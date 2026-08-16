El alquiler de habitaciones duplica su precio en la última década: piden 600 euros por una cama en el salón

La presión por la escasez de vivienda y la búsqueda de una mayor rentabilidad están cambiando la distribución tradicional de los pisos compartidos. Ahora, según apuntan los expertos, el sector inmobiliario español se está «europeizando».

Los propietarios aprovechan cada rincón de sus viviendas para sacar rédito y están comenzando a convertir los salones y espacios comunes en uno o dos dormitorios adicionales.

«Puede elevar considerablemente los ingresos del propietario», explican desde iAhorro: «Es una realidad que se observa en las grandes capitales y en los anuncios disponibles en los principales portales, que ya muestran viviendas con cinco y seis dormitorios donde existen escasas o ninguna zona común. El espacio para compartir se reduce a la cocina».

De estos casos, donde esos espacios se convierten en habitaciones, ya se pueden ver en el barrio de Quintana de Madrid. En esta zona hay pisos de 69 metros con cuatro habitaciones ofertados a 600 euros la habitación o 450 euros por habitación si se han sacado 5 habitaciones individuales.

Una rentabilidad del 54% por el salón

El encarecimiento de la vivienda y la presión de la demanda son argumentos sólidos que explican por qué los pisos se fragmentan al máximo, también el atractivo económico del alquiler por habitaciones.

Los propietarios comienzan a observar cómo cada estancia susceptible de convertirse en dormitorio puede transformarse en una nueva fuente de ingresos. El Consejo General de la Juventud de España constata esa transformación.

La oferta de habitaciones se ha incrementado un 100% desde 2016; un 20% respecto a 2024 y un 85,4% desde 2022, mientras que el precio medio de una habitación se sitúa en torno a los 400 euros mensuales.

Si el propietario convierte el salón en una habitación más, puede generar 600 euros más al mes, es decir, 1.700 euros al mes respecto a los 1.100 que cobraba antes. Se trata de una rentabilidad extra del 54,5% y, por lo tanto, una opción muy atractiva para aumentar los ingresos del dueño del piso.

«Como hay mucha demanda, es una vía que algunos propietarios utilizan para maximizar el espacio y, de esa misma manera, sus ingresos», explica Laura Martínez, directora de Comunicación de iAhorro.

En función del tamaño del salón, añade, la reforma puede permitir incluso crear nuevas habitaciones. La serie de la última década permite además comprobar que no se trata de un fenómeno nacido de forma repentina, sino que desde mediados de la década pasada, la rentabilidad del alquiler compartido se ha mantenido de forma sistemática en niveles altos hasta llegar a rozar el 10% en 2022.

Un inmueble de 90 metros cuadrados valorado en 220.410 euros podría generar una renta anual 2.000 euros mayor con alquiler por habitaciones.

En cambio, en una de cada cuatro capitales resulta más rentable alquilar el inmueble completo, como es el caso de Madrid, donde el retorno del alquiler habitacional es solo del 3,9% o del 3,3% en el caso de San Sebastián y que por otra parte es el principal laboratorio donde junto a Barcelona y Valencia se concentra una mayor oferta de habitaciones configuradas con cinco o seis dormitorios.

En cualquier caso, «falta sitio habitacional y de esta manera estamos sacando una o dos habitaciones más que puedan acoger a más personas», explica Martínez. Será a los estudiantes a los que más se les complique la situación habitacional, mientras que los propietarios ganan en seguridad jurídica.