más años de los esperados. El hecho de cotizar 38 años implica un esfuerzo y una salud que hoy en día con el ritmo actual es casi imposible de conseguir. Es hora de saber qué planea una Seguridad Social que parece que no trae buenas noticias.

La pensión a los trabajadores que han cotizado menos de 38 años

Salvo profesiones especiales, la mayoría de los españoles deberán cotizar 38 años o más. Es hora de conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar con unas nuevas normas que sin duda alguna, pueden convertirse en una auténtica pesadilla para los que consigan llegar a esta edad.

Son duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que, tocará empezar a tener en mente, en unos días en los que quizás cada pequeño gesto acabará siendo una realidad. La normativa, puede acabar de cambiarlo todo en estos días en los que realmente cada gesto acabará siendo una realidad.

Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estos días en los que parecía imposible que tocarán a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, a los jubilados.

Es momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en este plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Estos trabajadores que han cotizado menos de 38 años pueden ver como su pensión cambia.

La Seguridad Social prevé recortar hasta un 21%

Prevé recortar hasta un 21% la Seguridad Social las pensiones de los que han acabado cotizando de una manera muy diferente. Un cambio de tendencia que podría convertirse en una auténtica pesadilla que hasta la fecha no sabíamos que podría llegar.

La jubilación en España se va complicando por momentos y lo hace y de tal forma que deberemos empezar a tener en cuenta unos años que pueden ser claves, pero también ese final de la vida laboral que puede precipitarse por problemas de salud o por qué quizás ya no podemos seguir trabajando.

Tal y como nos explican los expertos de la Caixa en su blog: «A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación ha quedado fijada en los 67 años, salvo para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización, que podrán seguir a los 65 años con el 100% de la prestación. ¿Significa esto que nadie puede jubilarse antes? No. Tampoco significa que haya que hacerlo en cuanto se cumplen esas edades. Hay muchas circunstancias que pueden adelantar, mantener o retrasar la edad efectiva de acceso: jubilación anticipada, parcial, especial, jubilación demorada o la activa , así como supuestos ligados al trabajo en sectores específicos. Excepcionalmente, la normativa permite acceder a la pensión contributiva de jubilación a partir de los 52 años en ciertos supuestos muy concretos (como trabajos en sectores de alto riesgo o discapacidad igual o superior al 65%)».

Siguiendo con la misma explicación: «Uno de los principales requisitos de jubilación es el número de años cotizados para jubilarse, que determina tanto el acceso como la cuantía de la pensión. Así, una prestación contributiva de jubilación requiere haber cotizado a la Seguridad Social un número mínimo de años. Actualmente es necesario haber cotizado como mínimo 15 años a la Seguridad Social para acceder a una prestación contributiva, con un matiz: dos de esos años deberán haberse cotizado dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación».

Una norma que podría verse modificada por una serie de elementos que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Tocará estar muy pendientes para cobrar esta jubilación que quizás hasta ahora puede complicarse un poco más, con unos años que se sumarán por momentos.