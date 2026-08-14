Los extranjeros compran más casas que nunca en España mientras la crisis hunde las firmas de nacionales

El sector inmobiliario español atraviesa una sorprendente paradoja. Mientras los datos indican que la compraventa de viviendas ha descendido en picado desde inicios de año, las adquisiciones realizadas por compradores extranjeros crecieron en el segundo trimestre alrededor de un 11% respecto a 2025, marcando un hecho sin precedentes.

De hecho, según los últimos datos del Colegio de Registradores, los compradores inmigrantes protagonizaron más de 26.800 compraventas entre abril y junio y elevaron su peso casi un 2% hasta copar el 16% de todas las operaciones realizadas en España, el porcentaje más alto de la historia del país.

En el mismo periodo en el que esto sucedía, el número total de compraventas de vivienda descendía en España un 2,3% interanual durante el segundo trimestre de 2026, hasta las 167.934 operaciones. Sin ir más lejos, este auge de la compra extranjera de vivienda contrasta de lleno con el descenso de firmas de los compradores nacionales.

Las compraventas realizadas por españoles pasaron de aproximadamente 147.000 en el segundo trimestre de 2025 a unas 141.100 en el mismo periodo de 2026, lo que supone un retroceso cercano al 4% interanual.

Este crecimiento está impulsado principalmente por las nacionalidades residentes que compran mayoritariamente primera vivienda, y no tanto por los que adquieren segunda residencia. Los extranjeros que más han comprado en este periodo son los rumanos, un 24% más que en 2025; los marroquíes, un 20% más; y los latinos, cuyas operaciones se disparan un 42%.

Los marroquíes compran más barato

Sobre el contraste evidente de datos entre inmigrantes y nacionales, el CEO de la inmobiliaria Sonneil, Andrés Pedrera, explica que el crecimiento del 11% no procede principalmente de los mercados tradicionalmente asociados a segunda residencia, sino que «ganan protagonismo perfiles vinculados en mayor medida a extranjeros residentes en España, cuya demanda responde principalmente a necesidades residenciales».

«Estos perfiles, como el comprador marroquí, se concentran además en viviendas de precios sensiblemente inferiores a los del comprador europeo de segunda residencia, por lo que hablamos de segmentos de mercado diferentes», comenta en conversación con OKDIARIO.

En este sentido, los datos muestran diferencias muy claras entre perfiles de extranjeros. Tal y como confirma Pedrera, de abril a junio el Colegio de Registradores sitúa el precio medio pagado por compradores de la Unión Europea en 3.149 euros por metro cuadrado, frente a 1.054 euros en el caso de compradores procedentes de África o los 2.057 euros entre los de Sudamérica.

«Son comunidades extranjeras con una presencia muy relevante en España y con un peso importante entre los compradores residentes (…) Por eso interpretamos que buena parte de ese crecimiento está más relacionado con necesidades residenciales de población ya asentada en España que con el mercado tradicional de segunda residencia», destacan desde Sonneil.

Espantada de propietarios belgas y rusos

En el mercado de la segunda residencia, por el contrario, se ha producido en el segundo trimestre una espantada de belgas y rusos en lo que a la compra de propiedades se refiere. Bélgica registra el mayor ajuste, con una caída del 17,6%, seguida de Rusia (-5,4%) y Suecia (-2,9%).

«En el caso de Rusia hay un componente estructural claro. Es un mercado que lleva años perdiendo peso y cuya capacidad para operar en Europa se ha visto condicionada por la situación geopolítica, las sanciones financieras y las mayores dificultades para mover capital», afirma el CEO de Sonneil.

Sin embargo, con Bélgica pide ser más «prudentes»: «Los datos muestran una corrección importante, pero no permiten atribuirla a una única causa. Habrá que ver si se trata de un ajuste coyuntural o de una tendencia más duradera», matiza.

En cualquier caso, desde la inmobiliaria apuntan que el crecimiento general de las adquisiciones de segundas viviendas por parte del comprador internacional sí que se debería a que tienen «una mayor capacidad de ahorro» y «son menos sensibles a las condiciones de financiación».

«Esto ayuda a explicar que la demanda internacional pueda crecer incluso en un contexto de mayor dificultad de acceso a la vivienda para muchas familias españolas. Cuentan con una mayor aportación de recursos propios, lo que reduce su exposición a factores como la evolución de los tipos de interés», finaliza Pedrera.